Jhon Durán será baja para el Benfica en el juego de la Europa League ante el Omonia de Chipre: Marco Silva, técnico del equipo, lo confirmó

El técnico de las "Águilas" habló sobre la baja de Jhon Jáder Durán para el juego en Chipre-crédito Benfica/YouTube

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El 21 de octubre de 2026, el técnico Marco Silva confirmó que el delantero Jhon Jáder Durán no será parte de la nómina de viajeros del Benfica para su juego ante el Omonia de Chipre por la Europa League en el estadio GSP de la capital de dicho país.

Previo a lo que será el duelo, Silva habló en rueda de prensa sobre las novedades médicas del cuadro lisboeta y allí se confirmó la ausencia del exdelantero del Fenerbahçe de Turquía para el juego en el torneo continental.

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Jhon Durán anotó en el juego ante Celtic-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Marco Silva, entrenador del Benfica, confirmó varias bajas para el partido del jueves 22 de octubre ante Omonia de Chipre, por la UEFA Europa League. Leandro Barreiro y João Duran se sumaron a Banđák, Enzo y Kaminski entre los jugadores que no estarán disponibles.

El técnico portugués advirtió que las ausencias llegan en un tramo de calendario exigente. Tras dos semanas en las que el equipo contó con tiempo completo para preparar los partidos, el Benfica afrontará una seguidilla de encuentros cada tres días, lo que limitará sus alternativas en algunas posiciones.

Silva no confirmó si Vangelis Pavlidis será titular ante el conjunto chipriota ni anticipó el alcance de las rotaciones. Indicó que la formación se conocerá antes del partido, aunque reconoció que algunos futbolistas deberán asumir una mayor carga de minutos ante la falta de profundidad en la plantilla.

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“En relación con los jugadores que estarán fuera, no hay mucho más que añadir a lo que ya conocían. Banđák no estará disponible; Enzo tampoco. Kaminski está más cerca, pero tampoco estará presente. Los dos últimos casos son Leandro, que también estará fuera, y Durán”, señaló el entrenador.

Soccer Football - UEFA Europa League - Benfica v Celtic - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - October 15, 2026 Benfica coach Marco Silva looks on REUTERS/Pedro Nunes

“Es un número elevado de bajas, por desgracia para nosotros, en un momento importante y con una densidad competitiva que aumentará mucho después del último parón. En los últimos dos partidos tuvimos una semana completa y limpia para preparar los encuentros. Después, jugaremos prácticamente cada tres días”, añadió.

El entrenador explicó que el equipo deberá buscar soluciones ante un escenario que reducirá las opciones para administrar los minutos.

“Es importante tener suficiente profundidad para tomar las decisiones que consideramos mejores para el equipo en cada momento. En algunas posiciones no será tan posible como lo fue en semanas anteriores. Es la realidad”, afirmó.

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Omonia derrotó al Celta de Vigo en la Europa League-crédito Yiannis Kourtoglou/REUTERS

Sobre la posibilidad de que Pavlidis ocupe el puesto de delantero titular, Silva evitó dar una respuesta concreta.

“Mañana lo verán. Creo que es fácil sacar conclusiones. Sobre si haremos más o menos rotaciones, habrá que esperar hasta mañana para conocer nuestra decisión respecto del equipo que comenzará el partido”, dijo.

Por último, el técnico destacó el inicio de Omonia en la competencia continental.

“Nos enfrentamos a un equipo de calidad, que quizá no tenga el nombre de otros rivales, pero que comenzó muy bien la Liga Europa y, por eso, suma seis puntos, igual que nosotros”, concluyó.

Estadísticas de Jhon Jáder Durán en la temporada 2026-2027 con el Benfica

Jhon Jáder Durán viene de jugar varios juegos en la Europa League-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El atacante de 22 años lleva un total de 14 partidos en 407 minutos en todas las competencias, en las cuales anotó 4 goles por el momento.

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A continuación, estos son los partidos en los cuales anotó:

6 de agosto de 2026 - UEFA Europa League: 25 minutos y gol en el Benfica 6-1 Hearts (Escocia)

15 de octubre de 2026 - UEFA Europa League: 67 minutos y doblete en el Benfica 4-1 Celtic (Escocia)

17 de agosto de 2026 - Liga de Portugal: 31 minutos y gol en el Casa Pía 0-7 Benfica

En lo que se refiere a la agenda deportiva en el cierre de octubre, Benfica visitará al Omonia el 22 de octubre de 2026 por la Europa League y en la cual las “Águilas” tendrán tres juegos de cara al fin de mes:

22 de octubre de 2026 - UEFA Europa League: Omonia (Chipre) vs. Benfica

26 de octubre de 2026 - Liga de Portugal: Santa Clara vs. Benfica

29 de octubre de 2026 - Copa de la Liga de Portugal: Benfica vs. Alverca