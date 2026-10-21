Así nació la icónica paleta Drácula, una tradición de Halloween que solo se vende en septiembre y octubre

La empresa española Frigo diseñó la versión original de la paleta en 1977 como un producto para la temporada de verano - crédito Colprensa

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La versión colombiana de Drácula apareció como una paleta de temporada inspirada en el personaje literario creado por Bram Stoker en 1897.

Crem Helado había realizado un estudio de mercado en los años 80 y concluyó que el conde Drácula era el personaje con el que más se identificaban los colombianos durante Halloween.

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La receta inicial combinó crema de vainilla, salsa de fresa y cobertura de chocolate. La marca probó un relleno de mora para obtener un rojo más intenso, pero volvió a la fórmula original tras una recepción desfavorable; con los años, la preparación pasó a incluir crema y salsa de fresa bajo la cobertura de chocolate.

El producto no fue una creación exclusivamente colombiana. En 1977, la empresa española Frigo, perteneciente a Unilever, encargó al químico industrial Joan Viña Llonga un helado para niños durante las vacaciones de verano: un polo con cobertura sabor cola, sirope rojo de fresa y una base de vainilla.

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La paleta Drácula empezó a adicionar figuras coleccionables con los icónicos colmillos con colores de neón para que brillaran en la noche - crédito Crem Helado

Posteriormente, la compañía Mills de Colombia adaptó esa idea en 1989 y le dio una condición que definiría su presencia local: la venta limitada a septiembre y octubre. La paleta pasó de ser un producto estacional a una referencia asociada con la llegada de Halloween.

Los coleccionables ampliaron esa identidad desde 1994. Los primeros fueron colmillos plásticos que brillaban en la oscuridad; después llegaron figuras, tarjetas, uñas, ojos, antifaces, ataúdes y monstruos de distintas series, entre ellas Monstruos marinos y Monstruos del futuro.

La marca también creó una historia para el personaje. Según las tarjetas distribuidas durante tres décadas, el conde murió calcinado por la luz solar y fue revivido por adoradores. Durante el ritual, una paleta cayó en su ataúd y la mezcla de frío y salsa roja cambió su conducta: el vampiro dejó de buscar sangre humana y desarrolló una adicción por las paletas Drácula.

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Del vampiro verde al Pasillo Mutante

Los coleccionables de la marca iniciaron en 1994 con la distribución de colmillos plásticos que brillaban en la oscuridad - crédito Colprensa

En 2019, cuando cumplió 30 años en el mercado colombiano, Drácula recuperó la imagen retro del vampiro de piel verde y cejas pronunciadas que aparecía en los primeros empaques y comerciales de televisión. Esa edición elevó las ventas 40% sobre el récord anterior, de acuerdo con Luisa Fernanda Carrizosa, entonces gerente de mercadeo de Meals de Colombia.

En 2021, la paleta adoptó la forma de la capa del personaje y se comercializó con 20 “refugios tenebrosos”, figuras con escondites como castillos, armarios y neveras. Para la actual temporada, la propuesta incorporó 20 personajes nuevos con sus historias y accesorios deniminada “Secretos del pasillo mutante”. Las figuras incluyen el sistema Mix & Match (con piezas de torso y piernas intercambiables).

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La campaña de 2026 también presentó un coleccionable de edición limitada creado junto al creador de contenido Westcol.

Mario Alberto Niño presidente de Meals de Colombia, negocio de helados de Grupo Nutresa explicó que la estrategia apunta a reunir a quienes crecieron esperando la colección de Halloween y a niños y jóvenes que se acercan al personaje mediante formatos digitales.

“Drácula tiene algo muy especial: es una marca capaz de conectar diferentes edades y generaciones alrededor de un mismo ritual”, afirmó el presidente de Meals de Colombia en declaraciones a La República.

El portafolio de temporada incluye además galletas con adhesivos de los nuevos personajes, litros de helado con una colección de seis colmillos y una malteada Drácula de El Corral con cucharas de la marca.

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Crem Helado proyecta la venta de más de 12 millones de paletas Drácula en Colombia durante la temporada de Halloween de 2026 - crédito Colprensa

Crem Helado espera que la paleta Drácula supere las 12 millones de unidades vendidas durante Halloween de 2026 y crezca 30% frente a la temporada anterior. La apuesta incluye una inversión cercana a $2.500 millones y busca reforzar un producto que la marca convirtió en una tradición de octubre desde su lanzamiento en Colombia en 1989.

El negocio de helados de Grupo Nutresa registró un crecimiento de 32,8% en sus ventas en Colombia durante el primer semestre del año, mientras que los ingresos internacionales aumentaron 11,2%, pese a la revaluación de la moneda local. En lo corrido de 2026, el volumen vendido fue aproximadamente 5% superior al del mismo período de 2025.

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Niño sostuvo que Drácula será uno de los productos centrales para el cierre del año. La compañía mantiene una participación de 46,7% en el mercado de helados con su portafolio de Crem Helado.