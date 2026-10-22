Miguel Polo Polo reveló detalles de un accidente que sufrió en Tel Aviv en 2025 y mostró imágenes: “Eso pudo haber sido para perder el ojo”

El excongresista Miguel Polo Polo aseguró que, debido a la caída que sufrió, quedó desmayado - crédito @miguelpolopolo/IG

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El excongresista Miguel Polo Polo reveló en sus redes sociales los detalles de un accidente que sufrió en diciembre de 2025, cuando viajó a Israel. De acuerdo con su relato, junto con su mejor amigo y un asesor, el objetivo era disfrutar del fin de año en el país de Oriente Medio.

“Llegamos a Israel, un país hermoso. La verdad, está en el top cinco de los mejores países que he visitado. Parece que tuvieran que hacer casting las personas para entrar a ese país, porque todo el mundo es bello. Tú llegas y parece como un abanico de Sancho, porque tú estás así volteando para todos lados, viendo las bellezas que hay”, detalló.

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El 30 de diciembre, el grupo se encontraba en Tel Aviv. Los tres decidieron recorrer la ciudad en monopatines y, durante ese paseo, ocurrió el accidente. Según el exlegislador, los andenes tienen “columnas no tan altas” de concreto o metal, dispuestas para evitar que los conductores de vehículos se suban a los andenes; Polo Polo chocó con una de esas columnas y cayó al suelo, golpeándose el rostro.

El excongresista Miguel Polo Polo sufrió una caída cuando se movilizaba en monopatín en Tel Aviv - crédito Mariano Vimos/Colprensa y @miguelpolopolo/IG

El golpe fue tan fuerte que el excongresista quedó inconsciente por un momento. Sin embargo, cuando despertó, prefirió regresar al lugar donde se estaba alojando antes que ir a un centro de salud para ser evaluado.

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“Yo iba distraído manejando ese monopatín y resulta que en medio de la manejada me he tropezado con una de esas columnas y he caído de frente contra el pavimento. La patineta cayó por allá. Yo quedé desmayado. Mi asesor y mi amigo me intentaron mover y animarme en ese momento. Me desperté, me quisieron llevar a urgencias. Yo dije que no, que nos fuéramos para la casa en medio de mi bobera, porque estaba golpeado”, detalló.

Al día siguiente, se dio cuenta de las consecuencias físicas de la caída que sufrió. Tenía un ojo hinchado y morado y algunos raspones en el rostro. Esto supuso un problema para el excongresista, porque estaba próximo a empezar un proceso de campaña para las elecciones al Congreso de la República (celebradas el 8 de marzo de 2026) y para las elecciones presidenciales (celebradas el 31 de mayo de 2026 y el 21 de junio de 2026, primera y segunda vuelta, respectivamente).

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Miguel Polo Polo hizo campaña con gafas oscuras, debido al accidente que sufrió - crédito @miguelpolopolo/IG

En consecuencia, decidió utilizar un accesorio para evitar mostrar el hematoma que tenía en el ojo: unas gafas oscuras. Los lentes lo acompañaron durante todo el tiempo de campaña; anduvo con ellos por las calles del país repartiendo volantes y conversando con la personas, algo que generó cuestionamientos entre los ciudadanos.

“Mucha gente me decía: ‘Bueno, pero Polo Polo, que estás antipático, que estás creído, que ahora andas haciendo campaña con gafas, que no quieres mirar a la gente a los ojos’. Pero era que yo tenía el ojo tan traumatizado que, pues obviamente, no podía hacer campaña con el ojo así. Entonces, toda la campaña me tocó estar con gafas, tanto la del Congreso como la presidencial, y pues hasta ahorita fue que se me quitó el morado de los ojos”, explicó.

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Según el exlegislador, el accidente finalmente no derivó en consecuencias graves para su salud, a pesar de que, según las conclusiones del médico que lo revisó, pudo haber perdido el ojo.

Miguel Polo Polo pudo haber perdido el ojo por la caída que sufrió - crédito Europa Press

“Dios me guardó, porque cuando fuimos al médico, el médico dijo que eso pudo haber sido para perder el ojo y de verdad que puedo ver bien en los dos ojos. De hecho, cuando me examinaron, tengo la visión superior a la del promedio, según el médico que me dijo eso. Hoy no tengo ningún dolor, o sea, estoy superbién, gracias a Dios”, precisó.