Declaración juramentada de Eva Ferrer finalizó y ya hay fecha de continuación: también se presentará ante la Procuraduría

Eva Ferrer todavía no ha entregado pruebas sobre presuntos actos irregulares relacionados con Verónica Alcocer y otros funcionarios - crédito Presidencia de Colombia

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El 21 de octubre de 2026, la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación Eva Ferrer Galcerán rindió declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación.

La diligencia responde a una denuncia que fue presentada por un senador del Centro Democrático y a la filtración de audios de Ferrer en los que se habla de una presunta vinculación de la ex primera dama Verónica Alcocer con presuntos hechos irregulares. Entre otras cosas, en una entrevista, la exfuncionaria la señaló de haber movilizado dinero de manera ilícita para la financiación de campañas políticas.

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De acuerdo con Blu Radio, la primera parte de la diligencia finalizó y se programó la continuación de la misma para el viernes 23 de octubre, a las 8:00 a. m. Por el momento, Ferrer entregó información sobre su llegada a Colombia y su paso por el Gobierno nacional, según explicó el abogado Jhony Batalla en entrevista con el medio de comunicación citado.

“Esta primera sesión de la declaración de Eva Ferrer concluye de manera eficiente, de manera eficaz. Eva cumplió la cita, declaró ante la Fiscalía”, afirmó el jurista al informativo, aclarando que el ente acusador tiene varias líneas investigativas abiertas.

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Eva Ferrer volverá a presentarse a declarar ante la Fiscalía - crédito Luisa González/Reuters

Por el momento, Ferrer no ha entregado evidencia de los hechos investigados. Sin embargo, el abogado aclaró que, conforme avance la investigación, la Fiscalía solicitará la entrega del material probatorio correspondiente.

“Como está dada la metodología de investigación, a medida que se vaya avanzando en la declaración de Eva, la Fiscalía, como directora de la investigación, tendrá que empezar a recoger esa evidencia”, dijo el abogado.

En su momento, el apoderado de la exconsejera presidencial aseguró que la exfuncionaria cuenta con todas las pruebas que soportan sus declaraciones sobre presuntas actuaciones ilícitas que vinculan a Alcocer y a personas aparentemente cercanas a ella. En ese sentido, indicó que las denuncias que ha hecho tienen una base probatoria que allegará a las autoridades de manera oportuna.

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La ex primera dama Verónica Alcocer negó señalamientos en su contra - crédito @veronicalcocerg/Instagram

“El sistema penal se nutre de evidencia. Nadie puede dar una declaración, sobre todo de esas magnitudes, sin evidencia. Entonces, ella le tocará entregar evidencia a la Fiscalía”, precisó el abogado ante la prensa el 14 de octubre, fecha en la que la ex servidora pública se presentó ante la Fiscalía para ser escuchada en una diligencia judicial.

Ferrer ya había sido citada por el ente acusador en dos ocasiones anteriores (el 27 de agosto y el 29 de septiembre), pero esas diligencias no se materializaron porque no asistió. “La Dirección Especializada contra la Corrupción ha impulsado múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de la señora Ferrer Galcerán”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

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Declaración de Eva Ferrer ante la Procuraduría

Por otro lado, ante los medios de comunicación, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a la declaración que rindió Ferrer en su momento ante el Ministerio Público, en relación con prestos actos de corrupción que denunció en una entrevista con la revista Semana, en los cuales estarían involucrados varios servidores públicos, entre ellos, la ex primera dama Verónica Alcocer.

Eva Ferrer continuará declarando ante la Procuraduría - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según el procurador, la diligencia se llevó a cabo ante un delegado de la Procuraduría y quedó suspendida. La continuación de esa actuación se efectuará la próxima semana. En esa diligencia, la exfuncionaria entregará “algunos documentos”.

“Esa diligencia no ha terminado y se mantiene bajo reserva hasta que termine”, precisó Eljach ante la prensa.

Ante los señalamientos de Eva Ferrer en su contra, la ex primera dama se pronunció, negando cualquier vinculación con hechos irregulares o de corrupción. Además, aseguró que no era cercana a la exconsejera presidencial.

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“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía. Era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional (…) Nunca en mi vida he tenido 2,5 millones de dólares. Es falso”, afirmó Alcocer en diálogo con Noticias RCN.