Colombia

Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, presentó nueva solicitud contra su condena por paramilitarismo en el caso de los 12 apóstoles

La defensa sostuvo que se vulneraron los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia

El informe del Grai se basa en fuentes como expedientes judiciales y estudios históricos, acusando a Santiago Uribe Vélez de planificar actividades paramilitares - crédito Colprensa
Santiago Uribe impugnó el fallo que le negó la tutela y pide reabrir oportunidad de casación contra su condena por caso de los 12 apóstoles - crédito Colprensa
Guardar

La defensa de Santiago Uribe Vélez impugnó el fallo que le negó la tutela y pidió que se le permita presentar la demanda de recurso de casación contra la sentencia que confirmó su condena en el caso de Los 12 Apóstoles. La impugnación fue presentada el 8 de octubre de 2026 por su apoderado, Luis Felipe Henao Cardona, y la Corte Suprema de Justicia asignó su estudio a la Sala de Casación Laboral.

La petición no reclama una revisión inmediata de la culpabilidad del hermano del líder del Centro Democrático ni busca una tercera instancia, sino la restitución de una oportunidad procesal que la defensa considera cerrada de manera irregular, explicó El Tiempo, que tuvo acceso al documento. En concreto, solicita que se le permita sustentar la casación contra la sentencia condenatoria.

PUBLICIDAD

El apoderado presentó la impugnación contra la tutela que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural negó el 30 de septiembre de 2026. Esa acción cuestionaba la decisión de la Sala de Casación Penal que, el 5 de junio de 2026, rechazó el recurso extraordinario contra el fallo condenatorio.

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia había absuelto a Santiago Uribe Vélez el 13 de noviembre de 2024. Sin embargo, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión y lo condenó el 25 de noviembre de 2025 a 28 años y tres meses de prisión.

La defensa busca restablecer el acceso a la casación

Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe Vélez posan con traje y corbata, sentados en una mesa de madera. Al fondo, la bandera de Colombia y cortinas.
La defensa sostuvo que se vulneraron los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La defensa solicita que se revoque el fallo de tutela, se deje sin efectos el auto del 5 de junio de 2026 y se ordene a la Sala Penal restablecer el término para presentar la demanda de casación. De manera subsidiaria, pide una nueva decisión debidamente motivada sobre el escrito con el que interpuso el recurso.

PUBLICIDAD

El documento al que accedió el diario sostiene que se vulneraron los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia. “El amparo demandado busca restablecer la oportunidad de presentar la demanda, sin anticipar su admisión ni la decisión sobre los cargos”, afirma la impugnación.

El abogado Henao Cardona argumentó que una persona condenada desde la primera instancia conserva la posibilidad de acudir a la casación, mientras quien recibe su primera condena en segunda instancia la pierde tras la impugnación especial. También cuestionó que la Sala Penal aplicara la Ley 906 de 2004 cuando, según la defensa, el proceso se rige por la Ley 600 de 2000.

El debate jurídico sobre la impugnación especial

La Sala Civil concluyó que la casación no procede contra la sentencia que resuelve la impugnación especial y que una tutela no puede habilitar recursos que el legislador no estableció - crédito Luisa González/Reuters
La Sala Civil concluyó que la casación no procede contra la sentencia que resuelve la impugnación especial y que una tutela no puede habilitar recursos que el legislador no estableció - crédito Luisa González/Reuters

La Sala Civil concluyó que la casación no procede contra la sentencia que resuelve la impugnación especial y que una tutela no puede habilitar recursos que el legislador no estableció. La defensa rechazó que su reclamo pretenda crear una tercera instancia y sostiene que el cierre del trámite no respondió sus objeciones constitucionales.

En la impugnación, los abogados insistieron en que no reclaman un derecho fundamental autónomo a la casación. “Sencillamente reclama el imperio del debido proceso constitucional y legal”, señala el escrito sobre la posibilidad de sustentar el recurso extraordinario.

