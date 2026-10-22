Colombia

Alfredo Saade, exfuncionario de Petro, criticó nombramiento de Alejandro Ordoñez como ministro del Interior: “Está muy adulto para ese trajín”

El antiguo embajador cuestionó la capacidad física del nuevo ministro para afrontar las tensiones del Congreso, argumentando que su avanzada edad y salud podrían jugarle una "mala pasada"

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La llegada de Ordóñez al gabinete ministerial generó debate en el sector político sobre su relación con el Congreso. (Colprensa)
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que Alejandro Ordóñez Maldonado asumirá como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Rodrigo Lara Restrepo, quien dejó el cargo el miércoles 21 de octubre de 2022.

Mientras se formaliza la posesión de Ordóñez, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ejercerá temporalmente las funciones de esa cartera.

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El mandatario informó la decisión a través de su cuenta en X. “Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior”, escribió De la Espriella.

En el mismo mensaje, el presidente sostuvo que la experiencia, el carácter y la trayectoria de Ordóñez serán relevantes ante los desafíos del país. Sin embargo, no explicó las razones de la salida de Lara ni precisó si el exministro asumirá otra responsabilidad dentro del Gobierno.

Rodrigo Lara había sido anunciado como integrante del gabinete el 26 de junio de 2026 y tomó posesión del Ministerio del Interior el 7 de agosto, al comienzo de la administración de De la Espriella. Permaneció dos meses y 14 días al frente de la cartera, encargada de la relación del Ejecutivo con las instituciones y las autoridades territoriales.

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El cambio en la cartera generó todo tipo de reacciones en el sector político colombiano. Mientras que algunos respaldaron la decisión presidencial, otros consideran que el eventual funcionario podría enfrentar dificultades en su relación con el Legislativo.

Ese fue el caso de Alfredo Saade, conocido por ser el jefe de Despacho presidencial y embajador de Colombia en Brasil durante el gobierno de Gustavo Petro, que utilizó su cuenta de X para referirse al anuncio de la llegada de Ordóñez.

En su publicación, planteó reparos sobre la relación que el nuevo ministro tendría con el Congreso, tanto que hasta lo comparó con el paso que tuvo el fallecido político santandereano Rodolfo Hernández, y enfatizó que no tendrá las suficientes herramientas para adelantar los proyectos políticos del actual gobierno.

“Yo sí quiero ver a Ordóñez de ministro; le va a pasar como al ingeniero Hernández cuando aceptó la curul al Senado. El Congreso es un nido de víboras de mil cabezas, no hay cómo domarlo. Si y solo si la única manera es con burocracia y contratos”, escribió el exfuncionario en la red social.

Del mismo modo, Saade señaló que, durante su labor como titular de la cartera política, Ordóñez Maldonado podría estar expuesto a complicaciones de salud, y predijo que no aguantaría hasta el final del periodo legislativo del Congreso.

“Creo que está muy adulto para ese trajín y se le podrían acelerar las células cancerosas. No durará el resto de la legislatura. Creo que el Congreso domará al tigre”, afirmó.

Por último, el exfuncionario hizo mención de un líder político que, en su visión, tampoco pudo revertir la situación del Congreso en favor del Ejecutivo. “Hasta (Germán) Vargas Lleras, con sus coscorrones, fue arrodillado. Levántate Colombia”, puntualizó.

Perfil de Alejandro Ordóñez

Antes de ser designado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Fue procurador general de la Nación entre 2009 y 2016, y representó al país ante ese organismo entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque.

Su trayectoria pública ha estado asociada con posturas conservadoras en asuntos sociales, religiosos y políticos. Durante su paso por la Procuraduría manifestó oposición al aborto, al matrimonio entre parejas del mismo sexo y a la eutanasia; además, cuestionó aspectos del proceso de paz con las antiguas Farc.

Entre los asuntos vinculados con su gestión diplomática figura el Consenso de Ginebra, declaración internacional que rechaza la existencia de un derecho internacional al aborto y sostiene que los Estados no tienen la obligación de financiarlo o facilitarlo.

Con el nombramiento, Ordóñez dejará la representación colombiana ante la OEA para asumir la conducción del Ministerio del Interior. El Gobierno aún no ha anunciado quién ocupará esa embajada.

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