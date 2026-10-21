Colombia

Ingeniero desaparecido en Bogotá tras pedir transporte de aplicación fue encontrado sin vida en Ciudad Bolívar: lo habrían torturado

El caso de Fredy Eduardo Blanco, de 33 años, se conoció luego de que sus compañeros de trabajo reportaron que nunca llegó a presentarse, y llevó a que familiares y allegados iniciaran una búsqueda que al final terminó en Medicina Legal

- créditos archivo REUTERS/Tingshu Wang | captura de pantalla Noticias RCN
Blanco fue hallado en avanzado estado de descomposición - créditos archivo REUTERS/Tingshu Wang | captura de pantalla Noticias RCN
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El ingeniero de sistemas identificado como Fredy Eduardo Blanco, de 33 años, fue hallado sin vida en una vivienda de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, después de haber sido reportado como desaparecido tras solicitar un servicio de transporte por aplicación la noche del viernes 9 de octubre.

De acuerdo con información conocida por Q’HUBO a través de allegados de la víctima, Blanco salió de la vivienda de su compañera sentimental, en el barrio Salazar Gómez (localidad de Puente Aranda), cerca de la medianoche.

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Su destino era el apartamento al que se había mudado un mes antes, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali con calle 26, para estar más cerca de su trabajo.

El vehículo que habría recogido al ingeniero era un Renault Logan rojo. Después de ese trayecto, sus familiares y compañeros perdieron contacto con él, tal y como quedó registrado en una cámara de seguridad que reveló Citynoticias de las 8 en su edición del martes 20 de octubre de 2026.

La ausencia en el lugar de trabajo de la víctima activó la búsqueda

Durante el fin de semana posterior a su desaparición, allegados de Blanco no tuvieron noticias sobre su paradero.

El lunes 12 de octubre, su teléfono celular volvió a encenderse, lo que llevó a sus cercanos a pensar que podía haber sido víctima de un hurto y que quizá tendría una oportunidad de comunicarse.

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La alerta aumentó el martes 13 de octubre, cuando el ingeniero no llegó a su lugar de trabajo. Sus compañeros fueron hasta su residencia y confirmaron que no había regresado allí. A partir de ese momento, familiares y conocidos iniciaron una búsqueda que incluyó consultas en Medicina Legal.

En esa entidad establecieron que el cuerpo de Blanco había ingresado hacia las 11:00 de la mañana del mismo martes, luego de que las autoridades lo encontraran dentro de un inmueble de Ciudad Bolívar.

El cuerpo fue hallado en una vivienda tras una alerta por olor de descomposición

El hallazgo ocurrió, según la información disponible, en una casa ubicada en inmediaciones al barrio La Cumbre. El propietario del inmueble acudió al lugar luego de recibir una alerta por un fuerte olor de descomposición.

Al entrar, encontró el cuerpo del ingeniero con evidentes signos de violencia. De acuerdo con el relato de personas cercanas a la víctima, Blanco tenía las extremidades amarradas y presentaba heridas causadas con arma blanca, lo que llevó a las autoridades a establecer de forma preliminar que a Blanco lo habrían torturado antes de asesinarlo.

Las sospechas iniciales recaen sobre quienes arrendaban la vivienda, personas de nacionalidad venezolana que habrían abandonado el lugar de forma repentina el lunes 12 de octubre, un día antes de que se encontrara el cuerpo. Esta hipótesis está siendo barajada por parte de las autoridades judiciales.

La familia menciona una posible modalidad de paseo millonario

Los allegados de Blanco señalaron que las cuentas bancarias de la víctima fueron vaciadas después de su desaparición. Esa información llevó a la familia a considerar la posibilidad de que el ingeniero hubiera sido víctima de un secuestro, tortura o un posible paseo millonario.

Sin embargo, las autoridades no han informado una hipótesis oficial sobre los móviles del crimen ni han anunciado capturas relacionadas con el caso.

La indagación se centrará en revisar los datos de la aplicación de transporte, la ruta del vehículo, los movimientos financieros y los elementos encontrados en la vivienda.

“Él era de su casa, no tenía problemas, era muy tranquilo, una persona normal”, expresó un allegado de la víctima en diálogo con el diario bogotano.

Asimismo, los familiares indicaron que las autoridades les informaron que la investigación podría tomar cerca de tres meses, y debido a los procedimientos forenses, tampoco pudieron realizar un velorio en Bogotá.

Los restos de Blanco fueron trasladados a Valledupar, ciudad de origen de su familia, donde sus seres queridos le darán el último adiós.

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