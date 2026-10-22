Colombia

Colombia busca eliminar aranceles de EE. UU. antes de terminar el año: ministro de Comercio espera “llegar a un acuerdo final en las próximas semanas”

Los equipos negociadores de ambos países revisan artículo por artículo las condiciones de un eventual pacto comercial. Además, Mauricio Gómez explicó en qué etapa se encuentran las conversaciones y mencionó otros acuerdos que el país espera concretar

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, aseguró que las conversaciones con Estados Unidos avanzan a buen ritmo, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo -crédito Senado/Carlos Barria/REUTERS/File Photo
El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, aseguró que las conversaciones con Estados Unidos avanzan a buen ritmo, aunque todavía no hay un acuerdo definitivo -crédito Senado/Carlos Barria/REUTERS/File Photo
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El Gobierno colombiano ve posible cerrar este año un acuerdo comercial con Estados Unidos que permita modificar o retirar los aranceles aplicados a productos nacionales. El ministro de Comercio, Mauricio Gómez, señaló que los equipos negociadores siguen revisando el contenido de un eventual pacto, aunque aclaró que todavía no puede asegurar una conclusión en 2026.

“La semana pasada estuve en Washington con la embajadora María Consuelo Araujo en un diálogo sincero, como siempre. Estamos avanzando a buen ritmo, estamos con los negociadores sentados en la mesa en este momento, revisando artículo por artículo y lo que más le conviene a ambos países”, expresó el funcionario.

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Dos astas de metal sostienen las banderas de Estados Unidos y de Colombia frente a árboles y un edificio bajo un cielo azul con nubes.
Colombia y Estados Unidos mantienen conversaciones para alcanzar un acuerdo comercial que permita revisar los aranceles impuestos a productos nacionales y mejorar las condiciones de intercambio entre ambos países -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Estamos en eso, es un acuerdo comercial recíproco, de lado y lado, y vemos con buenos ojos que de pronto este año, todavía no lo aseguro, podamos llegar a un acuerdo final que se anuncia en las próximas semanas y se firme en el mes de diciembre. Lo que sí puedo avanzarle es que con El Salvador estaremos firmando el 11 de diciembre el acuerdo comercial con Colombia y también con Japón venimos avanzando en muy buen ritmo”, afirmó a periodistas.

El anuncio se conoce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dejara abierta la posibilidad de revisar el gravamen que afecta a las importaciones colombianas. El pasado lunes 12 de octubre, consultado a las afueras de la Casa Blanca sobre una eventual eliminación de la tarifa, respondió: “Puede que lo haga”. No anunció una decisión ni estableció un plazo.

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La negociación busca aliviar el impacto de los aranceles

La tarifa estadounidense, de 12,5%, comenzó a aplicarse el 24 de julio de 2026, luego de que la administración Trump confirmara el paquete arancelario el día anterior. La medida incluyó importaciones de decenas de países y cambió las condiciones de acceso de varios productos colombianos a ese mercado.

La decisión fue oficializada por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, tras una investigación sobre las políticas de 54 economías frente a bienes fabricados mediante trabajo forzoso. Entre los sectores colombianos afectados están las flores frescas, las confecciones, el calzado, las manufacturas de plástico y algunos alimentos procesados. Café, banano, aguacate, mango, piña, petróleo, carbón, oro, cacao y medicamentos quedaron excluidos del gravamen. El alcance de una eventual modificación arancelaria, por tanto, tendría efectos distintos según el tipo de mercancía y la actividad exportadora.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de revisar los aranceles a los productos colombianos, pero no anunció una decisión definitiva -crédito Dado Ruvic/REUTERS
El presidente estadounidense, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de revisar los aranceles a los productos colombianos, pero no anunció una decisión definitiva -crédito Dado Ruvic/REUTERS

El Gobierno colombiano ha buscado una salida mediante contactos diplomáticos y ajustes normativos. El 15 de agosto, De la Espriella informó que habló por teléfono con Trump y le pidió suspender temporalmente los aranceles para aliviar a las empresas durante la reconstrucción tras el terremoto de magnitud 7,4.

“Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, afirmó el presidente en su cuenta de X. En esa publicación agregó: “También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”.

Colombia ajustó sus normas sobre trabajo forzoso

Otra medida fue el Decreto 1444 de 2026, firmado el 28 de septiembre. La norma prohíbe importar mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, desde la extracción, el cultivo y la cosecha hasta la manufactura, el ensamble, el procesamiento y el acabado.

Ante la falta de resultados de la Dian, el Ministerio de Comercio avanzó con un borrador de resolución sobre riesgos de trabajo forzoso en comercio exterior - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Colombia expidió el Decreto 1444 de 2026, que prohíbe importar mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio- crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El Ejecutivo presentó el decreto como parte de las acciones para responder a las preocupaciones que originaron los aranceles y evitar el ingreso de bienes vinculados con graves vulneraciones de derechos humanos. Las conversaciones actuales deberán establecer si los cambios y compromisos de ambas partes permiten alcanzar un acuerdo.

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