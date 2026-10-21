Qué está pasando con el Parque Lleras en Medellín: el alcade ‘Fico’ Gutiérrez anunció operativo contra las mafias y capturas

El secretario Manuel Villa Mejía afirmó que la recuperación del sector requiere corresponsabilidad de la ciudadanía - crédito Alcaldía

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La recuperación social del Parque Lleras, en Medellín, incluye a 500 mujeres que salieron de contextos de prostitución mediante el programa Parceras, una estrategia que combina acompañamiento institucional y alternativas de vida.

La recuperación del sector combina operativos, investigaciones judiciales y acciones sociales dirigidas a frenar delitos como la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de estupefacientes, la extorsión y los hurtos cometidos con sustancias como la escopolamina.

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En los últimos 1.000 días, la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron más de 430 capturas en el Parque Lleras.

La cifra implica un aumento del 56% frente al mismo período de la administración anterior y forma parte de una estrategia que busca recuperar el espacio para familias, turistas y comerciantes.

La Alcaldía de Medellín registró más de 430 capturas en el Parque Lleras durante los últimos 1.000 días - crédito Alcaldía

Las investigaciones apuntan a las redes que obtenían rentas criminales

Las autoridades capturaron a alias El Mexicano, señalado de liderar una red dedicada a la trata de personas. También ocuparon bienes vinculados con esa estructura, avaluados en $10.500 millones.

Otra investigación permitió desarticular una red de tráfico de estupefacientes que obtenía rentas criminales superiores a $450 millones mensuales. El operativo se sumó a las acciones contra organizaciones que operaban en esa zona de El Poblado.

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Las capturas de ciudadanos extranjeros por delitos asociados a la explotación sexual registraron un incremento superior al 1.100%. El dato forma parte de los resultados reportados durante la intervención integral del parque.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, sostuvo que la administración encontró dinámicas criminales que requieren una respuesta sostenida: “Nosotros levantamos el tapete y aún hay mucho por limpiar”.

Villa Mejía remarcó que la ofensiva policial no basta por sí sola para cambiar la situación del sector. “Los operativos son parte de la solución, pero también hemos sido claros: solo con los operativos no es suficiente para realmente recuperar y renovar el Parque Lleras”, afirmó.

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Las acciones conjuntas entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía combaten delitos como la trata de personas y el hurto con escopolamina - crédito Alcaldía

El funcionario planteó que la recuperación requiere la participación de quienes viven, trabajan o visitan el lugar. “Se requiere la corresponsabilidad ciudadana”, dijo al referirse a la necesidad de sostener las medidas más allá de las capturas.

Según Villa Mejía, el Distrito mantendrá el trabajo con la Policía y la Fiscalía mientras continúan las pesquisas contra las estructuras detectadas. “Bajo la instrucción del alcalde seguiremos trabajando con Policía y con Fiscalía, e intensificando los operativos”, aseguró.

El secretario anticipó que las investigaciones no se limitarán a los procedimientos ya realizados. “Las investigaciones estructurales se mantienen y habrá más resultados”, expresó.

En ese sentido, Villa Mejía señaló que podrían producirse nuevas detenciones y medidas contra patrimonios asociados con actividades ilegales. “Seguramente habrá más capturas y, de hecho, va a haber extinciones de dominio”, afirmó.

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La estrategia contempla presencia permanente en el territorio y operativos focalizados. También incluye programas de prevención e inclusión social, con el objetivo de limitar las condiciones que permiten la acción de las organizaciones criminales.

El programa Parceras ofrece alternativas de vida y apoyo a 500 mujeres que abandonaron contextos de prostitución - crédito Alcaldía

El secretario sostuvo que las autoridades llevarán ante la justicia a quienes participen de estas dinámicas, incluidos los actores corruptos que colaboren con ellas. “Aquí vamos a trabajar por la gente, vamos a recuperar los espacios y a llevar ante la justicia a quienes delinquen”, afirmó.

Villa Mejía agregó que la administración no busca acuerdos con quienes actúan por fuera de la ley. “Con los bandidos no hay negociación. Los que estén del lado de la ilegalidad tendrán que responder ante la justicia”, señaló.

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El funcionario ubicó la intervención en una discusión que excede los aspectos económicos y urbanísticos. “No se trata solamente de un fenómeno económico o estético, se trata también de una lucha legal y de una lucha ética”, sostuvo.

También expresó que la prioridad institucional está en quienes cumplen las normas y buscan desarrollar su actividad en condiciones legales. “Nosotros tenemos claro de qué lado estamos, del lado de la mayoría de la gente”, dijo.

Villa Mejía enumeró entre esos sectores a las familias, los turistas, los comerciantes honestos, los niños, las niñas y las mujeres. “Siempre del lado de la legalidad”, añadió.

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La Alcaldía, según indicó, está dispuesta a coordinar acciones con los comerciantes que quieran contribuir a la recuperación del Parque Lleras. “La administración está abierta a trabajar de la mano y cuentan con nosotros”, concluyó.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la acción: “Estamos recuperando el Parque Lleras. Algunos dicen que los operativos que estamos haciendo desde la Alcaldía son exagerados. Lo cierto es que cada local intervenido está plenamente identificado. Y vienen más acciones hasta que lo recuperemos del todo. Hay estructuras criminales no solo locales, sino internacionales detrás de muchos de los delitos que hoy se cometen allí. Ya se han dado capturas y vienen más”.

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Entre líneas seguidas, el mandatario señaló que “los que hoy van allá no es el tipo de turista que queremos en Medellín. Entiendo que quienes se han lucrado económicamente de todo lo que ha ocurrido allí, estén molestos conmigo. No vine a congraciarme con quienes hacen mal las cosa. Vine a trabajar por mi ciudad, por mi gente”.