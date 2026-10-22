Paso por los peajes seguirá teniendo un cobro extra de $220: insisten a la SIC que actúe en el caso Flypass; qué dice la empresa

El sistema de pago electrónico Flypass facilita el paso en peajes y puede ahorrar hasta hora y media en recorridos durante temporada alta - crédito Flypass

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Flypass seguiría cobrando $220 por cada paso por peaje, pese a una denuncia contra F2X S.A.S., su propietaria, que solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la suspensión preventiva de ese cargo incluido en el Plan Standard.

La plataforma opera mediante un dispositivo adhesivo instalado en el parabrisas de los vehículos y permite pagar sin efectivo ni filas en la mayoría de los peajes del país, así como en parqueaderos, parquímetros, lavautos y servitecas.

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La petición de los apoderados de los demandantes, Hernán Panesso y Manuel García, se apoya en una respuesta del Ministerio de Transporte que, según el expediente, indicó que no autorizó a los intermediadores de pago electrónico a trasladar valores adicionales a los usuarios.

El cobro cuestionado figura como “costo por débito directo” dentro del Plan Standard, también identificado como “Pasa y Paga”, una modalidad que permite registrar una cuenta o un producto bancario para que el pago se efectúe después del tránsito por la estación. Los reclamantes sostienen que ese descuento se aplica por encima de la tarifa fijada para cada peaje.

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La denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quedó identificada con el radicado 25-632620 y fue presentada el 18 de diciembre de 2025. Cerca de diez meses después, los solicitantes afirman que no conocen una decisión de fondo de la entidad ni una orden que haya interrumpido la aplicación del cargo.

Qué dice el Ministerio de Transporte sobre los recargos a usuarios

El principal elemento incorporado al caso es la respuesta del Ministerio de Transporte a una consulta que hicieron Hernán Panesso y Manuel García el 14 de agosto de 2026. La entidad respondió el 7 de septiembre que no había otorgado permiso a Flypass para cobrar $220 adicionales cada vez que un vehículo utiliza un peaje electrónico bajo la modalidad cuestionada.

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El documento llegó dos días después al expediente que cursa ante la SIC. La información se conoció el 29 de septiembre y plantea un interrogante sobre la compatibilidad del cobro con el marco regulatorio aplicable al sistema de peajes electrónicos.

“La regulación establece que el conductor debe pagar únicamente la tarifa oficial del peaje”, señalaron los denunciantes. De acuerdo con su planteamiento, esa estructura tarifaria ya incluye la remuneración que reciben los intermediadores, por lo que no habría lugar a trasladar un valor adicional por cada transacción al usuario final.

El artículo 27 de la Resolución 20213040035125 de 2021 del Ministerio de Transporte establece que el valor cobrado por el paso de una estación no puede superar la tarifa definida por la autoridad competente. La solicitud también cita el numeral 9 del artículo 59 del Estatuto del Consumidor, que faculta a la SIC para adoptar medidas dirigidas a prevenir daños o perjuicios a los consumidores.

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La SIC pidió información en abril y Flypass respondió en mayo

Después de recibir la denuncia el 18 de diciembre de 2025, la SIC requirió información a Flypass el 20 de abril de 2026. La compañía entregó su respuesta el 11 de mayo. Desde entonces, según los reclamantes, transcurrieron cinco meses sin que se hubiera comunicado una medida posterior destinada a suspender el cobro.

La petición presentada ante la autoridad no pretende anticipar la decisión final de la investigación. Los denunciantes piden que la entidad evalúe una actuación preventiva mientras define si el descuento se ajusta a la regulación de transporte y a las normas de protección al consumidor.

También solicitan que la SIC ordene frenar “el cobro de $220, o cualquier otra suma adicional”, por cada uso de un peaje electrónico, sin importar el plan contratado. A la vez, plantean que se analice la devolución de los valores cobrados mediante abonos al mismo medio de pago y que se modifiquen los términos y condiciones, además del tarifario de la plataforma.

