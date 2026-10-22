Colpensiones entregará bonos de $217 millones para vivienda, equipamiento o remodelación: así se puede acceder al sorteo que se hará

En Colombia se entregan o asignan una meta aproximada de 50.000 subsidios anuales a nivel nacional por medio de Mi Casa Ya del Gobierno, a lo que se suman los apoyos otorgados por las cajas de compensación familiar y los programas de entidades territoriales - crédito Colprensa

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Colpensiones lanzó Ahorrar es Ganar 2026, una convocatoria vinculada al programa de Beneficios Económicos Periódicos (Beps) que entregará 1.002 premios, entre ellos dos bonos de $217.000.000 cada uno para la adquisición de vivienda, equipamiento o remodelación.

Los incentivos no se entregan en efectivo ni en forma automática por ingresar a Beps: se asignan mediante sorteo y su uso está restringido a los destinos autorizados. La iniciativa, autorizada por Coljuegos, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Además de los dos bonos destinados a vivienda, equipamiento o remodelación, incluye 1.000 bonos de consumo de $1.580.000 cada uno.

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Requisitos para vincularse a Beps y participar en el sorteo

Los requisitos generales para ingresar a Beps son:

Tener nacionalidad colombiana.

18 años o más.

Ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.

Colpensiones administra el programa Beps y festiona las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia de millones de afiliados - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El programa está dirigido a quienes tienen dificultades para cotizar regularmente al sistema pensional y buscan una alternativa de ahorro voluntario. Las condiciones de vinculación y la información del programa están disponibles en www.colpensiones.gov.co/beps. Los interesados deberán revisar por separado el reglamento de Ahorrar es Ganar 2026, que establece las oportunidades de ganar, los periodos aplicables y los procedimientos para acceder a los premios.

Cumplir los criterios de ingreso a Beps no equivale a resultar beneficiario de los sorteos. La convocatoria diferencia entre la posibilidad de integrarse al programa y las exigencias específicas del juego promocional, por lo que los participantes deben verificar las reglas antes de efectuar aportes con la expectativa de recibir un incentivo.

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Cómo se podrán usar los bonos de $217 millones

Los dos bonos de $217.000.000 cada uno podrán emplearse para adquisición de vivienda, compra de equipamiento o remodelación. El sorteo que definirá a los ganadores se realizará en Bogotá el 21 de enero de 2027, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m..

Los premios no funcionarán como una transferencia sin restricciones. La convocatoria establece que “los recursos no se entregarán en efectivo”, por lo que los ganadores deberán destinar el dinero a alguno de los fines autorizados.

Los solicitantes, entre otras cosas, deben ser colombianos - crédito Colsubsidio

También deberán cumplir los procedimientos de verificación y legalización que correspondan para hacer efectivo el beneficio. Sobre el límite de los recursos, las reglas indican que “su utilización no podrá exceder el valor del premio”.

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Los incentivos de vivienda representan dos de los 1.002 premios previstos en Ahorrar es Ganar 2026. El resto corresponde a bonos de consumo que podrán utilizarse en supermercados aliados del programa en distintas zonas de Colombia.

Fechas y distribución de los bonos de consumo

La convocatoria sorteará 1.000 bonos de consumo de $1.580.000 cada uno en diferentes jornadas regionales.

300 el 17 de septiembre.

500 el 19 de noviembre.

La asignación de esos premios no será idéntica para todas las regiones. “La distribución de los premios entre las regionales dependerá proporcionalmente del número de oportunidades de ganar” registrado al cierre del periodo establecido para cumplir los requisitos de participación.

Además, se estableció que:

Cada bono reservará al menos $1.570.000 para consumo y podrá destinar hasta $10.000 al pago del gravamen a los movimientos financieros (GMF).

La suma de ambos componentes no podrá superar los $1.580.000 fijados para cada incentivo.

Los bonos de consumo podrán utilizarse en supermercados aliados a nivel nacional, dentro de las condiciones de la convocatoria.

Al igual que los premios para vivienda, estos recursos no se entregarán en efectivo y estarán sujetos a las reglas autorizadas por Coljuegos.

Los bonos que entregue Colpensiones están libres de pagar impuesto del 4x1.000 - crédito Colprensa

Como se recordará, Beps permite hacer aportes flexibles por medio de las redes de recaudo habilitadas. Para quienes alcancen la edad de retiro, cumplan las condiciones y opten por recibir un ingreso vitalicio cada dos meses, el programa contempla un subsidio estatal del 20% sobre los ahorros. Dicho incentivo puede aumentar el valor del ingreso vitalicio o, de acuerdo con las reglas de Beps, destinarse total o parcialmente al pago de un inmueble propio. La alternativa de ahorro tiene, por tanto, un funcionamiento distinto al de los premios promocionales de Ahorrar es Ganar 2026.

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El programa también incluye seguro de vida y auxilio funerario para quienes cumplan las condiciones de ahorro. Para contar con esa cobertura durante 2027, los participantes deberán realizar en 2026 al menos seis aportes o acumular un mínimo de $350.200.

Antes de ahorrar con la expectativa de entrar a los sorteos, los interesados deben consultar el reglamento de la convocatoria y confirmar que cumplen las exigencias aplicables. Los premios se entregarán bajo destinos y procedimientos definidos, no como recursos disponibles para cualquier uso.