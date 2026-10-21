Colombia

Nuevo ataque con drones contra una estación de Policía en Colombia dejó seis uniformados heridos: autoridades ofrecieron millonaria recompensa

La administración departamental ofreció hasta $150 millones de recompensa por información sobre los responsables y solicitó al Gobierno nacional agilizar la adquisición de sistemas para enfrentar aeronaves no tripuladas

Gobernación del Cesar busca a responsables de ataque que dejó seis policías heridos - crédito @GobdelCesar/X
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Un ataque contra la Estación de Policía de Pelaya, en el sur de Cesar, dejó seis uniformados heridos durante la madrugada, según informó la Gobernación departamental.

Las autoridades atribuyeron la acción a artefactos lanzados desde drones y activaron un despliegue militar y policial para localizar a los responsables.

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Dos de los policías presentan complicaciones de salud y reciben atención en centros asistenciales, de acuerdo con el reporte oficial. Los otros cuatro también fueron trasladados para valoración médica luego de la ofensiva contra la sede policial del municipio.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, indicó en un video difundido en la red social X que cuatro granadas impactaron en la estación. El funcionario afirmó que se trata de la segunda acción de este tipo que afecta a Pelaya.

Cuatro granadas impactaron la estación de Policía de Pelaya y dejaron seis heridos - crédito @GobdelCesar/X
Cuatro granadas impactaron la estación de Policía de Pelaya y dejaron seis heridos - crédito @GobdelCesar/X

“Rechazamos un nuevo ataque terrorista en el municipio de Pelaya. En esta oportunidad, cuatro granadas impactaron en la estación de Policía”, declaró Esquivel. El secretario aseguró que el Gobierno departamental mantiene seguimiento a la situación desde el Puesto de Mando Unificado.

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La Gobernación señaló que unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional reforzaron su presencia en la zona después del atentado. La operación busca identificar a quienes habrían operado los drones y establecer las circunstancias en las que fueron lanzados los explosivos contra la instalación policial.

La Gobernación pidió acelerar la llegada de sistemas antidrones

Tras conocer el ataque, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan, contactó a funcionarios del Gobierno nacional para solicitar una respuesta frente al uso de drones en acciones contra la fuerza pública, según explicó Esquivel.

El secretario de Gobierno afirmó que la mandataria se comunicó con el ministro de Defensa y con el ministro del Interior para exponer la situación ocurrida en Pelaya. La solicitud principal apunta a acelerar un proceso para adquirir equipos que permitan detectar o neutralizar aeronaves no tripuladas.

“De inmediato, la señora gobernadora hizo contacto con el ministro de Defensa y con el ministro del Interior para contextualizarlos sobre este nuevo ataque”, afirmó Esquivel. El funcionario sostuvo que el Departamento busca avanzar en un convenio para obtener tecnología antidrones con recursos del Fondo de Seguridad del Cesar.

Gobierno del Cesar pidió sistemas antidrones después del ataque a Policía en Pelaya - crédito @GobdelCesar/X
Gobierno del Cesar pidió sistemas antidrones después del ataque a Policía en Pelaya - crédito @GobdelCesar/X

El plan contempla una bolsa conjunta de financiación, de acuerdo con la versión del secretario de Gobierno. Esquivel señaló que esos dispositivos podrían contribuir a prevenir nuevas agresiones y reducir los riesgos para policías, militares y habitantes de las zonas afectadas por acciones armadas.

La Gobernación no precisó cuándo estaría disponible esa tecnología ni entregó detalles sobre el tipo de equipos que pretende incorporar. Tampoco informó si existen indicios sobre la estructura armada que habría participado en el ataque contra la estación de Policía.

Ofrecen hasta $150 millones por información sobre los responsables

La administración departamental reiteró una recompensa de hasta $150 millones por información que permita identificar y ubicar a las personas que operan drones para atentar contra integrantes de la fuerza pública en Cesar.

El anuncio incluye datos que permitan esclarecer el ataque en Pelaya, así como otros hechos en los que se hayan utilizado aeronaves no tripuladas con fines violentos. Las autoridades pidieron a la ciudadanía comunicar cualquier información relevante a los canales institucionales, aunque no detallaron en el comunicado los mecanismos específicos para entregar datos.

Ataque contra sede policial en Pelaya reavivó alerta por uso de drones en Cesar - crédito Pereira En Vivo/X
Ataque contra sede policial en Pelaya reavivó alerta por uso de drones en Cesar - crédito Pereira En Vivo/X

La entidad expresó su solidaridad con los policías heridos y sus familias, de acuerdo con el pronunciamiento divulgado por la Gobernación. La gobernación encabezada por Sanjuan también rechazó el atentado y afirmó que su administración mantendrá las medidas destinadas a reforzar la seguridad en el departamento.

Esquivel señaló que el Gobierno departamental continuará las acciones articuladas con la Décima Brigada del Ejército Nacional y la Policía en el marco del Frente de Seguridad Urano. “Continuamos en el Puesto de Mando Unificado para acciones concretas y garantizar la seguridad de todos los cesarenses”, manifestó.

Por último, la Gobernación del Cesar indicó que el objetivo es fortalecer la protección de la población y llevar ante la justicia a los responsables del ataque.

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