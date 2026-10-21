La ex asesora del Gobierno Petro Eva Ferrer comenzó su comparecencia virtual ante la Fiscalía sin presentar pruebas de sus acusaciones contra la ex primera dama Verónica Alcocer

Fiscalía recibió material probatorio de Eva Ferrer tras señalamientos contra entorno de Verónica Alcocer - crédito Fiscalía - Icbf

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La española Eva Ferrer amplia ante la Fiscalía General de la Nación sus denuncias contra Verónica Alcocer en una diligencia virtual desde el exterior, dentro de la indagación que surgió tras una entrevista donde cuestionó el entorno de la ex primera dama. Su defensa anunció la entrega de elementos materiales probatorios para respaldar sus afirmaciones.

El abogado penalista Johnny Batalla, integrante del equipo jurídico de Ferrer, afirmó a Semana que su representada asistiría a la citación programada para este miércoles 21 de octubre.

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“En estos momentos estamos a la espera de que inicie la diligencia virtual. Tanto Eva Ferrer como su equipo de abogados están esperando que la diligencia empiece”, declaró.

El jurista afirmó que los documentos y demás soportes serán puestos a disposición del ente investigador bajo los protocolos correspondientes. “Vamos a entregar elementos materiales probatorios, respetando la cadena de custodia que determine la Fiscalía”, explicó.

La comparecencia hace parte de una investigación abierta después de las denuncias de Ferrer, quien en una reciente entrevista en Semana calificó como una presunta “mafia” al círculo cercano de Alcocer.

Defensa de Eva Ferrer entregó pruebas a la Fiscalía en caso que involucra a Verónica Alcocer - crédito Canal Institucional -@Veronicalcocerg/X

La exfuncionaria ha señalado supuestas irregularidades y posibles actividades ilícitas, acusaciones que deberán ser verificadas por las autoridades.

Entre sus versiones previas, Ferrer afirmó que una presunta red alrededor de la ex primera dama habría participado en delitos relacionados con drogas y armas. También mencionó supuestos viajes a Venezuela en los que, según su relato, se habrían trasladado estupefacientes a cambio de dinero. Esas afirmaciones no han sido establecidas judicialmente.

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Ferrer ya había ratificado parte de sus señalamientos ante la Procuraduría General de la Nación. Su defensa indicó que prevé compartir el material con autoridades de Estados Unidos, con las que, según dijo, ya hubo contactos.

La Fiscalía General de la Nación deberá valorar los documentos, testimonios y demás datos que ingresen al expediente para determinar si existen elementos que permitan corroborar las acusaciones y definir eventuales actuaciones posteriores.

Eva Ferrer declaró de forma virtual y anunció nuevos elementos sobre sus acusaciones contra Alcocer - crédito Presidencia de Colombia

Esto fue lo que dijo Verónica Alcocer a las acusaciones de Eva Ferrer: “Jamás en mi vida”

Tras varios años sin conceder entrevistas, Verónica Alcocer negó las acusaciones de Eva Ferrer sobre presuntos traslados de drogas y dinero desde Venezuela. La ex primera dama respondió en una conversación con Noticias RCN a los señalamientos de quien fue asesora en el Gobierno de Gustavo Petro.

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“Jamás en mi vida he tenido que ver con tráfico de drogas y dinero”, afirmó Alcocer. También rechazó haber regresado desde Venezuela con maletas que contenían USD 2,5 millones y sostuvo que nunca tuvo fondos en dólares en Colombia.

La ex primera dama indicó que viajó dos veces a Venezuela en 2023 dentro de comisiones oficiales y aseguró que esos desplazamientos figuran en registros públicos.

Alcocer negó financiar campañas o gestionar contratos

Alcocer admitió que conocía a Ferrer y a los ciudadanos españoles Manel Grau y Xavier Vendrell, aunque negó haber tenido negocios con ellos. “Yo nunca, jamás he autorizado ni a Manel ni a personas cercanas, ni a personas conocidas, ni desconocidas, a hablar en mi nombre”, afirmó.

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La exesposa de Petro sostuvo que no tenía facultades para intervenir en nombramientos, contratos o decisiones administrativas. Añadió que, si alguna persona usó su nombre para realizar gestiones ante entidades estatales, deberá responder por sus actos.

Verónica Alcocer negó haber transportado drogas y dinero desde Venezuela - crédito @veronicalcocerg/Instagram

También rechazó haber aportado recursos a la campaña de Mario Fernández Alcocer, su primo. “Yo nunca he financiado ni he ayudado a financiar, ni he conseguido financiación, ni para la campaña de Mario Fernández Alcocer, ni para ninguna otra campaña”, declaró.

Explicó de dónde procedían sus recursos

Ante las preguntas sobre su sostenimiento económico, Alcocer explicó que durante el mandato presidencial recibía dinero de Petro para cubrir gastos personales. “Mi esposo en ese momento, Gustavo, me pasaba una mesada para mis gastos personales”, dijo.

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Sobre su situación actual, afirmó que vive del acuerdo de divorcio alcanzado con el expresidente. Además, defendió a Carolina Plata y Danilo Romero, personas mencionadas en versiones sobre su entorno financiero, y aseguró que la apoyaron por amistad durante momentos de dificultades económicas.

Alcocer también reivindicó las actividades sociales que realizó como primera dama, entre ellas visitas a hospitales y cárceles. “Para mí es una misión”, señaló. La exfuncionaria afirmó que acudirá a las autoridades con su defensa para esclarecer las denuncias.