13 soldados siguen atrapados en una zona boscosa, dos días después del accidente de un helicóptero en el Cauca: Ejército explicó por qué no han sido rescatados

Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional cayó en Inzá, Cauca, durante una misión de abastecimiento - crédito Prensa DAVAA / EJC

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Después de dos días del accidente de un helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional, matrícula 2175, en Inzá, Cauca, 13 soldados profesionales permanecen en el lugar del siniestro a la espera para ser rescatados. La fuerza de seguridad y orden afirmó que los militares están estables y rechazó que hayan sido abandonados.

El aparato cayó el 19 de octubre de 2026 en un sector de alta montaña. Las autoridades explicaron que la geografía y las condiciones meteorológicas han impedido, hasta ahora, el ingreso de los medios necesarios para evacuar a los uniformados.

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El Ejército atribuye la demora al clima y al difícil acceso al sitio

Los soldados pertenecen al Batallón de Infantería Liviana N.° 7, adscrito a la Brigada 29. Según el comunicado oficial, permanecen bajo medidas de seguridad y conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

La institución sostuvo que las dificultades para llegar al área son temporales y que mantiene las coordinaciones para realizar la extracción y el relevo de los militares sin exponerlos a riesgos adicionales. Mientras esperan la evacuación, los uniformados cumplen labores de seguridad y custodia de la aeronave accidentada.

El Ejército Nacional indicó que las dificultades para llegar al área son temporales y que mantiene las coordinaciones para realizar la extracción sin exponerlos a riesgos adicionales - crédito @Ejercito_Div3/X

El pronunciamiento respondió a publicaciones en redes sociales que plantearon un supuesto abandono. El Ejército Nacional negó esa versión y señaló que la operación de rescate continúa en preparación.

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“Frente a las imágenes y videos que circulan en redes sociales relacionados con un presunto abandono de nuestros soldados involucrados en el accidente aéreo ocurrido el 19 de octubre en Inzá, #Cauca, el @COL_EJERCITO se permite aclarar que nuestros hombres del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, de la #Brigada29, permanecen en el lugar bajo condiciones de seguridad y cumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones”, puntualizó el Ejército en su cuenta de X.

Y agregó: “Nuestros soldados se encuentran en buenas condiciones de salud y permanecen en el sector debido a las dificultades de acceso al terreno y al clima adverso, que ha limitado temporalmente el ingreso de medios para realizar su extracción”.

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Las autoridades explicaron que durante su permanencia en el lugar, “los soldados cumplen tareas de seguridad y custodia de la aeronave, mientras se adelantan las coordinaciones necesarias para concretar su extracción y relevo de manera segura”.

Seis heridos recibieron atención médica

Seis heridos recibieron atención médica tras el accidente aéreo - crédito Ejército Nacional

Los militares con lesiones más graves fueron evacuados previamente. Dos soldados fueron trasladados al Hospital Militar de Bogotá, donde siguen en observación por las fracturas sufridas en el accidente.

Otros cuatro uniformados fueron remitidos a centros asistenciales de Popayán. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) informó que desplegó desde Catam dos aeronaves ambulancia King-350, disponibles para movilizar a los heridos una vez se concrete su salida del sitio.

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La presencia de disidencias refuerza las medidas de seguridad

La presencia de disidencias refuerza las medidas de seguridad para rescatar a los soldados - crédito AFP

El alcalde de Inzá, Delio Hernán Trujillo, dijo a La FM que el accidente ocurrió en una zona de páramo y relieve montañoso, donde el acceso terrestre es limitado. Por ello, las autoridades consideran que la evacuación por aire es la alternativa más viable.

Trujillo añadió que se mantiene un dispositivo especial debido a la presencia de disidencias de las Farc en el área. En el manejo de la emergencia, el mandatario señaló que el Ejército adopta medidas para proteger a los militares mientras se define el momento de la extracción.

“La situación, en la mayoría del departamento del Cauca, es difícil. Más ahora que han arreciado los grupos armados en acciones, entonces es difícil la situación. El Ejército está tomando todas las medidas para que no se afecte y proteger la vida de los militares que se accidentaron. Pero sí es bastante difícil la situación”, explicó en el mismo diálogo.

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