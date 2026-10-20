Colombia

Diana Ángel contó que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito y le desocupó la cuenta: “Me acompañó a poner la denuncia”

La actriz relató que descubrió un año más tarde quién estaría detrás de los movimientos que la obligaron a pedir dinero prestado a su padre

En medio de una entrevista la actriz hablo de 'Mujeres a la plancha' - crédito dianangel01 / Instagram
El exnovio de Diana Ángel que la acompañó a denunciar un presunto fraude con sus tarjetas - crédito dianangel01 / Instagram
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Diana Ángel reveló que descubrió, un año después de los hechos, que un exnovio habría utilizado sin autorización las claves de sus tarjetas de crédito y retirado el dinero disponible. La actriz y cantante relató que la situación ocurrió durante la pandemia, cuando ambos convivían, y aseguró que el hombre incluso la acompañó a presentar la denuncia sin que ella supiera que, según su versión, era el responsable.

La confesión surgió durante una conversación para un pódcast de Go Trendier, en la que le preguntaron por la peor expareja que había tenido. Ángel respondió que no había establecido ese tipo de clasificación, pero recordó un episodio que calificó como el más difícil de sus relaciones sentimentales.

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“Uno que en pandemia vivía conmigo se averiguó las claves de mis tarjetas y me saqueó la tarjeta de crédito”, afirmó la artista. Según explicó, el presunto fraude ocurrió en un momento de incertidumbre por los reportes de hackeos y delitos informáticos que circulaban durante la emergencia sanitaria.

Ángel aseguró que en ese momento comenzó a recibir notificaciones sobre movimientos de dinero y retiros que no reconocía. La actriz relató que entró en pánico porque no entendía de dónde provenían las transacciones ni quién podía tener acceso a sus productos financieros.

Diana Ángel dijo que descubrió la identidad del presunto responsable un año después

La intérprete explicó que, al detectar los movimientos, decidió acudir a las autoridades para reportar el caso. De acuerdo con su relato, su entonces pareja la acompañó a formalizar la denuncia, situación que con el tiempo adquirió otra dimensión cuando conoció quién habría estado detrás de los hechos.

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“Me enteré un año después que había sido él. Y además él me acompañó a poner la denuncia”, relató Ángel durante la entrevista. La conductora reaccionó con sorpresa y comparó la actitud del hombre con una actuación digna de un premio.

La artista indicó que la relación llevaba cerca de dos años cuando ocurrieron los hechos y que la convivencia coincidió con el inicio de la pandemia. Según contó, las notificaciones de los movimientos financieros comenzaron a llegar de forma inesperada y ella asumió al principio que podía tratarse de una vulneración externa de sus cuentas.

“Había hackeos en ese momento. ¿Cómo es posible?”, recordó. Diana Ángel relató que, debido a las restricciones sanitarias de la época, asistió con tapabocas a realizar la denuncia y a buscar una explicación para los cobros y retiros que aparecían asociados a sus tarjetas.

El fraude la obligó a pedir dinero prestado a su padre

La actriz sostuvo que el impacto económico fue considerable. Según su versión, los consumos habrían quedado concentrados en una sola cuota, lo que le generó una deuda difícil de cubrir de inmediato.

“Mi papá tuvo que prestarme un dinero porque lo pusieron a una sola cuota, era un montón de plata”, señaló. Ángel no precisó el monto que habría sido extraído ni informó si el proceso judicial avanzó después de identificar al presunto responsable.

La cantante describió el episodio como una experiencia traumática y expresó que tuvo que enfrentarlo mientras todavía confiaba en la persona que, según dijo, habría tenido acceso a la información financiera. “Esto fue terrible”, insistió al recordar lo ocurrido.

En la charla, Diana Ángel tampoco reveló la identidad de su expareja ni dio detalles sobre la forma en que llegó a establecer que él era quien habría usado las tarjetas. Sus declaraciones se centraron en el efecto emocional y económico que tuvo la situación, así como en la sorpresa que le produjo descubrir que la persona que la acompañó a denunciar sería, de acuerdo con su relato, la misma que habría cometido el fraude.

La artista cerró el tema al sostener que ese vínculo ocupa el primer lugar entre sus experiencias sentimentales más dolorosas. “Ese es el peor”, concluyó.

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