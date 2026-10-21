Conductores se encontraron con fuertes incrementos en el precio del gas vehicular en Colombia: esta es la razón de la subida de casi el 20%

A finales de 2025, había más de 645,000 vehículos en Colombia que usan cas natural vehicular (GNV), incluyendo taxis, transporte de carga y vehículos particulares - crédito Ministerio de Minas y Energía

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Miles de conductores vivieron en carne propia uno de los incrementos que ha sufrido el gas natural vehicular en Bogotá y el resto del país, después de que se confirmara que las estaciones de combustible realizaron un alza de al menos el 19% de un día para otro.

De hecho, en redes sociales varios internautas dejaron ver que en estaciones de la compañía Vanti, en Bogotá, el presio pasó de 4.200 pesos a 5.000 pesos por metro cúbico, que afecta a taxistas, transportadores y conductores particulares que dependen de este combustible.

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Según información conocida por el diario El Tiempo, la subida estaría vinculada con la menor disponibilidad de gas natural importado a través de la terminal de regasificación de Cartagena, que ha presentado varios inconvenientes en las últimas semanas.

Las importaciones ya cubren 41% del consumo nacional de gas natural, mientras que Cartagena concentra la totalidad de las compras externas por ser la única terminal de regasificación operativa en Colombia. Desde finales de 2024, esa infraestructura dejó de abastecer exclusivamente a las centrales térmicas del Caribe y comenzó a atender hogares, industrias, comercios y vehículos.

Las distribuidoras de gas vehicular operan bajo un régimen de libertad que les permite fijar las tarifas de forma autónoma - crédito X

Sin embargo, el caso se habría repetido en otras redes de estaciones de GNV, como en el caso de la red Gazel, propiedad de la Organización Terpel, que aumentó su precio hasta los 4.749 por metro cúbico.

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La escasez de gas importado detrás de las nuevas tarifas

El precio final del GNV no está regulado en Colombia y funciona bajo un régimen de libertad de precios. Por esa razón, distribuidoras como Vanti y Gazel pueden determinar de forma autónoma el valor al que venden el combustible al público.

La restricción en la oferta de gas importado fue identificada como la causa del aumento por fuentes consultadas por El Tiempo. Si la situación en la terminal de Cartagena se normaliza durante los próximos días, las tarifas podrían bajar.

El Consejo Nacional de Operación (CNO) pidió a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, una “auditoría a Spec por el aumento de las indisponibilidades forzadas en las últimas semanas” en la terminal de regasificación.

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El precio del gas natural vehicular subió hasta un 19% en estaciones de servicio de Bogotá y el resto del país - crédito X

La dependencia de las importaciones coincide con una caída de la producción interna. Sergio Cabrales, experto en temas energéticos, señaló que el abastecimiento nacional disminuyó cerca de 30% en los últimos tres años, mientras que la producción de Ecopetrol retrocedió 37%.

Reservas para 5,9 años y el riesgo de déficit en 2027

Las reservas probadas de gas natural se ubicaron al cierre de 2025 en 1.717 gigapiés cúbicos, un volumen equivalente a 5,9 años de autosuficiencia. La cifra expone la presión sobre el sistema energético ante el descenso de la producción local y el mayor peso de las importaciones.

La ampliación de Spec añadirá 58 millones de pies cúbicos diarios para alcanzar una capacidad de 533 millones de pies cúbicos diarios en octubre de 2026. Cabrales sostuvo que esa expansión no reemplaza la necesidad de diversificar los puntos de entrada de gas al país.

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Las plantas del Pacífico deberían aportar 60 millones de pies cúbicos diarios desde noviembre de 2026, mientras que Puerto Bahía sumaría 126 millones de pies cúbicos diarios a principios de 2027. Sin esas nuevas instalaciones, Colombia podría registrar un déficit de 124 millones de pies cúbicos diarios en marzo de 2027, cuando se espera un pico de demanda de las centrales térmicas por los efectos del fenómeno de El Niño.

Gobierno alerta por el gas y pide $ 1,2 billones para enfrentar El Niño

Las importaciones cubren el 41% del consumo de gas natural en Colombia a través de la infraestructura marítima de Cartagena - crédito Javier Carrión / Europa Press

Entretanto, el Gobierno nacional advirtió ante el Congreso que la menor disponibilidad de agua durante el fenómeno de El Niño 2026-2027 elevaría la demanda de generación térmica, mientras la producción nacional de gas natural no alcanzaría para cubrir todas las necesidades del sistema.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitó aprobar con urgencia un traslado de $1,2 billones del presupuesto de 2026 para atender la emergencia energética y reducir el riesgo de apagones. El Ejecutivo también prevé medidas para garantizar combustibles, proteger los embalses y agilizar proyectos de infraestructura.