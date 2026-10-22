Padre de Luis Andrés Colmenares se pronunció tras la condena por el crimen del estudiante Jaime Esteban Moreno: “No fue así con mi hijo”

Luis Colmenares celebró la celeridad judicial en el crimen de Jaime Esteban Moreno y contrastó el fallo con la impunidad que denuncia en el caso de su hijo - crédito composición fotográfica @lcolmenaresr; @Jamemorenog / X

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Luis Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, celebró que la muerte de Jaime Esteban Moreno no quedara impune, luego de que un juez de Bogotá condenó a 37 años y 6 meses de prisión a los dos hombres señalados de asesinar al universitario en octubre de 2025.

El pronunciamiento de Colmenares ocurrió después de que el Juzgado 8011 Penal del Circuito de Bogotá emitió un fallo condenatorio contra Ricardo Rafael González Castro y Juan Carlos Suárez Ortiz, hallados responsables del homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras una golpiza en la localidad de Chapinero.

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“Ayer terminé el día dando gracias a Dios: el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo no quedará impune”, escribió Luis Colmenares en su cuenta de X el miércoles 21 de octubre. El padre de Luis Andrés comparó la celeridad de este proceso con el caso de su hijo, cuya muerte ocurrió en la madrugada del 31 de octubre de 2010.

Luis Colmenares cuestionó el desenlace judicial del caso de su hijo

En su mensaje, Colmenares destacó el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y la decisión del juez que condenó a los responsables del crimen de Moreno antes de que se cumpliera un año de los hechos.

Luis Colmenares cuestionó la labor de los fiscales y jueces que emitieron fallos basados en la subjetividad durante el proceso judicial de su hijo - crédito @lcolmenaresr / X

“Hay que reconocer la eficiencia de la Fiscalía en la investigación y la firmeza del juez, que decidió sin darle vueltas a lo evidente. Así debería ser siempre, pero no fue así con mi hijo Luis Andrés”, sostuvo.

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El padre del universitario cuestionó las decisiones adoptadas durante el proceso judicial por la muerte de Luis Andrés Colmenares. Según manifestó, el expediente de su hijo tuvo un desenlace distinto al del caso de Moreno. “Su crimen corrió la suerte contraria, y pesaron más los intereses de la impunidad que los de la justicia: una Fiscalía que no investigó como debía y unos jueces que decidieron desde la subjetividad”, afirmó.

Colmenares agregó que la condena en el expediente de Moreno representa una respuesta para los familiares de la víctima. “Me alegra que la familia de Jaime Esteban haya encontrado justicia. Y con el mismo dolor de siempre, sigo preguntándome por qué a Luis Andrés se le negó”, concluyó.

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Los condenados recibieron una pena de 450 meses de prisión

El fallo contra González Castro y Suárez Ortiz estableció una pena de 450 meses de prisión; se basó en la condición de indefensión en la que se encontraba Moreno durante el ataque. La Fiscalía presentó la acusación por homicidio agravado y argumentó que la víctima recibió una agresión desproporcionada, con golpes que incluyeron puños y patadas cuando ya estaba en el suelo.

La Fiscalía sustentó la acusación por homicidio agravado en la condición de indefensión de la víctima tras recibir golpes y patadas en el suelo - crédito composición fotográfica prensa Fiscalía

La representación de la familia de Jaime Esteban Moreno había solicitado una condena superior a 45 años de prisión. No obstante, el despacho determinó la pena de 37 años para cada uno de los procesados.

Por la extensión de la condena, los dos hombres deberán continuar privados de la libertad. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) deberá definir el centro penitenciario en el que cumplirán la sentencia.

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Camilo Rincón, apoderado de la familia de Moreno, calificó la decisión judicial como un “bálsamo” tras la muerte del joven, ocurrida luego de una agresión registrada en la madrugada de Halloween de 2025.

El caso Colmenares marcó uno de los procesos más seguidos en Colombia

La reacción de Luis Colmenares volvió a poner en el centro del debate judicial el caso de su hijo. Luis Andrés Colmenares fue hallado sin vida en el caño El Virrey durante la madrugada del 31 de octubre de 2010, tras una fiesta de Halloween.

El proceso penal por la muerte de Luis Andrés Colmenares en el caño El Virrey determinó que el joven falleció por asfixia tras aspirar agua - crédito @lcolmenaresr / X

Las circunstancias de su fallecimiento dieron origen a una investigación que tuvo distintas hipótesis y versiones sobre lo ocurrido antes de que el joven apareciera en ese lugar.

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El expediente mantuvo durante años a Laura Moreno y Jessy Quintero, compañeras de estudio de Colmenares, en el centro de un proceso penal que concentró atención nacional. La decisión judicial sobre el caso expuso elementos técnicos acerca de la causa de muerte y determinó que el joven falleció por asfixia tras aspirar agua del caño.