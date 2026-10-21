Ejército cerró la vía entre El Tambo y Popayán tras hallazgo de seis cilindros con explosivos abandonados en Cauca - crédito Bomberos Ipiales

Guardar

El 21 de octubre de 2026, la carretera entre El Tambo y Popayán, en el departamento del Cauca, fue cerrada luego de que las autoridades hallaran seis cilindros con explosivos en el corredor. Unidades de la Policía Nacional y del Ejército Nacional trabajan en la zona para desactivar los artefactos antes de reabrir el tránsito.

El hallazgo se produjo en medio de una serie de intervenciones de seguridad en varios municipios caucanos, donde las autoridades advirtieron sobre la instalación de explosivos en caminos rurales. Por ahora, no se ha informado cuándo podría normalizarse la circulación por la vía afectada.

PUBLICIDAD

El Ejército informó la neutralización de 25 artefactos en menos de 48 horas

El comandante de la Brigada 29 del Ejército Nacional, el general Diego Jaramillo, señaló que los dispositivos podían ser usados contra habitantes de las zonas rurales y miembros de la fuerza pública - crédito Ejército Nacional

El comandante de la Brigada 29 del Ejército Nacional, el general Diego Jaramillo, señaló en rueda de prensa que las tropas han desactivado más de 20 dispositivos explosivos en el departamento durante las últimas 48 horas.

Según el balance del oficial, fueron neutralizados 25 artefactos explosivos improvisados en los municipios de Inzá, Toribío y La Vega. Jaramillo indicó que los dispositivos podían ser usados contra habitantes de las zonas rurales y miembros de la fuerza pública.

Las autoridades atribuyen la instalación de cilindros bomba a disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que identifican bajo el mando de alias Iván Mordisco. Esa información forma parte de las investigaciones que adelantan los organismos de seguridad.

PUBLICIDAD

Mientras que continúan las labores en la ruta entre El Tambo y Popayán, el Ejército recomendó a los viajeros atender las indicaciones oficiales y transitar con precaución por las carreteras del Cauca.

También solicitó a los habitantes reportar de inmediato cualquier cilindro, paquete u objeto sospechoso, sin manipularlo ni acercarse. Las operaciones de desactivación continúan en los puntos donde se han detectado riesgos para las comunidades y la movilidad en el departamento.

Ejército halla explosivos ocultos en una alcantarilla en la vía Panamericana, entre Popayán y Nariño

Ejército halla explosivos ocultos en una alcantarilla en la vía Panamericana, entre Popayán y Nariño - crédito Captura de Pantalla

La circulación por la vía Panamericana fue suspendida de manera preventiva el lunes 19 de octubre de 2026 tras el hallazgo de artefactos explosivos en el sur de Cauca. Las autoridades cerraron varios sectores del corredor mientras unidades especializadas verificaban y destruían el material.

PUBLICIDAD

El procedimiento se concentró entre el corregimiento de Piedra Sentada y el peaje de El Bordo, una zona que comunica a Popayán con municipios del sur caucano y con Nariño. La restricción afectó el tránsito de vehículos particulares, transporte de pasajeros y carga.

Habitantes de la zona y usuarios frecuentes de la carretera alertaron sobre una situación inusual en el corredor. Tras recibir los reportes, tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional inspeccionaron el lugar y ubicaron una zona con explosivos escondidos bajo una alcantarilla.

Un grupo técnico especializado asumió la intervención para neutralizar los elementos. Como medida de seguridad, las autoridades dispusieron el cierre total de la carretera desde las 6:00 a. m. en puntos como Rosas y El Estrecho, a fin de permitir la destrucción controlada del material.

PUBLICIDAD

Las primeras hipótesis de las Fuerzas Militares apuntan a la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc - crédito AFP

Las primeras hipótesis de las Fuerzas Militares apuntan a la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc y señalada por las autoridades como vinculada a alias Iván Mordisco. La institución aclaró que la responsabilidad deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes.

El despliegue terminó sin personas heridas ni fallecidas, según el reporte oficial. Luego de la revisión del área, las Fuerzas Militares mantuvieron el control del corredor y el paso vehicular empezó a restablecerse de manera progresiva, una vez verificadas las condiciones de seguridad.

Con respecto a las constantes alertas en la vía Panamericana, el Ministerio de Transporte anunció inversiones por $99.000.000.000 para fortalecer la seguridad en las carreteras del país. A la par, el Instituto Nacional de Vías (Invías) adquirirá 600 motocicletas, 124 camionetas con blindaje nivel III y 20 tanquetas.

PUBLICIDAD