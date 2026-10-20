Colombia

VIDEO | Barra del Atlético Bucaramanga ingreso ataúd de hincha asesinado al estadio para despedirlo entre cánticos

El seguidor del cuadro Leopardo que fue asesinado con arma de fuego en Floridablanca, Santander, fue identificado como Carlos Andrés Chapetón Santos, de 32 años

El caso se registró el lunes 19 de octubre de 2026 y se hizo viral en redes sociales, luego de conocerse la identidad del joven: Carlos Andrés Chapetón Santos, de 32 años - crédito red social X

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Un caso que se hizo viral en redes sociales dejó la fecha 15 de la Liga BetPlay I, luego de que el ataúd de Carlos Andrés Chapetón Santos, un hincha del Atlético Bucaramanga que fue asesinado producto de un ataque armado en el municipio de Floridablanca (Santander), fue llevado a la tribuna norte alta del estadio Américo Montanini luego del encuentro con América de Cali, y que finalizó empatado a un gol y que se disputó el domingo 18 de octubre.

Un video que circula en X registró el momento en que allegados y miembros de la barra La Gran Familia ingresaron el féretro al escenario para rendirle homenaje.

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Las imágenes muestran a varias personas que cargan el ataúd por las graderías hasta dejarlo en el sector de la tribuna donde se suelen ubicar los integrantes de la barra. Durante la despedida se escucharon pitos y cánticos de los asistentes.

En medio de la concentración se produjo una discusión en la que intervino una mujer que se encontraba junto al féretro. Otros asistentes pidieron respeto y solicitaron guardar un minuto de silencio por Chapetón.

El estadio aparece con poca iluminación, por lo que el ingreso del ataúd habría ocurrido durante la noche del lunes 19 de octubre, un día después del partido del conjunto Leopardo.

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Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento de las autoridades o de la administración del estadio sobre cómo se autorizó o se produjo el acceso del féretro al escenario deportivo.

La barra La Gran Familia despidió a Carlos Andrés Chapetón

Chapetón tenía 32 años y era integrante de La Gran Familia, agrupación de seguidores del Atlético Bucaramanga que suele ubicarse en la tribuna norte alta del Américo Montanini.

Luego de conocerse su muerte, integrantes de la barra publicaron un mensaje en redes sociales en el que recordaron su presencia dentro de la organización.

“Gracias por todo lo bueno que nos brindaste, por cada gesto, cada momento y cada enseñanza que dejaste en nosotros”, señaló uno de los. También lo describieron como un amigo y una persona importante para el grupo.

La publicación agregó que la huella de Chapetón permanecerá en la historia de la barra. El homenaje dentro del estadio ocurrió en un momento en que sus allegados aún esperan avances en la investigación por el ataque que le causó la muerte.

El ataque ocurrió el 4 de octubre en el barrio La Cumbre

El atentado contra Chapetón se registró la noche del domingo 4 de octubre en el sector Miradores de la Sierra, ubicado en el barrio La Cumbre de Floridablanca, Santander.

Según la información conocida por la Policía, el hombre se encontraba dentro de un establecimiento comercial cuando un sujeto de contextura gruesa ingresó y le disparó en varias oportunidades.

El presunto agresor vestía jean azul y un buzo negro de manga larga. Después del ataque, huyó en una motocicleta que, al parecer, era manejada por una mujer, destacó un informe del diario Vanguardia de Santander.

La víctima recibió cuatro impactos de bala: uno en el costado derecho del pecho, otro en la parte baja del abdomen y dos en las piernas, y alcanzó a ser trasladado de urgencia a la Clínica Foscal, donde permaneció hospitalizado durante varios días.

Chapetón murió el sábado 17 de octubre debido a la gravedad de las heridas. Hasta ahora no se han informado los móviles del crimen ni se conocen capturas por el homicidio.

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