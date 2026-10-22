El Gobierno nacional suprimió los consulados de Colombia en Porto Novo, Benín, y en Sofía, Bulgaria

La eliminación de los consulados de Colombia en Porto Novo, capital de Benín, país de África occidental, y en Sofía, capital de Bulgaria, quedó establecida en los decretos 1581 y 1582 de octubre de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, decidió suprimir los consulados de Colombia en Porto Novo, capital de Benín, país de África occidental, y en Sofía, capital de Bulgaria, país europeo, situado en la península de los Balcanes.

La eliminación del consulado en Benín quedó establecida en el Decreto 1581 del 21 de octubre de 2026, expedido por el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, encargado de las funciones del empleo de ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Agustín Roa Arboleda.

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De acuerdo con el documento, la decisión se basó en el hecho de que la oficina consular ha estado vacante por varios años.

Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, firmó los decretos en los que se oficializa la eliminación de consulados en Benín y Bulgaria - crédito Cancillería

“Una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la Dirección de Servicios Consulares, ha evidenciado que esa oficina consular honoraria ha permanecido vacante por alrededor de tres años, y que, a la fecha, no se ha recibido una candidatura con todos los requisitos previstos por la norma, razón por la cual recomienda suprimir el Consulado Honorario en Porto Novo, República de Benín”, se lee en el decreto expedido por la Cancillería.

Por otro lado, la supresión del consulado en Bulgaria se oficializó por medio del Decreto 1582 del 21 de octubre de 2026. En el documento, se indica que, según los resultados de un estudio realizado a inicios de octubre, no resulta conveniente mantener la oficina consular en el país europeo.

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“La Dirección de Servicios Consulares, Vinculación de la Diáspora y Retorno, estudió la viabilidad sobre la continuidad de ese Consulado Honorario, y concluyó en el estudio de conveniencia del 5 de octubre de 2026 que resulta procedente la supresión de la Oficina Consular Honoraria en atención al tiempo de vacancia”, precisa el decreto.

La eliminación del consulado en Benín responde al hecho de que esa oficina consular honoraria ha permanecido vacante por alrededor de tres años - crédito Cancillería / Sitio web

En ambos documentos se indica que lo decretado empieza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén

Mientras el Gobierno nacional elimina algunas oficinas consulares en determinados países, refuerza la presencia de Colombia en otros. El 14 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, presidió la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel. Esta decisión hace parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel (agosto de 2026), las cuales se fracturaron durante la administración del expresidente Gustavo Petro (mayo de 2024), por decisión unilateral del Gobierno colombiano.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería, desde que se restablecieron los vínculos entre las naciones, los respectivos gobiernos avanzaron en la normalización de los canales diplomáticos, en la exención recíproca de visado para viajeros con fines turísticos y en la reactivación de mecanismos de cooperación.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Bula afirmó que la apertura de la sede diplomática deja en evidencia la voluntad de recuperar el diálogo y fortalecer la confianza entre los dos países. “Hoy, con la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, damos un paso concreto hacia la restauración de nuestras relaciones diplomáticas. Esta Embajada constituye una expresión visible de nuestra determinación de restablecer el diálogo, fortalecer la confianza mutua y construir una agenda que genere beneficios tangibles para nuestros ciudadanos”, precisó el funcionario, citado en la comunicación oficial.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, inauguró la Embajada de Colombia en Jerusalén - crédito Rafi Ben Hakoon, GPO/Reuters

Por otro lado, según el comunicado, durante la jornada de inauguración de la embajada, Bula visitó el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto Yad Vashem, donde participó en una ceremonia de ofrenda floral.

Colombia e Israel mantienen cerca de siete décadas de relaciones bilaterales y cooperación en seguridad, agricultura, comercio, ciencia, tecnología e innovación, las cuales serán reforzadas. “Hoy renovamos esta relación con una visión de futuro y un propósito claro: convertir las oportunidades de cooperación en resultados concretos para nuestros países”, añadió Bula.