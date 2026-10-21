Colombia

Fiscalía avanza en la imputación contra Zulma Guzmán para reforzar su extradición desde el Reino Unido: esto dijo el abogado de las víctimas

La investigada permanece detenida en territorio británico desde hace diez meses, mientras las audiencias que definirán su entrega a Colombia están previstas entre el 2 y el 5 de noviembre

Zulma Guzmán Castro, sospechosa del crimen de dos menores por envenenamiento por talio - crédito captura de video
El abogado David Espinosa respaldó la realización de la audiencia por vía virtual antes de las decisiones de las autoridades británicas- crédito captura de video
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La Fiscalía General de la Nación prepara la formulación de cargos contra Zulma Guzmán por homicidio en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado, mientras la justicia británica define si la entrega a Colombia. La investigada permanece detenida en Reino Unido.

La actuación penal se relaciona con el envío de frambuesas contaminadas con talio el 3 de abril de 2025. El ataque causó la muerte de dos menores de edad y dejó a otras dos gravemente heridas.

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La defensa de las víctimas busca que la imputación se concrete antes de las audiencias de extradición previstas entre el 2 y el 5 de noviembre.

El abogado David Espinosa, representante de la familia Graham, afirmó que una imputación formal en Colombia fortalecería la petición remitida a las autoridades de Londres. Según sostuvo, el avance exhibiría ante los tribunales británicos que la solicitud de extradición tiene respaldo probatorio.

Las autoridades señalan a Zulma Guzmán Castro como presunta responsable del envenenamiento de dos menores en Bogotá - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales
La Fiscalía General de la Nación imputa a Zulma Guzmán por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en abril de 2025 - crédito Canva y captura de pantalla/redes sociales

Nos parece que sí puede mandar un mensaje muy sólido al Reino Unido de que aquí no se está solicitando la extradición de una persona sobre la que apenas se tienen sospechas... sino que ya existe, por lo menos por parte de la Fiscalía General de la Nación, un convencimiento absoluto de su responsabilidad”, dijo Espinosa a Mañanas Blu.

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La representación de las víctimas avaló que la audiencia de imputación se realice de forma virtual. Esa alternativa evitaría que el proceso penal quede sujeto a la llegada física de Guzmán al país.

Espinosa explicó que los diez meses transcurridos desde la captura de la mujer en territorio británico obedecen a la complejidad del trámite de extradición. A su juicio, el expediente en Londres superó las exigencias formales habituales para este tipo de procedimientos.

El abogado rechazó que la demora pueda interpretarse como falta de diligencia de la Fiscalía. “No lo catalogaría como negligencia. Yo creo que la Fiscalía siempre ha estado en afán de estar lo más sólida posible en su tesis probatoria”, manifestó ante el medio.

La familia Graham también pidió que el caso continúe aun si las autoridades británicas aplazan o rechazan la extradición. La legislación colombiana permite avanzar con el juzgamiento de una persona investigada aunque no comparezca voluntariamente.

Zulma Guzmán, foto de su ingreso a Reino Unido - crédito redes sociales
La justicia colombiana contempla procesar a la acusada sin su presencia física si Londres rechaza o demora la entrega- crédito redes sociales

“Si entre el 2 y el 5 de noviembre no se decide la extradición o deciden incluso no extraditarla, a ella se le va a seguir ya procesando en Colombia para que responda”, anticipó Espinosa ante la publicación.

Entrega de las frambuesas contaminadas

Las pesquisas de la Fiscalía apuntan a que Zulma Guzmán habría coordinado y ejecutado la entrega del veneno. La hipótesis, según el representante de las víctimas, describe una actuación individual que incluyó identidades falsas y el uso de servicios de mensajería.

Entre los elementos que respaldarían esa línea de investigación figuran el rastreo de llamadas y los contactos con el domiciliario encargado de llevar el paquete. El abogado señaló que hubo insistencia para que el mensajero entregara el envío, presentado como un “regalo”.

La investigación también incorporó evidencias encontradas en un casillero del Club El Nogal. Allí fueron ubicadas trazas de talio, guantes de látex y prendas que coincidirían con la vestimenta descrita por el repartidor.

Espinosa sostuvo que la conclusión de las víctimas es que la procesada realizó las acciones que llevaron al desenlace contra las menores. “La tesis que existe en este momento es que ella realizó todas las acciones criminales que condujeron a la muerte y a la tentativa de homicidio de otros dos menores”, afirmó.

Los investigadores encontraron trazas de talio, guantes de látex y prendas en un casillero del Club El Nogal- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X
Los investigadores encontraron trazas de talio, guantes de látex y prendas en un casillero del Club El Nogal- crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y captura de video/X

El abogado añadió que ese caso debe llegar a juicio con las garantías previstas para la defensa. La representación de la familia sostiene que el debate debe centrarse en el material reunido por los investigadores y en la responsabilidad que se determine en los tribunales.

La muerte de Alicia Graham permanece bajo indagación preliminar

En paralelo, la Fiscalía abrió indagaciones por la muerte de Alicia Graham, ocurrida en agosto de 2021. Graham era la madre de Inés de Bedout, una de las niñas fallecidas en el ataque investigado.

Los análisis médicos recuperados indican que Graham sufrió un cuadro de intoxicación con talio antes de morir en un centro asistencial. Ese antecedente motivó la apertura de una línea de investigación separada del expediente por las frambuesas.

Guzmán reconoció públicamente que mantuvo durante seis o siete años una relación extramatrimonial con Juan De Bedout, esposo de Alicia Graham. No obstante, Espinosa remarcó que los dos procesos se encuentran en etapas distintas.

“En el caso de las niñas, yo tengo una convicción absoluta, una certeza íntima de la responsabilidad de Zulma Guzmán”, señaló el abogado. Sobre la muerte de Alicia, aclaró que todavía se investigan “todas las hipótesis y todos los posibles responsables”.

La defensa de la familia dijo que espera la presencia de Guzmán en Colombia para que responda ante la justicia. “Esperemos que Zulma venga y ponga la cara y se defienda con todas las garantías procesales”, concluyó Espinosa ante el medio.

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