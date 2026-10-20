Colombia

Chontico Día resultados de hoy martes 20 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día captó la atención de miles de colombiano por sus diferentes modalidades y la variedad de premios. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este martes 20 de octubre de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 0164.

Quinta: 0.

Cómo jugar Chontico Día de Colombia

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

PUBLICIDAD

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Pablo Raba se sinceró sobre sus excesos y el día que decidió dejarlos: “Cuando empiezas a consumir, se vuelve una cosa muy autodestructiva”

El intérprete relató que vació las botellas de alcohol de su casa y pidió apoyo a un amigo para no retomar esos hábitos

Juan Pablo Raba se sinceró sobre sus excesos y el día que decidió dejarlos: “Cuando empiezas a consumir, se vuelve una cosa muy autodestructiva”

Una ciudadana extranjera fue devuelta del aeropuerto de Cali por una alerta sobre delitos sexuales contra menores: esto dijo Migración Colombia

El procedimiento fue posible por el intercambio de información entre Colombia y Estados Unidos mediante el programa AngelWatch

Una ciudadana extranjera fue devuelta del aeropuerto de Cali por una alerta sobre delitos sexuales contra menores: esto dijo Migración Colombia

Fiscalía acusó formalmente a Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar: el empresario no aceptó cargos y denunció extorsión

El ente investigador radicó un documento judicial contra el reconocido productor musical tras registrar once presuntos episodios de maltrato físico y económico hacia su expareja, quien entregó diversos registros médicos y grabaciones

Fiscalía acusó formalmente a Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar: el empresario no aceptó cargos y denunció extorsión

Diana Ángel contó que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito y le desocupó la cuenta: “Me acompañó a poner la denuncia”

La actriz relató que descubrió un año más tarde quién estaría detrás de los movimientos que la obligaron a pedir dinero prestado a su padre

Diana Ángel contó que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito y le desocupó la cuenta: “Me acompañó a poner la denuncia”

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League

El “Gigante de Baviera” recibirá al campeón de Inglaterra en uno de los duelos más atractivos que tendrá la fase de grupos del torneo de clubes más importante del mundo

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Diana Ángel contó que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito y le desocupó la cuenta: “Me acompañó a poner la denuncia”

Diana Ángel contó que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito y le desocupó la cuenta: “Me acompañó a poner la denuncia”

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, reveló que perdió un bebé de 14 semanas que esperaba con Kevyn Rua: “Con el alma rota”

Latin Grammy 2026 confirmó a Juanes entre los artistas que actuarán en vivo durante la gala: este es el listado completo de presentaciones

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

Karol Samantha habló sobre la posible liberación de Epa Colombia: “Un día menos para que vuelva”

Deportes

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League

Luis Díaz mejor que Messi y Bellingham en el Balón de Oro 2026: el análisis de The Athletic que da al colombiano entre los ocho mejores del mundo

Nairo Quintana aclaró si en su mejor momento deportivo habría podido disputarle los títulos al esloveno Tadej Pogačar: “En estos últimos años he mejorado mis números”

Ian Poveda, figura de Atlético Nacional, será operado y se perdería las finales de Liga BetPlay y Copa Colombia

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal