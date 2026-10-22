Colombia

Padre de Luis Andrés Colmenares se pronunció tras la condena por el crimen del estudiante Jaime Esteban Moreno: “No fue así con mi hijo”

Tras conocerse el veredicto del ataque de 2025, el hombre afirmó que la Fiscalía actuó con eficiencia en este expediente a diferencia de la investigación iniciada en 2010 por el hallazgo del universitario en el parque El Virrey en Bogotá

Luis Colmenares celebró la celeridad judicial en el crimen de Jaime Esteban Moreno y contrastó el fallo con la impunidad que denuncia en el caso de su hijo - crédito composición fotográfica @lcolmenaresr; @Jamemorenog / X
Luis Colmenares celebró la celeridad judicial en el crimen de Jaime Esteban Moreno y contrastó el fallo con la impunidad que denuncia en el caso de su hijo - crédito composición fotográfica @lcolmenaresr; @Jamemorenog / X
Guardar

Luis Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, celebró que la muerte de Jaime Esteban Moreno no quedara impune, luego de que un juez de Bogotá condenó a 37 años y 6 meses de prisión a los dos hombres señalados de asesinar al universitario en octubre de 2025.

El pronunciamiento de Colmenares ocurrió después de que el Juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, hallados responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras una golpiza en la localidad de Chapinero.

PUBLICIDAD

“Ayer terminé el día dando gracias a Dios: el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo no quedará impune”, escribió Luis Colmenares en su cuenta de X el miércoles 21 de octubre. El padre de Luis Andrés comparó la celeridad de este proceso con el caso de su hijo, cuya muerte ocurrió en la madrugada del 31 de octubre de 2010.

Luis Colmenares cuestionó el desenlace judicial del caso de su hijo

En su mensaje, Colmenares destacó el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la decisión del juez que condenó a los responsables del crimen de Moreno antes de que se cumpliera un año de los hechos.

Luis Colmenares cuestionó la labor de los fiscales y jueces que emitieron fallos basados en la subjetividad durante el proceso judicial de su hijo - crédito @lcolmenaresr / X
Luis Colmenares cuestionó la labor de los fiscales y jueces que emitieron fallos basados en la subjetividad durante el proceso judicial de su hijo - crédito @lcolmenaresr / X

“Hay que reconocer la eficiencia de la Fiscalía en la investigación y la firmeza del juez, que decidió sin darle vueltas a lo evidente. Así debería ser siempre, pero no fue así con mi hijo Luis Andrés”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El padre del universitario cuestionó las decisiones adoptadas durante el proceso judicial por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Según manifestó, el expediente de su hijo tuvo un desenlace distinto al del caso de Moreno. “Su crimen corrió la suerte contraria, y pesaron más los intereses de la impunidad que los de la justicia: una Fiscalía que no investigó como debía y unos jueces que decidieron desde la subjetividad”, afirmó.

Colmenares agregó que la condena en el expediente de Moreno representa una respuesta para los familiares de la víctima. “Me alegra que la familia de Jaime Esteban haya encontrado justicia. Y con el mismo dolor de siempre, sigo preguntándome por qué a Luis Andrés se le negó”, concluyó.

Los condenados recibieron una pena de 450 meses de prisión

El fallo contra González Castro y Suárez Ortiz estableció una pena de 450 meses de prisión; se basó en la condición de indefensión en la que se encontraba Moreno durante el ataque. La Fiscalía presentó la acusación por homicidio agravado y argumentó que la víctima recibió una agresión desproporcionada, con golpes que incluyeron puños y patadas cuando ya estaba en el suelo.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como presuntos responsables del homicidio de un estudiante - crédito composición fotográfica prensa Fiscalía
La Fiscalía sustentó la acusación por homicidio agravado en la condición de indefensión de la víctima tras recibir golpes y patadas en el suelo - crédito composición fotográfica prensa Fiscalía

La representación de la familia de Jaime Esteban Moreno había solicitado una condena superior a 45 años de prisión. No obstante, el despacho determinó la pena de 37 años para cada uno de los procesados.

Por la extensión de la condena, los dos hombres deberán continuar privados de la libertad. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá definir el centro penitenciario en el que cumplirán la sentencia.

Camilo Rincón, apoderado de la familia de Moreno, calificó la decisión judicial como un “bálsamo” tras la muerte del joven, ocurrida luego de una agresión registrada en la madrugada de Halloween de 2025.

El caso Colmenares marcó uno de los procesos más seguidos en Colombia

La reacción de Luis Colmenares volvió a poner en el centro del debate judicial el caso de su hijo. Luis Andrés Colmenares fue hallado sin vida en el caño El Virrey durante la madrugada del 31 de octubre de 2010, tras una fiesta de Halloween.

El proceso penal por la muerte de Luis Andrés Colmenares en el caño El Virrey determinó que el joven falleció por asfixia tras aspirar agua - crédito @lcolmenaresr / X
El proceso penal por la muerte de Luis Andrés Colmenares en el caño El Virrey determinó que el joven falleció por asfixia tras aspirar agua - crédito @lcolmenaresr / X

Las circunstancias de su fallecimiento dieron origen a una investigación que tuvo distintas hipótesis y versiones sobre lo ocurrido antes de que el joven apareciera en ese lugar.

El expediente mantuvo durante años a Laura Moreno y Jessy Quintero, compañeras de estudio de Colmenares, en el centro de un proceso penal que concentró atención nacional. La decisión judicial sobre el caso expuso elementos técnicos acerca de la causa de muerte y determinó que el joven falleció por asfixia tras aspirar agua del caño.

Temas Relacionados

Jaime Esteban MorenoLuis Andrés ColmenaresHomicidio agravadoHalloweenBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

La comunicadora social y periodista colombiana compartió una publicación en redes sociales en la que dio su opinión sobre las críticas y comentarios que reciben las parejas de los deportistas

Ana Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, habló de los prejuicios que reciben las parejas de futbolistas: “La opinión de afuera pesa mucho menos”

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

La serie está a favor del equipo Paulista, en donde juega el nuevo #10 de la selección Colombia, tras la ventaja 2-1, conseguida como visitante

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

El Gobierno nacional suprimió los consulados de Colombia en Porto Novo, Benín, y en Sofía, Bulgaria

La eliminación de las sedes consulares quedó establecida en los decretos 1581 y 1582 del 21 de octubre de 2026, firmados por Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional

El Gobierno nacional suprimió los consulados de Colombia en Porto Novo, Benín, y en Sofía, Bulgaria

Miguel Polo Polo reveló detalles de un accidente que sufrió en Tel Aviv en 2025 y mostró imágenes: “Eso pudo haber sido para perder el ojo”

El excongresista estaba de viaje en Israel junto con su mejor amigo y un asesor. En medio del paseo sufrió una aparatosa caída que lo dejó inconsciente por unos minutos

Miguel Polo Polo reveló detalles de un accidente que sufrió en Tel Aviv en 2025 y mostró imágenes: “Eso pudo haber sido para perder el ojo”

Fiscalía pidió imputar por homicidio agravado y tortura a cuatro policías por la muerte de Donovan Balanta, golpeado y sometido a Taser cuando estaba esposado

En audiencia preliminar de imputación de cargos se conocieron más detalles sobre el crimen contra el joven afrodescendiente, en el sur de Bogotá. El fiscal del caso reveló que los uniformados habrían usado el dispositivo más veces de las relatadas

Fiscalía pidió imputar por homicidio agravado y tortura a cuatro policías por la muerte de Donovan Balanta, golpeado y sometido a Taser cuando estaba esposado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Nuevo duelo para Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez: su padre fue encontrado sin vida en zona rural de Caldas

Premios Billboard de la Música Latina 2026: fecha, hora y dónde ver en Colombia la ceremonia que tiene a Karol G como una de las protagonistas

Shakira y Karol G figuran entre las giras latinas más taquilleras de la historia, según Billboard: estas son las cifras y el listado completo

Valentino Lázaro y Mateo Álvarez ya no son pareja: así confirmaron la noticia en Instagram

La madre de B King reveló avances de la investigación por la muerte de su hijo en México y le pidió a Marcela Reyes que no hable más del cantante: “Le cerraba puertas”

Deportes

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Serie Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la final entre Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays

Están listos los equipos para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: tres colombianos irán por el título

Luis Díaz dio un parte de tranquilidad sobre su estado físico después de ser sustituido en partido del Bayern Múnich ante Arsenal: “No es nada grave”

Millonarios y el problema de no sostener un marcador a favor: ha perdido 13 puntos en la Liga BetPlay