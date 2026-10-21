Empresario alemán estafó con el proyecto de un supuesto hotel en la casa del excapo Gonzalo Rodríguez Gacha en Bogotá: recogió más de 5 millones de dólares

La propiedad del barrio La Cabrera abarca más de cinco mil metros cuadrados y sirvió como base a Gonzalo Rodríguez Gacha - crédito Mauricio Cárdenas/Instagram

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El Juzgado 61 Penal del Circuito de Bogotá condenó al economista alemán Isaac Mildenberg por estafa agravada, tras determinar que obtuvo 5,2 millones de dólares al ofrecer participaciones en un supuesto proyecto inmobiliario sobre terrenos que no le pertenecían.

Según el fallo revelado por el diario El Tiempo en la mañana del miércoles 21 de octubre, la pena es de 60 meses de prisión y una multa de 305 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos 534 millones de pesos.

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El predio involucrado, conocido como la casa del excapo del cartel de Medellín Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, está hoy en manos de la embajada de China, que lo compró por 49.000 millones de pesos.

El inmueble tiene 5.425 metros cuadrados de terreno y 544,9 metros cuadrados de área construida en el exclusivo barrio La Cabrera, en el nororiente de la capital colombiana y sirvió como centro de operaciones del entonces narcotraficante.

El proyecto contemplaba la construcción de un complejo hotelero de dos torres y un centro comercial en el predio - crédito Mauricio Cárdenas/Instagram

La operación que originó el proceso se realizó entre 2013 y 2014 mediante la sociedad People First National Bancshares Inc., que presentó a Mildenberg como propietario o adquirente de los terrenos.

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Sin embargo, el penalista Jaime Lombana interpuso en su momento una denuncia al sostener que la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes nunca había ofrecido esos predios en venta.

La investigación de El Tiempo señaló que Mildenberg pretendía levantar allí un complejo hotelero de dos torres y un centro comercial. El proyecto también estuvo relacionado con un intento suyo de adquirir el inmueble por 13.800 millones de pesos, suma que, según el proceso, no le fue devuelta.

Además de la condena de cinco años de prisión, el juzgado 61 del Circuito de Bogotá le negó la posibilidad de cumplir su tiempo en prisión domiciliaria porque no acreditó arraigo familiar y social.

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Según el juez del caso, durante el proceso el sindicado informó distintas direcciones de residencia y su defensa no logró identificar un inmueble específico para cumplir la medida. Tampoco obtuvo la suspensión condicional de la pena, debido a que la condena supera los 48 meses.

Entre las disposiciones de la justicia, al empresario aleman también se le prohibió salir del país y el despacho ordenó librar una orden de captura cuando la sentencia quede en firme.

De quién es ahora la casa del excapo Gonzalo Rodríguez Gacha

El gobierno de China compró el lote por casi 50.000 millones de pesos para la instalación de su sede diplomática - crédito Mauricio Cárdenas/Instagram

La adquisición por parte del gobierno de China fue el desenlace de varios procesos de venta que no prosperaron. Según información conocida por Las2orillas, en junio de 2016 el predio salió a remate por $ 40.000 millones, sin ofertas, y un año después tampoco encontró comprador durante una puja pública de diez días.

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El interés chino se concretó el 17 de noviembre de 2017, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos estaba en el cargo. El proyecto presentado para el lote de La Cabrera permitió destinarlo a la sede diplomática, después de que la propiedad, que había pertenecido a Gonzalo Rodríguez Gacha, permaneciera bajo administración estatal tras su extinción de dominio.

El valor informado de la operación fue de $49.839 millones, equivalentes entonces a cerca de 16,6 millones de dólares. Según datos divulgados por el Ministerio de Hacienda y citados por El País, ese monto se ubicó por encima del avalúo del predio y convirtió la venta en una de las mayores realizadas con bienes que habían sido decomisados al narcotráfico.

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Tras obtener el visto bueno, los chinos depositaron 9.967 millones de pesos, equivalentes al 20%, el 7 de febrero de 2018, que los hizo acreedores del predio vinculado al narcotráfico. Menos de 20 días después, el gobierno asiático depositó otros 39.871 millones de pesos para quedarse con la totalidad del terreno.

Tras la trasacción, $19.935,6 millones, el 40%, correspondieron al Gobierno nacional; la Fiscalía General de la Nación recibió otros $ 12.459,75 millones, el 25%; la rama judicial obtuvo la misma suma, y la Policía Nacional recibió $ 4.983,9 millones, equivalente al 10% restante. Los recursos se destinaron a fortalecer la lucha contra el crimen, de acuerdo con el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

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