Cursos gratuitos para mayores de 50 años en Bogotá: actualice sus conocimientos en informática, automatización, finanzas e idiomas

Los programas de tecnología, finanzas e idiomas prometen fortalecer estas capacidades de los trabajadores que llevan años en sus áreas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Bogotá abrió 500 cupos gratuitos de formación en tecnología, inglés, inteligencia artificial y habilidades laborales para personas mayores de 50 años, mediante la estrategia Talento+50 de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La convocatoria estará disponible hasta el 30 de octubre de 2026 y busca actualizar los perfiles de quienes desean regresar al mercado laboral, cambiar de área o fortalecer conocimientos adquiridos durante su trayectoria.

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La oferta reúne tres programas con enfoques distintos: Experta +50, Experta Tech y YES Bogotá. Cada ruta está dirigida a residentes de la capital y permite elegir contenidos según los intereses y necesidades de los participantes.

Para inscribirse se requiere un documento de identidad, una dirección de correo electrónico y completar el formulario publicado en el sitio web de la entidad distrital.

La iniciativa parte de la necesidad de responder a cambios en las exigencias laborales, especialmente en el uso de herramientas digitales y en el dominio de una segunda lengua. La entidad plantea que los conocimientos técnicos pueden complementar la experiencia acumulada por personas que han trabajado durante décadas en sectores productivos, administrativos, comerciales o de servicios.

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“En Bogotá queremos que la experiencia de las personas se traduzca en nuevas oportunidades”, afirmó María del Pilar López Uribe, secretaria distrital de Desarrollo Económico. La funcionaria señaló que la formación permitirá a los participantes actualizar saberes y acercarse a requerimientos que hoy demandan empresas, organizaciones y emprendimientos.

El programa busca que los aspirantes puedan mejorar sus habilidades en distintas áreas - crédito Secretaría Desarrollo Económico

El programa Experta +50 incluye cursos de alfabetización digital, transformación digital, economía circular y finanzas, entre otras áreas. Esta alternativa se desarrolla con la participación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Rosario, instituciones que apoyarán los procesos académicos de la estrategia.

La alfabetización digital contempla herramientas que pueden ser útiles para la comunicación, la búsqueda de información, la realización de trámites y el manejo de plataformas. Por su parte, los contenidos de economía circular y finanzas apuntan a ampliar los conocimientos de los asistentes sobre prácticas de consumo, administración de recursos y actividades económicas.

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Los interesados pueden obtener herramientas en el área financiera - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las rutas tecnológicas incluyen formación en nube e inteligencia artificial

Aquellos que busquen una capacitación enfocada en el sector tecnológico podrán optar por Experta Tech, una ruta desarrollada en alianza con IBM, Oracle, AWS y la Universidad Distrital. La programación incluye cursos relacionados con diseño de soluciones empresariales en la nube, servicios de bases de datos y fundamentos de Oracle Fusion Cloud.

Entre los contenidos anunciados también se encuentra inteligencia artificial aplicada a la vida y al trabajo, un tema que ha tomado relevancia en distintos sectores debido a la expansión de plataformas automatizadas y sistemas de análisis de información. La formación está planteada para que los participantes conozcan usos cotidianos y laborales de estas herramientas.

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La tercera alternativa, YES Bogotá, ofrece clases de inglés en los niveles A1 y A2 con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). El programa prioriza a las personas mayores de 50 años que quieran incorporar el idioma a su perfil profesional o mejorar sus posibilidades de comunicación en entornos de trabajo.

Los niveles iniciales están pensados para las personas que comienzan su proceso de aprendizaje o requieren reforzar bases como expresiones frecuentes, vocabulario, comprensión de instrucciones y conversaciones sencillas.

Requisitos para participar en el nuevo programa de la Alcaldía, orientado a mayores de 50 años - crédito Secretaría Desarrollo Económico

Las personas interesadas deben ingresar a www.desarrolloeconomico.gov.co, seleccionar el programa de su preferencia y diligenciar el formulario de inscripción antes del cierre de la convocatoria. Luego tendrán que revisar el correo electrónico registrado y WhatsApp, canales por los que recibirán información sobre las siguientes etapas del proceso.

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La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico no detalló la fecha de inicio de las clases ni la modalidad de cada curso; esos aspectos serán informados a quienes avancen en la inscripción, según las indicaciones que reciban tras completar el registro.