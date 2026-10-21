Colombia

JEP recuperaría millonario monto por caída del Presupuesto General de la Nación: senador Enrique Gómez explicó qué fue lo que pasó

La Jurisdicción Especial para la Paz mantendría una partida que las plenarias habían destinado a indemnizaciones de familias de miembros de la fuerza pública, aunque seguiría el recorte definido por las comisiones económicas en su primer debate

La JEP ya había sufrido un fuerte recorte con miras a la vigencia del 2027 - crédito Leonardo Muñoz/EFE - JEP
La JEP ya había sufrido un fuerte recorte con miras a la vigencia del 2027 - crédito Leonardo Muñoz/EFE - JEP
Guardar

La suerte que correría el Presupuesto General de la Nación, que se caería por aparentes vicios de trámite, entregaría un alivio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que salvaría un importante monto en caso de que el articulado aprobado por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes no entre en vigencia, como se prevé pasará.

El tribunal transicional, que había sufrido un ‘tijeretazo’ de $181.402 millones de cara a la vigencia del 2027, lograría evitar, al menos, que $11.402 millones de esa reducción aprobada se ejecute. Lo anterior, debido a que las modificaciones hechas por las corporaciones no entrarían en vigencia, y el presupuesto se expediría por decreto.

PUBLICIDAD

El ajuste que se revertiría corresponde a una proposición aprobada durante el debate en plenarias, que buscaba trasladar recursos de inversión de la JEP al Ministerio de Defensa para el pago de indemnizaciones a familiares de integrantes de la fuerza pública, víctimas de las extintas Farc. Y que fue hecha por la bancada del Centro Democrático.

Danilo Rojas, nuevo presidente de la JEP
El nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, tendrá que afrontar la reducción de $170.000 millones en el presupuesto del tribunal transicional - crédito JEP Visible - Infobae Colombia

El recorte de $ 170.000 millones se mantendría en el decreto

La medida, sin embargo, no eliminaría el recorte principal que ya había aprobado el Congreso en primer debate. En esa etapa, las comisiones económicas conjuntas avalaron una reducción de $ 170.000 millones para la jurisdicción especial, en una iniciativa promovida por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez.

PUBLICIDAD

El posible decreto presupuestal retomaría el texto aprobado en primer debate, ante la diferencia que surgió entre las versiones avaladas por las plenarias de Senado y Cámara en el artículo 65, enfocado en operaciones de cobertura para mitigar riesgos fiscales, sin que hubiera una conciliación antes del vencimiento del plazo constitucional.

- crédito JEP
La JEP es una jurisdicción especial derivada del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc - crédito JEP

De confirmarse que el trámite legislativo aprobó una ley que tuvo inconsistencias en su trámite, el Ejecutivo tendría que adoptar por decreto el proyecto aprobado en las comisiones económicas, que además de dejar en firme el recorte al tribunal, no incluye importantes adiciones a sectores como salud, educación y energía, entre otros.

Cabe destacar que esos $170.000 millones afectan a dos rubros: $140.000 millones de inversión y $ 30.000 millones de funcionamiento. De acuerdo con la propuesta presentada durante el primer debate, una parte de esos recursos tendría como destino la rama judicial, en pro de que se adelante una descongestión del sistema.

“Ojo, amigos, no se dejen engañar de la izquierda. El presupuesto no se cae, ni lo tumbaron, se adopta por decreto el texto aprobado en sesión conjunta por las comisiones económicas del Congreso”, expresó el senador Gómez, que agregó que el eventual decreto acogería las proposiciones inicialmente hechas y aprobadas.

“Era 181.000 millones si quedaba el proyecto aprobado anoche en Cámara y Senado. Como no fue así, se mantiene lo aprobado inicialmente en primer debate, que son 170.000 millones”, agregó Gómez, que logró su objetivo de que se redujera el presupuesto de la jurisdicción especial, que será en la vigencia del 2207 de $721.803 millones.

Secretario General del Senado aclaró trámite del Presupuesto General de la Nación 2027 en la corporación
Con esta misiva, el secretario General del Senado, Diego González, aclaró trámite del Presupuesto General de la Nación 2027 en la corporación - crédito suministrada a Infobae Colombia

Falta de conciliación abrió el escenario del presupuesto por decreto

La controversia se originó porque Senado y Cámara habrían aprobado versiones distintas del artículo 65 del proyecto, sin activar una comisión de conciliación para unificar el texto antes de la medianoche del 20 de octubre, que es el plazo legal fijado para este trámite y que, de esta forma, lo aprobado gozara de plena validez.

En medio de esta polémica, la Secretaría General del Senado reconoció que en esa corporación la disposición se aprobó sin proposiciones, mientras que en la Cámara se habría incluido una modificación. Aunque el debate busca determinar el alcance del vicio, desde el oficialismo lo dan por perdido, por lo que esperan el mecanismo del Gobierno.

Con este escenario, el Ejecutivo expediría el presupuesto con base en el texto aprobado en primer debate, que incluye el recorte de $ 170.000 millones y excluye el ajuste adicional de $ 11.402 millones. Y que en total tiene un monto de $634,9 billones, $60 billones más de la propuesta que dejó radicada el Gobierno de Gustavo Petro.

Temas Relacionados

JEPPresupuesto General de la NaciónRecorte presupuestalCongreso ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Gigante de Baviera” volverá a jugar el torneo de clubes más importante del mundo en su casa y con la estrella de la selección Colombia en racha goleadora

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

La serie está a favor del equipo Paulista, en donde juega el nuevo #10 de la selección Colombia, tras la ventaja 2-1, conseguida como visitante

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

El delantero de la selección Colombia espera marcar por tercera jornada consecutiva en la Liga de Campeones y ampliar su leyenda como máximo goleador del club portugués en la competencia

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Las “Leonas” quieren buscar la sorpresa ante una de las grandes favoritas a llevarse el título y cerrar como líder de su zona

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

La exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ habló de los estudios de la actriz y aseguró que su hermana construyó su carrera sin apoyos políticos

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Ryan Castro se le midió a la dinámica ‘Escucho, pero no despido’ y se enteró de que le habían estrellado uno de sus carros

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Esta fue la millonada que Westcol le cobró a comerciantes de San Victorino en Bogotá para transmitir en directo por dos horas: colapsó El Gran San

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Deportes

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Jhon Durán será baja para el Benfica en el juego de la Europa League ante el Omonia de Chipre: Marco Silva, técnico del equipo, lo confirmó