Colombia

Director de la DEA, Terry Cole, envió mensaje tras anuncio de Abelardo de la Espriella del decomiso de 7.6 toneladas de cocaína en Cartagena: “Nos mantenemos unidos contra los carteles”

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos afirmó que el trabajo conjunto busca enfrentar a los cárteles, la corrupción y las redes criminales transnacionales

Terry Cole envió mensaje contra los cárteles tras operativo que incautó 7,6 toneladas de cocaína en el gobierno De la Espriella - crédito Kevin Lamarque/REUTERS - Luisa González/Reuters
Terry Cole envió mensaje contra los cárteles tras operativo que incautó 7,6 toneladas de cocaína en el gobierno De la Espriella - crédito Kevin Lamarque/REUTERS - Luisa González/Reuters
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La cooperación entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos volvió a quedar en el centro de la ofensiva antidrogas tras la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, destacó el resultado y ratificó el respaldo de esa agencia a la Policía Nacional.

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El pronunciamiento ocurrió después de que el presidente Abelardo de la Espriella informara sobre el decomiso, que calificó como la mayor incautación de cocaína registrada en esa terminal marítima durante los últimos 10 años.

Según la versión entregada por el mandatario, el cargamento tenía como destino los Países Bajos y fue detectado en una operación que contó con apoyo de la DEA.

Cole publicó su mensaje en la red social X y se refirió al trabajo conjunto con las autoridades colombianas. “Nuestro compromiso con la Policía de Colombia y nuestra firme determinación de proteger a los ciudadanos estadounidenses son innegociables”, escribió el funcionario estadounidense.

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Terry Cole ratificó apoyo de la DEA a Colombia tras incautación de cocaína en Cartagena - crédito @DEATerryCole/X
Terry Cole ratificó apoyo de la DEA a Colombia tras incautación de cocaína en Cartagena - crédito @DEATerryCole/X

El director de la agencia sostuvo que la coordinación bilateral busca afectar las estructuras que participan en el tráfico internacional de drogas. “Juntos, nos mantenemos hombro con hombro contra los cárteles, la corrupción y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestra seguridad nacional”, expresó.

En el mismo mensaje, Cole fijó la posición de la DEA frente a las operaciones contra el narcotráfico. “Nuestra misión es clara: defender nuestra patria, mantener la justicia y proteger al pueblo estadounidense”, señaló.

El cargamento iba oculto entre panela pulverizada

La Policía Nacional informó que la sustancia fue hallada durante una inspección en el puerto de Cartagena, en el proceso de la Estrategia Esmeralda de la Dirección de Antinarcóticos. La cocaína estaba mezclada con panela pulverizada, una modalidad que buscaba ocultar el alcaloide entre mercancía destinada a la exportación.

De acuerdo con el reporte divulgado por las autoridades, la operación representó una afectación superior a $42.000 millones para las finanzas de las organizaciones criminales. La institución también indicó que el procedimiento evitó que cerca de 19 millones de dosis llegaran a los mercados internacionales.

Policía incautó 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena, el mayor decomiso del puerto en una década - crédito @PoliciaColombia/X
Policía incautó 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena, el mayor decomiso del puerto en una década - crédito @PoliciaColombia/X

El presidente De la Espriella difundió el anuncio el 20 de octubre de 2026 desde Cartagena y resaltó la participación de las instituciones colombianas y estadounidenses. “La Policía Nacional acaba de lograr la mayor incautación de cocaína en el puerto de Cartagena de los últimos 10 años”, afirmó.

El jefe de Estado aseguró que el resultado demuestra la importancia de mantener los mecanismos de intercambio de información y las operaciones conjuntas. También sostuvo que el narcotráfico constituye una fuente de financiación para distintos grupos armados y redes dedicadas a actividades ilegales.

De la Espriella insistió en retomar la fumigación

Después de informar sobre el decomiso, el mandatario planteó la necesidad de reforzar las acciones contra los cultivos ilícitos. “¡No hay tregua contra el narcoterrorismo! Cada dosis que impedimos que llegue a las calles salva vidas, y cada dólar que les arrebatamos debilita sus estructuras criminales" , declaró.

Abelardo de la Espriella destacó incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella destacó incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella insistió en que la interdicción debe ir acompañada de medidas dirigidas a la producción de cocaína. “Porque el dinero del narcotráfico es el combustible que alimenta todas las formas de violencia. ¡Esto es apenas el comienzo de la Patria Milagro!”, manifestó.

Incautaron 1.412 kilos de cocaína en Palmira y capturaron a alias El Transportador

Un allanamiento en zona rural de Palmira, Valle del Cauca, permitió la incautación de 1.412 kilos de clorhidrato de cocaína que, según las autoridades, serían enviados a Centroamérica y Norteamérica.

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, capturó a Santiago Rubiano Laverde, alias El Transportador. La investigación lo vincula de forma preliminar con una subestructura del Clan del Golfo con presencia en el departamento.

Durante el procedimiento, los investigadores decomisaron $43,5 millones en efectivo, un tractocamión, un arma calibre 7,65 milímetros y un teléfono celular. La Policía señaló que los recursos del tráfico de estupefacientes financiarían actividades de esa organización criminal.

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