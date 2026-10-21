El ministro del Interior Rodrigo Lara se pronunció tras la caída del Presupuesto General de la Nación 2027: “No pasó nada”

Rodrigo Lara, ministro del Interior - crédito Catalina Olaya/Colprensa

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El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, finalmente expedirá por decreto el Presupuesto General de la Nación para el año 2027, luego de que se hallara un vicio de trámite en la Cámara de Representantes, pese a que fue avalado por el Congreso de la República.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, le restó importancia a los errores cometidos en el trámite de la iniciativa económica en el Legislativo, aclarando que, en términos prácticos, no ocurrió ninguna alteración sustancial.

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El jefe de cartera, en declaraciones a la prensa nacional, indicó que el monto global se preserva intacto junto con las facultades del Gobierno para efectuar traslados de recursos

“En el fondo y en términos prácticos, pues no pasó nada, porque el presupuesto está, el presupuesto se mantiene, se preservan la facultad para el Gobierno de hacer traslados. Ahí está, es el mismo monto, es exactamente o prácticamente el mismo presupuesto”, indicó el funcionario a los medios de comunicación.

Ambas corporaciones avalaron la iniciativa antes del plazo estimado (Colprensa)

Al ser consultado por la preocupación de varios sectores que generan ciertos errores calificados como “infantiles”, el funcionario enfatiza que el Ministerio de Hacienda ya se pronunció y asumió la responsabilidad pública.

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“Al caído caerle, nunca por parte mía. Ya eso pasó. No tuvo efectos prácticos para el país, no tuvo efectos prácticos ni negativos para los colombianos”, afirmó.

Del mismo modo, Lara se refirió a las partidas que quedaron pendientes de discusión que, en sus palabras, se podrían efectuar mediante otra iniciativa radicada en el legislativo.

“Prácticamente, en un 90%, todos esos recursos que se habían aprobado están ahí incorporados. Por ejemplo, los tres billones de pesos para la salud. De entrada, $1,2 billones que venían básicamente de traslados, se pueden hacer. Los otros $1,8 billones, mediante una modificación legislativa el año entrante se podrán orientar. Yo de verdad no le veo ningún problema a eso”, explicó el titular de la cartera, aunque recalcó que los detalles técnicos corresponden al Ministerio de Hacienda.

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Finalmente, el ministro del Interior enfatizó en que, más allá de los errores cometidos, cumplió con su parte en el trámite del Presupuesto General de la Nación en el Congreso. “Ahí está el presupuesto y mi rol era garantizar los votos, garantizar que estuvieran las bancadas y ahí estuvieron. Le agradezco a todas las bancadas, a todos los partidos, porque votaron masivamente”, concluyó.

La norma que expedirá el Ejecutivo conservará las adiciones discutidas por las comisiones económicas y las bancadas, luego de que el proceso parlamentario quedara interrumpido antes de la conciliación final - crédito Presidencia de la República

¿Cómo se expedirá el decreto del Presupuesto 2027?

En una alocución pública, el vicepresidente José Manuel Restrepo dio detalles sobre la expedición del decreto que oficializará los $634,9 billones que regirán en Colombia a partir del 1 de enero de 2027.

El alto funcionario, en una intervención junto con el ministro de Hacienda Miguel Gómez, señaló que la medida fijará los gastos e inversiones de la próxima vigencia y mantendrá en vigencia los recursos destinados a entidades estatales y territoriales.

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Para el vicemandatario, esa asignación será la “carta de navegación” de las prioridades de inversión regional, la política fiscal y el gasto social del Estado.

“El Gobierno Nacional, en el día de hoy, procederá a decretar dicho presupuesto general de la nación. Este presupuesto general de la nación que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado”, dijo Restrepo.

El desacuerdo surgió en torno al artículo 65, que regulaba coberturas financieras para reducir el impacto fiscal de las variaciones en los precios del petróleo, los combustibles y el dólar. El Senado aprobó el presupuesto sin cambios en ese punto, mientras que la Cámara avaló una proposición que modificaba el texto.

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Plenaria Cámara de Representantes Colombia - crédito Prensa Cámara de Representantes

La votación en la Cámara ocurrió después de las 3:00 del martes 20 de octubre. El pleno aprobó el proyecto sin advertir que contenía una proposición que el Senado había retirado para acelerar el trámite legislativo.

Las versiones distintas aprobadas por ambas corporaciones no pudieron ser conciliadas antes del cierre del trámite ordinario. Para integrantes del Gobierno, la responsabilidad por el error recae en los ponentes que incluyeron el artículo 65 en un bloque que no correspondía. Mientras que senadores atribuyeron la falla al Ministerio de Hacienda, encargado de llevar el registro del debate y de excluir la proposición retirada antes de su envío a la Cámara.

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Por ese motivo, el Ejecutivo aplicará el mecanismo constitucional que permite adoptar por decreto la ley de rentas y recursos cuando el Congreso no concluye el proceso dentro de los plazos establecidos. “El presupuesto no ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”, aseveró el vicepresidente.

La norma a la que el funcionario hace referencia es al artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la cual dispone que, en estas circunstancias, rige el proyecto presentado por el Gobierno con las modificaciones debatidas y aprobadas durante el primer debate en las comisiones económicas conjuntas del Congreso.

Pese a los impases registrados, José Manuel Restrepo recalcó que el monto avalado inicialmente si responde a los intereses de la nación, respecto al dinero previamente presentado por el anterior Gobierno. “Muy a diferencia del presupuesto que el gobierno anterior había presentado, que fue rechazado por el Congreso por ser un presupuesto mentiroso y que no incluía las partidas sociales”, complementó.

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Miguel Gómez y Rodrigo Lara destacaron la labor y compromiso del Legislativo que dio vía libre a los recursos - crédito Colprensa/visualesIA

¿Qué sale del proyecto avalado en Congreso?

El articulado conservará las adiciones acordadas con las bancadas en las comisiones económicas, la distribución de recursos revisada en esa instancia y las facultades para efectuar traslados y reorientaciones presupuestales. Quedarán sin efecto, en cambio, las modificaciones introducidas en el segundo debate.

Adicionalmente, la falta de conciliación eliminará la reducción de $8 billones prevista para el servicio de la deuda, recursos que el Ejecutivo y el Legislativo habían acordado trasladar a la inversión regional. También se revertirán varios movimientos entre partidas presupuestales.

El sector salud dejará de recibir $3 billones adicionales que había conseguido el senador Andrés Forero. Las pensiones perderán $ 6,5 billones, mientras que los subsidios de energía y gas no contarán con los $ 3 billones proyectados.

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Las universidades públicas tampoco tendrán los $700.000 millones adicionales destinados a su funcionamiento. La reversión borrará además la asignación de $ 6,4 billones que se había aprobado para el sector defensa.