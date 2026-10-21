Colombia

Angie Rodríguez no se arrepiente y ratificó sus denuncias del ‘Pacto de Valledupar’ y otros escándalos del gobierno Petro: “Callar habría significado traicionar mi conciencia”

La exdirectora del Dapre anunció que, por seguridad y por acuerdos de confidencialidad suscritos, no concederá más entrevistas ni continuará hablando sobre las irregularidades de la anterior administración

El Senado autorizó que el expresidente Petro salga del país durante el año consiguiente al cese del ejercicio de sus funciones como mandatario - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia
Angie Rodríguez aseguró que no se arrepiente de dar declaraciones públicas sobre el ‘Pacto de Valledupar’ y otros escándalos del gobierno Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Andrea Puentes/Presidencia
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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el exministro del Interior Armando Alberto Benedetti Villaneda y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, por los señalamientos relacionados con presuntas gestiones ante antiguos jefes paramilitares para vincular a dirigentes políticos con organizaciones ilegales, en medio de la campaña presidencial de 2026.

En este contexto, Rodríguez sostuvo que no se retractará de sus denuncias contra el gobierno del expresidente Gustavo Petro y afirmó que habló pese al temor por su integridad, su reputación y la seguridad de su hijo.

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“No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente”, expresó en un comunicado.

La exfuncionaria señaló que los días 13 y 14 de enero de 2026 marcaron “un antes y un después” en su vida, aunque no detalló los hechos ocurridos en esas fechas. También dijo que espera que la justicia esclarezca lo sucedido.

Rodríguez afirmó que la situación tuvo efectos sobre su salud y su entorno familiar. “Pero lo más doloroso fue que involucraran a lo más sagrado de mi existencia: mi hijo. Sentí que intentaban silenciarme utilizando el miedo por su vida”, declaró.

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La exdirectora del Dapre sostuvo que fue la funcionaria que más tiempo permaneció al frente de esa entidad durante el gobierno de Petro. Aseguró que conocía el funcionamiento interno del proyecto político y que había llegado a justificar conductas que luego consideró inadmisibles.

Rodríguez atribuyó sus temores a la asimetría de poder de la Presidencia

La exdirectora del Dapre anunció que por seguridad y por acuerdos de confidencialidad suscritos, no concederá más entrevistas ni continuará hablando sobre las irregularidades de la anterior administración - crédito Suministrado
La exdirectora del Dapre anunció que por seguridad y por acuerdos de confidencialidad suscritos, no concederá más entrevistas ni continuará hablando sobre las irregularidades de la anterior administración - crédito Suministrado

Angie Rodríguez explicó que las dudas sobre la demora de sus denuncias desconocen la posición que, según relató, enfrentaba dentro del Gobierno. “Yo no estaba enfrentando a cualquier persona. Denunciaba hechos que atribuía a quien ejercía la Presidencia de la República: jefe de Estado, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

La exfuncionaria agregó que el Gobierno tenía bajo su autoridad organismos de inteligencia y contrainteligencia. En ese marco, afirmó que el entonces presidente la amenazaba y le advertía que nadie creería sus señalamientos.

“También he denunciado amenazas de cárcel, advertencias sobre un supuesto ‘plan B’ y presiones que me hicieron temer por mi integridad”, dijo Rodríguez al describir los episodios que, conforme a su versión, la llevaron a hacer públicos sus reclamos.

La exdirectora vinculó esos temores con posibles campañas para desacreditarla. Afirmó que denunció previamente el tema del Pacto de Valledupar porque consideraba que podía ser relacionado con acusaciones falsas, señalamientos y montajes.

La exdirectora del Dapre dijo que perdió tranquilidad, salud y vínculos familiares

Angie Rodríguez agradeció al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por el apoyo brindado en materia de seguridad - crédito Suministrado
Angie Rodríguez agradeció al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, por el apoyo brindado en materia de seguridad - crédito Suministrado

Angie Rodríguez aseguró que su decisión de denunciar le acarreó costos personales y políticos. “Tenía muchísimo más que perder que ganar: mi cargo, mi reputación, mi tranquilidad, mi familia y hasta mi propia vida”, manifestó.

Según su relato, primero intentaron presentarla como paramilitar y corrupta, después cuestionaron su estado mental y más tarde surgieron señalamientos por supuesto enriquecimiento ilícito. También afirmó que vivió lo que consideró trampas e intentos de desprestigio.

La exfuncionaria describió un deterioro emocional durante ese período. Dijo que pasó noches llorando, que su salud se deterioró y que incluso su padre, cuya historia vinculó con el M-19, le pidió guardar silencio sin conocer completamente la situación.

Rodríguez sostuvo que esos hechos afectaron su dignidad y los calificó como posibles maneras de tortura psicológica. Mencionó el artículo 1 de la Constitución Política de 1991, que reconoce la dignidad humana como fundamento del Estado social de derecho.

En su defensa, agregó que es administradora pública, especialista en Gestión Pública, magíster en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto, y que cursó un máster en Técnicas Avanzadas de Gestión y Decisión Política con una beca de la Organización de los Estados Americanos. También indicó que adelanta estudios doctorales.

Angie Rodríguez afirmó que el presidente Gustavo Petro pediría asilo político después de dejar el Gobierno - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Angie Rodríguez afirmó sentirse traicionada por el expresidente Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

“Denunciar me costó demasiado, pero callar habría significado traicionar mi conciencia. Tenía más que perder que ganar. Eso era evidente. Y, aun así, decidí hablar, porque la verdad es una sola”, concluyó Rodríguez.

En el documento, la exdirectora del Dapre anunció que por seguridad y por acuerdos de confidencialidad suscritos, no concederá más entrevistas ni continuará hablando sobre las irregularidades de la anterior administración. Además, agradeció al presidente de la República, Abelardo de la Espriella por el apoyo brindado en materia de seguridad.

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