La posición del magistrado y los pasos pendientes

Gerson Chaverra Castro es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, y Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario - crédito Corte Suprema de Justicia
El magistrado Gerson Chaverra Castro respaldó la decisión de la Sala Civil - crédito Corte Suprema de Justicia

El magistrado Gerson Chaverra Castro, presidente de la Corte Suprema en 2024 y ponente del auto cuestionado, intervino como no recurrente y respaldó la decisión de la Sala Civil. A su juicio, la casación “no es viable frente a la sentencia que decide la doble conformidad” y la tutela no puede instituir recursos ajenos a la ley.

Chaverra citó la sentencia SU-319 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, y la SU-317 de 2023 de la Corte Constitucional. Según su interpretación, esos precedentes establecen que la casación no integra el núcleo esencial de la doble instancia y que admitirla en estos casos atribuiría a la Sala Penal una competencia inexistente.

La Sala de Casación Laboral aún no ha resuelto la impugnación. Mientras define si mantiene o revoca la negativa de tutela, la sentencia condenatoria contra Uribe permanece en vigor; si inadmite el recurso, el expediente podrá llegar a la Corte Constitucional para una eventual revisión.

Temas Relacionados

Santiago UribeHermano del expresidente Álvaro UribeCorte Suprema de JusticiaCondena Santiago UribeCaso Los 12 ApostolesParamilitaresColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Las “Leonas” quieren buscar la sorpresa ante una de las grandes favoritas a llevarse el título y cerrar como líder de su zona

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El “Gigante de Baviera” volverá a jugar el torneo de clubes más importante del mundo en su casa y con la estrella de la selección Colombia en racha goleadora

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

La exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ habló de los estudios de la actriz y aseguró que su hermana construyó su carrera sin apoyos políticos

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Nuevo ataque con drones contra una estación de Policía en Colombia dejó seis uniformados heridos: autoridades ofrecieron millonaria recompensa

La administración departamental ofreció hasta $150 millones de recompensa por información sobre los responsables y solicitó al Gobierno nacional agilizar la adquisición de sistemas para enfrentar aeronaves no tripuladas

Nuevo ataque con drones contra una estación de Policía en Colombia dejó seis uniformados heridos: autoridades ofrecieron millonaria recompensa

Soacha declaró la calamidad pública tras más de 100 emergencias por las lluvias

El municipio habilitó recursos extraordinarios para reforzar la atención de inundaciones, remover lodo y escombros e intervenir 32 puntos críticos en sus comunas

Soacha declaró la calamidad pública tras más de 100 emergencias por las lluvias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Patricia Grisales arremetió contra Margarita Rosa de Francisco por mensaje contra Amparo Grisales: “Sin lagartear ni militar en ningún partido”

Ryan Castro se le midió a la dinámica ‘Escucho, pero no despido’ y se enteró de que le habían estrellado uno de sus carros

Yina Calderón protagonizó su primera pelea con Alicia Machado en ‘Juego de villanos’: la venezolana le tiró la ropa por la ventana

Esta fue la millonada que Westcol le cobró a comerciantes de San Victorino en Bogotá para transmitir en directo por dos horas: colapsó El Gran San

HBO Max estrenará ‘El colombiano de Keko’, serie inspirada en un caleño que pasó ocho años preso en Tanzania

Deportes

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Palmeiras vs. Fluminense - en vivo HOY: siga aquí el partido de Jhon Arias contra Kevin Serna y Julián Millán por un cupo a la final de la Copa Libertadores

Sporting Clube de Portugal vs. Lask Linz - en vivo HOY: siga aquí el partido de Luis Suárez en la semana 3 de la Uefa Champions League

Santa Fe vs. Corinthians - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del partido de las Cardenales

Bayern Múnich vs. Arsenal, Champions League - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Jhon Durán será baja para el Benfica en el juego de la Europa League ante el Omonia de Chipre: Marco Silva, técnico del equipo, lo confirmó