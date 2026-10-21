Exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura que absolvió a Abelardo de la Espriella por presuntas faltas como abogado, aspira a cargo en la SIC: de quién se trata

- créditos Cristian Bayona/Colprensa | Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, A.C./Facebook | @sicsuper/X

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Un viejo caso del pasado vuelve a ser motivo de discusión en el Gobierno nacional, debido a la denuncia que hizo por medio de su cuenta de X la periodista Paola Herrera, luego de señalar que un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura sería nombrado por el jefe de Estado en un cargo destacado en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

El personaje en cuestión es el abogado Sergio Eduardo Estarita Jiménez, que figura como aspirante a la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la SIC, tal y como lo reveló Herrera, igual que el portal Cuestión Pública, el martes 20 de octubre de 2026.

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Este mismo exmagistrado y jurista habría incido en el proceso judicial que se le abrió al De la Espriella (cuando ejercía como abogado) enfrenta dos procesos disciplinarios por su actuación como defensor del magistrado Jorge Pretelt Chalhub ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió las actuaciones tras dos quejas contra el abogado, según lo que destacó un informe del diario El Tiempo en 2016.

El proceso contra Pretelt llevaba más de un año sin una decisión de fondo por los recursos que lo habían tratado de dilatar en ese entonces.

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Las quejas fueron presentadas por los exrepresentantes Germán Navas Talero y Ángela María Robledo. Según sus argumentos, De la Espriella habría abusado de las recusaciones contra integrantes de la Comisión de Acusaciones para retrasar el expediente y habría divulgado en medios detalles exclusivos con el propósito de afectar o persuadir a funcionarios vinculados al caso.

La denuncia fue hecha por parte de la periodista Paola Herrera el lunes 19 de octubre de 2026 - crédito @PaoHerreraC/X

Por lo anterior, Herrera señaló: “Ojo: El magistrado del @judicaturacsj que hace unos años absolvió a Abelardo De La Espriella en la investigación que se le abrió por presuntas faltas en la profesión cuando defendió a Jorge Pretelt, será premiado ahora por el presidente”.

La periodista añadió en su mensaje que Estarita Jiménez “llegará a la @sicsuper a ocupar el cargo de delegado de competencia”, que ella calificó como “la delegatura más importante de esa entidad”.

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La hoja de vida del abogado Sergio Eduardo Estarita Jiménez fue publicada el 19 de octubre en la página de la Presidencia de la República. La postulación quedó registrada a las 11:05 de esa mañana.

El antecedente se remonta a una investigación disciplinaria contra De la Espriella por su actuación como defensor de Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, entonces magistrado de la Corte Constitucional.

Pretelt fue condenado tras un caso relacionado con la solicitud de $500 millones a Fidupetrol para intervenir en una tutela que la petrolera había presentado contra un fallo que la obligaba a pagar a la Gobernación de Casanare.

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La hoja de vida de Sergio Eduardo Estarita Jiménez se publicó el lunes 19 de octubre de 2026 en el sitio web de Presidencia de la República - crédito @PaoHerreraC/X

El cierre anticipado del proceso contra De la Espriella

El 8 de junio de 2016, El Espectador informó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá había abierto dos procesos disciplinarios contra Abelardo de la Espriella por presuntas faltas profesionales durante la defensa de Pretelt Chaljub.

Uno de esos expedientes surgió de una queja del entonces representante a la Cámara Germán Navas Talero, quien cuestionó un posible abuso del derecho a presentar recusaciones infundadas contra integrantes de la Comisión de Acusaciones.

De la Espriella respondió entonces a Navas Talero mediante un mensaje citado en una columna de Yoirá Ackerman: “El viejito gagá de Navas Talero presenta queja disciplinaria por hacer mi trabajo. Adelante, abuelo. La pelea es lo mío”.

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La información publicada por el mismo medio incorporó posteriormente una aclaración editorial sobre el desenlace de ese trámite.

El 30 de junio de 2016, el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, identificado allí como Sergio Eduardo Estarita Jiménez, ordenó la terminación anticipada del proceso relacionado con las recusaciones.

La decisión concluyó que las pruebas reunidas durante tres audiencias y la calificación provisional permitían establecer que “no existe falta alguna de naturaleza disciplinaria en el actuar del doctor Abelardo de la Espriella Otero y que no se incurrió, por lo tanto, en alguna vulneración en alguno de los deberes establecido en el artículo 28 del estatuto ético del abogado”.

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El cierre se produjo 22 días después de que se informara sobre la apertura del proceso. La actuación disciplinaria concluyó que el abogado no había incurrido en una falta vinculada con las recusaciones contra los parlamentarios.