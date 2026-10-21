El Bayern Múnich, con el colombiano Luis Díaz, enfrentará al Atlético de Madrid en la fecha 4 de la Champions League 2026/27: programación del partido

Atlético de Madrid será local en España ante el Bayern Múnich del colombiano Luis Díaz, por la fecha 4 de la fase de liga en la Uefa Champions League 2026/27 - crédito @juliaanalvarez - @luisdiaz19_/Instagram

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El Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al Atlético de Madrid el martes 3 de noviembre de 2026, en un partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27.

El equipo alemán llegará a Madrid después de empatar 2-2 con Arsenal el miércoles 21 de octubre, mientras que el conjunto español igualó 1-1 ante Stuttgart un día antes.

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El encuentro se disputará a las 3:00 p.m., hora colombiana, en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, y será el cuarto compromiso de ambos clubes en la fase de liga, el formato de 36 equipos en el que cada participante juega ocho partidos y la clasificación se define en una tabla única.

Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos ubicados entre los puestos nueve y 24 jugarán una eliminatoria previa por un cupo en esa ronda.

Atlético de Madrid y Bayern Múnich llegarán al cruce con cuatro y cinco puntos, respectivamente, luego de las tres primeras fechas. El club español suma una derrota, una victoria y un empate; el alemán consiguió un triunfo y dos igualdades.

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La tabla de posiciones de la Uefa Champions League 2026/27, en la fase de liga durante la fecha 3 - crédito Google

El historial en Champions favorece al Bayern Múnich

Atlético de Madrid y Bayern Múnich se enfrentaron seis veces en la Champions League desde 2016, según Transfermarkt. El antecedente más reciente se jugó el 1 de diciembre de 2020 y terminó 1-1 en Madrid. En el otro duelo de aquella fase de grupos, el conjunto alemán se impuso 4-0 el 21 de octubre.

1 de diciembre de 2020: Atlético de Madrid 1-1 Bayern Múnich, por la Champions League.

21 de octubre de 2020: Bayern Múnich 4-0 Atlético de Madrid, por la Champions League.

6 de diciembre de 2016: Bayern Múnich 1-0 Atlético de Madrid, por la Champions League.

28 de septiembre de 2016: Atlético de Madrid 1-0 Bayern Múnich, por la Champions League.

3 de mayo de 2016: Bayern Múnich 2-1 Atlético de Madrid, vuelta de las semifinales de la Champions League.

27 de abril de 2016: Atlético de Madrid 1-0 Bayern Múnich, ida de las semifinales de la Champions League.

El partido del 3 de noviembre será el primer enfrentamiento entre ambos desde la fase de grupos de la temporada 2020/21.

El estadio Riyadh Air Metropolitano será epicentro del enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Bayern Múnich - crédito Juan Barbosa/Reuters

Atlético de Madrid sumó cuatro puntos en las primeras tres fechas

El empate ante Stuttgart, el 20 de octubre, fue el tercer partido del equipo español en la actual Champions League. Antes había derrotado 2-0 a Manchester United y perdido 2-1 frente a Liverpool.

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En sus cinco presentaciones más recientes, el Atlético registró tres victorias y dos empates:

20 de octubre: Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid, por la Champions League.

17 de octubre: Espanyol 0-1 Atlético de Madrid, por LaLiga.

13 de octubre: Atlético de Madrid 2-0 Manchester United, por la Champions League.

10 de octubre: Alavés 1-2 Atlético de Madrid, por LaLiga.

20 de septiembre: Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid, por LaLiga.

Bayern Múnich, por su parte, cerró la tercera fecha europea con el empate ante Arsenal. El resultado lo dejó con cinco puntos, luego de vencer a Bodø/Glimt e igualar ante Viking y el club inglés.

21 de octubre de 2026: Bayern Múnich 2-2 Arsenal, por la Champions League.

17 de octubre: Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig, por la Bundesliga.

13 de octubre: Viking 3-3 Bayern Múnich, por la Champions League.

10 de octubre: Augsburgo 2-2 Bayern Múnich, por la Bundesliga.

18 de septiembre: Bayern Múnich 7-0 Unión Berlín, por la Bundesliga.

Bayern Múnich empató 2-2 con Arsenal en la tercera fecha de la fase liga en la Uefa Champions League - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters

Bayern es duodécimo y Atlético ocupa el puesto 15

Tras completarse la tercera jornada, Bayern Múnich ocupa el puesto 12 de la fase de liga, mientras que Atlético de Madrid está en la posición 15. Ambos se encuentran, por ahora, en zona de eliminatoria previa.

La clasificación parcial tiene a Paris Saint-Germain como líder, seguido por Aston Villa. Stuttgart, Liverpool, Barcelona, Manchester City, Sporting CP y Arsenal completan las ocho posiciones de acceso directo a los octavos de final.

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Bayern Múnich jugará como visitante en Madrid antes de visitar a Lille el 25 de noviembre. Atlético de Madrid, en cambio, volverá a jugar como local en esa fecha ante Viking.