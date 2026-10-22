Claudia Angarita, docente de medicina: “Una dosis de 600 miligramos de ibuprofeno no produce necesariamente un alivio más alto que una de 400”

Aumentar la cantidad de este antiinflamatorio puede elevar daños digestivos, renales y cardiovasculares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El uso de ibuprofeno de 600 miligramos no garantiza un mayor alivio frente a una dosis de 400 miligramos en dolores leves o moderados y puede elevar la posibilidad de efectos adversos, según una advertencia realizada por la doctora Claudia Angarita, docente de la Escuela de Medicina de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, consultada por Infobae Colombia sobre los riesgos de la automedicación con este producto tan popular.

El medicamento pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINE, y se emplea para controlar dolor e inflamación. Sin embargo, Angarita señaló que la elección de la dosis debe responder al tipo de molestia, las condiciones de salud y la respuesta de cada paciente, por lo que es indispensable consultar con un especialista antes de empezar a tomarlo.

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“No podemos decir que una dosis de 600 miligramos necesariamente produzca un alivio significativamente más alto que una dosis de 400 miligramos”, explicó la médica. Por esa razón, recomendó utilizar la menor dosis que resulte eficaz y durante el periodo más corto posible.

Una dosis más alta puede aumentar los riesgos

En molestias como dolor de cabeza ocasional, dolor muscular o molestias menstruales, una cantidad menor puede ser suficiente y elevar la dosis sin orientación profesional, según Angarita, puede aportar más riesgos que beneficios.

Entre los posibles efectos del uso inadecuado del ibuprofeno figuran gastritis, úlceras y sangrado digestivo. El fármaco también puede afectar la función renal, aumentar la presión arterial y elevar el riesgo cardiovascular en personas con factores previos.

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“La dosis más alta debe individualizarse según el paciente, según el tipo de dolor y según la respuesta clínica de cada uno”, indicó la docente de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.

Expertos recomiendan un ajuste médico según cada paciente y el tiempo de uso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La automedicación favorece errores en el tratamiento

Angarita advirtió que la automedicación es frecuente en Colombia, aunque no existe una cifra única que permita establecer cuántas personas consumen de forma inadecuada este medicamento.

Entre los errores habituales de los pacientes mencionó tomar más medicamento del necesario, extender el tratamiento porque el dolor no desaparece por completo y mezclarlo con otros antiinflamatorios. Esta última práctica puede incrementar las contraindicaciones e interacciones entre fármacos.

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También pidió revisar qué medicamentos se han tomado antes de recurrir a un analgésico: “Combinar ibuprofeno con otros antiinflamatorios, anticoagulantes o ciertos medicamentos para la presión arterial puede aumentar los riesgos de que tus riñones se afecten y que el sangrado digestivo aumente”, explicó.

Tomar más cantidad de ibuprofeno puede elevar los riesgos sin mejorar el control del dolor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Algunos pacientes requieren una valoración previa

Las personas con enfermedad renal, antecedentes de úlcera o sangrado digestivo, hipertensión, enfermedad cardiovascular o alergia a antiinflamatorios deben tener especial precaución. La recomendación también aplica para adultos mayores y mujeres embarazadas, en particular después de la semana 20 de gestación.

Para un dolor de cabeza ocasional, la médica sugirió identificar posibles desencadenantes, además de mantener una vida saludable, hidratarse, descansar y evaluar si el síntoma mejora antes de aumentar o repetir dosis: “Que un medicamento actúe de una manera veloz no significa que sea más eficaz ni más seguro”.

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Los médicos instan a los pacientes a no automedicarse y buscar opciones con expertos para evitar daños - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El dolor de cabeza con señales de alarma requiere atención urgente

Un dolor de cabeza súbito e intenso, acompañado de desorientación, pérdida de fuerza o sensibilidad en una extremidad, fiebre, rigidez en el cuello o que aparezca después de un golpe requiere valoración médica urgente, señaló Angarita. En estos casos, el objetivo no debe ser únicamente controlar el dolor con un analgésico.

La especialista insistió en que, antes de adquirir ibuprofeno, los pacientes deben recibir información sobre la dosis indicada, el tiempo de uso, las interacciones y las señales de alerta.

“Promover la educación sanitaria, la dispensación responsable y evitar la automedicación indiscriminada son medidas fundamentales para lograr un uso más seguro y racional de no solo el ibuprofeno, sino de cualquier medicamento”, puntualizó.

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