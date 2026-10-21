Soacha declaró la calamidad pública tras más de 100 emergencias por las lluvias

Declaración de calamidad pública en Soacha por emergencias causadas por las lluvias - crédito Alcaldía de Soacha

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La Alcaldía de Soacha declaró la calamidad pública ante las afectaciones que dejaron las fuertes lluvias en el municipio, donde desde el 14 de octubre de 2026 fueron atendidas más de 100 emergencias y retirados cerca de 980 metros cúbicos de lodo y escombros.

La medida habilita a la administración local para movilizar recursos extraordinarios, contratar maquinaria y reforzar las acciones en zonas afectadas por inundaciones, acumulación de material y daños en la infraestructura.

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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó la decisión a través de una publicación en su cuenta de X. El mandatario explicó que los aguaceros superaron la capacidad de los equipos disponibles y que la declaratoria permitirá ampliar la respuesta operativa.

“Declaramos la calamidad pública en Soacha. ¿Para qué? Para poder ampliar la atención con maquinaria, equipos Vactor y motobombas que necesitamos en los barrios que se inundan cada vez que llueve”, señaló Sánchez Perico.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó la decisión a través de una publicación en su cuenta de X - crédito @@JulianPericoJr/X

La Alcaldía anunció intervenciones en 32 puntos de las seis comunas

El plan contempla el refuerzo de 32 puntos críticos distribuidos en las seis comunas del municipio. Las intervenciones abarcarán sectores como Compartir, Ciudad Latina, Ciudadela Sucre, Cazucá y Quintanares, de acuerdo con lo informado por el alcalde.

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La administración busca disponer de maquinaria, equipos Vactor —utilizados para la limpieza de redes— y motobombas para atender los barrios que presentan inundaciones durante las lluvias.

Sánchez Perico también solicitó al Acueducto de Bogotá fortalecer las labores de limpieza y recuperación del alcantarillado que opera en Soacha. “Vamos a estar aquí, barrio por barrio”, afirmó el mandatario en su mensaje.

La secretaria de Infraestructura de Soacha, Yamile Ruiz, advirtió que las autoridades mantendrán la alerta ante los pronósticos de altas precipitaciones emitidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Las imágenes de cómo quedó la Autopista Sur se convirtieron en tendencia - crédito Pasa en Bogotá / X

“No podemos bajar la guardia. Seguimos alerta ante los reportes del Ideam con altas precipitaciones para la ciudad de Soacha”, indicó Ruiz.

La funcionaria agregó que el sistema municipal de gestión del riesgo permanecerá activo con sus cuerpos operativos para responder a las solicitudes de la comunidad y ejecutar medidas de prevención en las zonas con mayor riesgo de emergencias.

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Por qué está lloviendo tan fuerte en Bogotá y Cundinamarca

Las lluvias registradas el miércoles 14 de octubre de 2026 provocaron inundaciones, granizo, fuertes vientos y bloqueos viales en Bogotá y municipios de Cundinamarca, especialmente en Soacha y Funza. En algunos sectores de la capital se acumularon entre 40 y 45 milímetros de precipitación, mientras que en la Autopista Sur varios vehículos quedaron atrapados por el agua y el lodo.

Las lluvias del 14 de octubre dejaron inundaciones, granizo y bloqueos viales en Bogotá y municipios de Cundinamarca - crédito @minuto60com/X

En Soacha, la emergencia dejó una persona muerta y dos heridas, además de interrupciones temporales entre Terreros y La Despensa. Las autoridades restablecieron la movilidad durante la noche y continuaron las labores de limpieza, evaluación de daños y atención a las familias afectadas.

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El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, informó que la situación fue controlada durante la noche y que la movilidad volvió a funcionar en la Autopista Sur. Sin embargo, durante el jueves 15 de octubre continuaron las labores de atención, limpieza y evaluación de los daños.

Los equipos de emergencia utilizaron maquinaria amarilla, camiones succionadores y personal operativo para retirar el lodo, revisar la infraestructura y establecer cuántas familias resultaron afectadas. El Puesto de Mando Unificado siguió activo para coordinar las acciones.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) atribuyó el episodio a un evento de alta intensidad y corta duración, dentro de la segunda temporada de lluvias del año, que se extenderá hasta noviembre.

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La entidad advirtió que todavía pueden presentarse nuevas precipitaciones en varias regiones, aunque anticipó una disminución significativa desde diciembre por la influencia del fenómeno de El Niño. “Aunque nos encontramos en el fenómeno de El Niño, no quiere decir que no se vayan a presentar precipitaciones”, explicó Carolina Valencia Monroy, funcionaria del Ideam.