Colombia

Eva Ferrer concluyó primera declaración ante la Fiscalía contra Verónica Alcocer: ratificó versión sobre ‘mafias’ en el entorno presidencial

La exconsejera presidencial relató bajo juramento, desde fuera de Colombia, que la ex primera dama sí habría transportado dinero ilícito y hasta drogas en aeronaves oficiales durante sus desplazamientos

- crédito Canal Institucional -@Veronicalcocerg/X
Eva Ferrer completó su primera declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación sin entregar elementos materiales probatorios - crédito Canal Institucional -@Veronicalcocerg/X
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La primera declaración juramentada de Eva Ferrer ante la Fiscalía General de la Nación concluyó este miércoles 21 de octubre sin que la exconsejera presidencial hubiera entregado pruebas durante la sesión.

Según se conoció, la diligencia, realizada de forma virtual, continuará en los próximos días dentro de la indagación por los señalamientos contra la ex primera dama Verónica Alcocer y su presunta relación con el narcotráfico y grupos criminales.

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Durante la jornada, Ferrer relató información que, según su versión, le habría sido transmitida sobre Alcocer, con quien antes mantenía una relación cercana. Hasta el cierre de esta primera sesión no aportó documentos ni otros elementos materiales que respaldaran sus afirmaciones, pese a que su defensa había anunciado que los presentaría ante las autoridades.

La comparecencia hace parte de una indagación previa abierta a partir de audios filtrados y declaraciones públicas de la exfuncionaria. En ellos, Ferrer formuló acusaciones sobre un supuesto tráfico de influencias y presuntas irregularidades en entidades estatales, además de mencionar un eventual traslado de dinero y drogas entre Colombia y Venezuela.

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La Fiscalía continuará la declaración de Ferrer

Las acusaciones surgieron a partir de grabaciones difundidas por la revista Semana sobre un supuesto traslado de dinero en efectivo desde Venezuela - crédito Fiscalía - Icbf
Las acusaciones surgieron a partir de grabaciones difundidas por la revista Semana sobre un supuesto traslado de dinero en efectivo desde Venezuela - crédito Fiscalía - Icbf

La diligencia se llevó a cabo bajo juramento y de manera remota, dado que Ferrer se encuentra fuera de Colombia. La Fiscalía deberá fijar la fecha de continuación para que la exconsejera amplíe su versión y, si así lo decide, incorpore los elementos que asegura tener.

Antes de la citación, su abogado, Jhony Batalla, había afirmado que Ferrer aportaría documentos, fotografías, fechas de reuniones y otros materiales para sustentar sus denuncias. La exconsejera ya había declarado ante la Procuraduría General de la Nación el 15 de octubre, también de forma virtual desde España.

Esa sesión se prolongó durante más de cuatro horas y quedó pendiente de reanudación por la diferencia horaria. De acuerdo con información publicada por Semana, entonces ratificó sus acusaciones y anunció que entregaría soportes.

Los audios dieron origen a la indagación contra el entorno de Alcocer

El caso se hizo público por audios divulgados por la revista Semana y por una entrevista posterior de Ferrer con la periodista Vicky Dávila. La exconsejera describió como una “mafia” al entorno de Alcocer y señaló a varias personas cercanas a la ex primera dama, entre ellas ciudadanos catalanes e italianos, Mario Fernández Alcocer, el senador Agmeth Escaf y Carolina Plata.

El testimonio de Ferrer involucra a personas del círculo de Alcocer, entre ellos el senador Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer - crédito Presidencia de Colombia
El testimonio de Ferrer involucra a personas del círculo de Alcocer, entre ellos el senador Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer - crédito Presidencia de Colombia

Ferrer también sostuvo que Alcocer habría regresado de Venezuela en enero de 2023 con cerca de 2,5 millones de dólares en efectivo, que, según su versión, se habrían destinado a campañas políticas del entorno gubernamental. Asimismo, hizo referencias a un supuesto transporte de drogas y armas en aeronaves oficiales.

Las afirmaciones de Ferrer deberán ser contrastadas por la Fiscalía mediante testimonios, documentos, registros de vuelo y los demás elementos que lleguen al expediente. La indagación previa busca establecer si existen hechos que ameriten una investigación formal y no implica, por sí misma, una determinación de responsabilidades.

Alcocer negó las acusaciones y su defensa presentó un informe

Alcocer ha rechazado los señalamientos. En una entrevista con Noticias RCN, aseguró que su vínculo con Ferrer fue profesional y negó haber llevado 2,5 millones de dólares durante el viaje a Venezuela. También descartó haber intervenido en nombramientos o contratos en entidades como Ecopetrol, ProColombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

La relación de Eva y mía era profesional”, afirmó Alcocer en declaraciones recogidas por el noticiero. La ex primera dama sostuvo que no trasladó maletas durante la visita a Venezuela y que los registros oficiales, las agendas y los itinerarios de seguridad pueden contrastar las versiones divulgadas.

Ferrer y Grau sostuvieron una amistad de 25 años - créditos Captura de Pantalla Expressen | @Veronicalcocerg/X
La defensa de Alcocer remitió a la Fiscalía un informe preliminar con la reconstrucción y registros audiovisuales del viaje a Venezuela del 31 de enero de 2023 - crédito Captura de Pantalla Expressen | @Veronicalcocerg/X

Un día antes de la declaración de Ferrer, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, defensor de Alcocer, remitió un informe preliminar a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El documento se concentra en el viaje oficial del 31 de enero de 2023 y pretende controvertir las acusaciones sobre el supuesto traslado de efectivo, estupefacientes y armas.

Según la defensa, el informe incluye una reconstrucción del viaje, una revisión de registros audiovisuales y del equipaje visible, además de solicitudes para que sean escuchados integrantes de la comisión que viajó a Venezuela. Gaviria también indicó que contactó al empresario catalán Manel Grau Pujadas, a quien Ferrer mencionó como fuente de información sobre el presunto ingreso del dinero.

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