Colombia

Armada de Colombia desmanteló un centro de acopio del Clan del Golfo en Chocó con más de 1,6 toneladas de cocaína

Tropas de Infantería de Marina encontraron 56 bultos con droga en zona rural del Juradó; según la autoridad militar, el alijo superaría los USD 76 millones en circuitos ilícitos internacionales

El cargamento estaba almacenado en una construcción ubicada cerca de la costa y, según la Fuerza Naval del Pacífico, equivalía a más de cuatro millones de dosis - crédito prensa Armada de Colombia
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La Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, desmanteló un centro de acopio con 1.645 kilogramos de clorhidrato de cocaína en zona rural de Juradó, Chocó. Según las autoridades, el cargamento pertenecería a una subestructura del Clan del Golfo y tenía como destino rutas del narcotráfico internacional.

La operación, informada el 21 de octubre de 2026, ocurrió en Playa Octavia, en el Pacífico norte chocoano, donde tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 23 ubicaron una construcción que, de acuerdo con la información oficial, era utilizada para guardar sustancias ilícitas antes de su traslado por mar.

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En el lugar fueron encontrados 56 bultos con 1.646 paquetes rectangulares. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía (Diran) practicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (Piph), que confirmó que el material correspondía a clorhidrato de cocaína.

La Armada de Colombia y la Policía Nacional desmantelaron un centro de acopio con 1.645 kilogramos de cocaína en Juradó - crédito prensa Armada de Colombia
La Armada de Colombia y la Policía Nacional desmantelaron un centro de acopio con 1.645 kilogramos de cocaína en Juradó - crédito prensa Armada de Colombia

La Brigada de Infantería de Marina No. 2, adscrita a la Fuerza Naval del Pacífico, coordinó el despliegue hasta el área rural de Juradó, municipio ubicado cerca a la frontera con Panamá.

Las autoridades señalaron que la estructura de almacenamiento pertenecería presuntamente a la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño, del Grupo Armado Organizado (GAO). Esa organización tendría influencia en rutas ilegales del Pacífico norte, una zona empleada por redes narcotraficantes para movilizar cargamentos hacia Centroamérica y otros destinos internacionales.

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El teniente coronel de Infantería de Marina Richard Alberto Yepes, comandante del Batallón de Infantería de Marina No. 23, afirmó que el operativo golpeó las capacidades de la estructura criminal en esa área. “Esta operación militar permitió ubicar esta estructura ilegal, afectando de manera directa las capacidades logísticas y financieras de esta organización”, sostuvo el oficial.

Las autoridades vincularon el cargamento decomisado con la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño del Clan del Golfo - crédito prensa Armada de Colombia
Las autoridades vincularon el cargamento decomisado con la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño del Clan del Golfo - crédito prensa Armada de Colombia

La información entregada por la Armada no precisó si hubo capturas durante el procedimiento ni detalló el tiempo que llevaba en funcionamiento el centro de acopio. El cargamento quedó bajo custodia de las autoridades competentes para los trámites judiciales.

La Armada calcula que evitó ingresos por más de USD 76 millones

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la incautación de más de 1,6 toneladas de cocaína evitó que las organizaciones dedicadas al narcotráfico recibieran más de USD 76 millones por la venta de la sustancia en mercados ilegales.

La institución también calculó que la operación impidió la distribución de más de 4,1 millones de dosis de estupefacientes. El dato se basa en la cantidad de droga incautada y en las proyecciones sobre la comercialización minorista de cocaína en destinos internacionales.

El operativo oficial evitó la distribución de más de 4,1 millones de dosis de estupefacientes en mercados internacionales - crédito prensa Armada de Colombia
El operativo oficial evitó la distribución de más de 4,1 millones de dosis de estupefacientes en mercados internacionales - crédito prensa Armada de Colombia

Yepes indicó que el hallazgo fue resultado del trabajo conjunto entre la institución naval y la Diran. “La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones militares para debilitar las estructuras criminales, combatir el narcotráfico y proteger la seguridad y la estabilidad de las comunidades del Pacífico colombiano”, afirmó.

La institución anunció que mantendrá el despliegue de unidades terrestres, fluviales y marítimas para combatir el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilegales en la región.

Otras operaciones recientes revelan las rutas marítimas hacia Centroamérica

El operativo se conoció después de otra incautación de gran escala en el Pacífico colombiano. El 15 de octubre, la Armada informó sobre la interceptación de una lancha rápida en aguas de Bahía Málaga, en Valle del Cauca, que transportaba 1.460 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 407 gramos de marihuana.

En ese procedimiento anterior, las autoridades detuvieron a tres ciudadanos colombianos que viajaban a bordo de una embarcación tipo Go Fast con rumbo a Costa Rica. La operación fue desarrollada por unidades de la Fuerza Naval del Pacífico, con apoyo de la Policía Nacional y de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos.

La intercepción de una lancha rápida rumbo a Costa Rica permitió detener a tres colombianos y decomisar cocaína y marihuana que tenían un valor estimado de USD 15 millones - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada indicó entonces que la incautación evitó el ingreso de cerca de USD 15 millones a las finanzas del crimen transnacional y bloqueó la salida de unas 3,6 millones de dosis hacia el mercado ilegal.

También fue reportado otro decomiso reciente en el Pacífico Sur, donde unidades de Guardacostas interceptaron una embarcación que transportaba 1.620 kilogramos de cocaína y 51 kilogramos de marihuana. En ese caso, dos colombianos y un ecuatoriano fueron capturados luego de que la lancha naufragara durante una persecución naval.

Las autoridades recuperaron 83 bultos del mar, además de dos teléfonos satelitales y un equipo GPS. Según la información oficial, la embarcación también se dirigía hacia Costa Rica.

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