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El efecto del cargo depende de la frecuencia de los desplazamientos. Un conductor que atraviese dos peajes diarios durante 20 días hábiles asumiría $8.800 adicionales al mes. En un año, el monto llegaría a $105.600. El valor total que pudo haberse cobrado a los usuarios requeriría establecer cuántas transacciones incluyeron ese descuento.

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Devolución de los montos descontados

La controversia también tuvo una derivación judicial. El 28 de agosto de 2026 fue radicada una acción de grupo ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüí, que busca la devolución de los montos descontados a las personas que resulten afectadas.

El expediente menciona además el Plan Básico o Colpass. Flypass lo presenta como una alternativa sin “ningún costo”, aunque los demandantes aseguran tener pruebas de descuentos equivalentes en usuarios de esa modalidad. Si ese hecho se confirma, el reclamo tendría dos vertientes: en Standard, el valor estaría publicado pero sería contrario a la regulación invocada; en Colpass, el cargo tampoco habría sido advertido en las condiciones del plan.

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La empresa se pronunció sobre situaciones asociadas a cambios entre los planes Estándar y Básico. Según F2X S.A.S., una incidencia tecnológica vinculada a un despliegue efectuado el 3 de agosto de 2026 provocó que, en algunos casos, el sistema transaccional mantuviera de forma temporal las condiciones económicas del plan anterior, aunque el cambio apareciera reflejado en la aplicación.

Flypass habló de los cobros aplicados de más por una incidencia tecnológica

De los 20 casos incluidos en la acción judicial, Flypass indicó que pudo identificar a 19 usuarios en su plataforma. El restante no pudo asociarse con un usuario activo a partir de la información disponible. En la revisión de las operaciones posteriores al cambio de plan, la compañía detectó $8.910 en cobros superiores a los correspondientes y $16.200 que, por la misma falla, dejaron de cobrarse.

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Flypass dice que abonó íntegramente los $8.910 cobrados de más a los afectados y decidió no compensar ni realizar cobros retroactivos por los $16.200 dejados de cobrar - crédito Flypass

La empresa sostuvo que el incidente no generó un beneficio económico neto en esos 19 casos. Aun así, abonó los $8.910 cobrados de más y decidió no recuperar los $16.200 que dejó de cobrar. Agregó que ninguno de esos usuarios había presentado antes una queja a través de sus canales de atención. Afirmó que tres personas distintas, que no integran la acción judicial, se comunicaron durante agosto por situaciones relacionadas con cambios de plan. La firma indicó que atendió sus solicitudes, aplicó la modalidad seleccionada y reconoció los importes cobrados en exceso.

Revisión en la base de usuarios

Tras conocer la acción judicial el 31 de agosto, la compañía inició una revisión de su base de usuarios y de las transacciones. Durante la noche del 1 de septiembre identificó la relación entre la incidencia y el despliegue del 3 de agosto. El análisis posterior abarcó a 390 usuarios, menos del 0,1% de quienes utilizaron Flypass durante agosto.

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En ese grupo, la empresa reportó $934.170 en cobros superiores y $574.130 en valores cobrados de menos. Según su comunicado, la incidencia fue corregida durante la madrugada del 2 de septiembre de 2026 y el 3 de septiembre abonó el 100% de los montos cobrados de más, sin compensar los valores inferiores. Los ajustes económicos se completaron el 3 de septiembre de 2027, una fecha posterior a los hechos descritos y que requeriría precisión de la compañía.

Al respecto, el CEO de Flypass, Juan Manuel Vicente, afirmó, el 5 de septiembre, que “una vez identificamos el origen de la situación, nuestra prioridad fue dimensionarla completamente y actuar en beneficio de nuestros usuarios”. Añadió que la empresa revisó toda su base, “reconocimos la totalidad de los valores cobrados de más y decidimos no recuperar aquellos que, por la misma incidencia, habían sido cobrados de menos”.