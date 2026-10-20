Abelardo de la Espriella invitó a la cúpula de la Armada en San Andrés a brindar con su “Ron Defensor”: los uniformados podrían ser sancionados

- crédito Captura de Pantalla X/@StevenLievano

Guardar

El sábado 17 de octubre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella adelantó su agenda en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en la que abordó varios aspectos en materia de soberanía marítima, el control de la seguridad y posibles actos de corrupción en la isla.

Sin embargo, su visita por el departamento insular ha generado todo tipo de polémicas. Una de ellas fue un fuerte careo que tuvo el mandatario nacional con la gobernadora Girley Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay Pang Díaz (Partido Liberal), donde se refirió a la crisis del hospital departamental, el manejo de la entidad ambiental Coralina y presuntas irregularidades en la contratación pública.

PUBLICIDAD

No obstante, en redes sociales se ha difundido varias fotografías en la que el jefe de Estado aparece brindando con licor en la mano junto con funcionarios del gabinete nacional e integrantes de la Armada de Colombia.

En las imágenes, difundidas inicialmente por el usuario de X @StevenLievano y citadas por La Silla Vacía y Cambio, se destaca la presencia de una botella de Ron Defensor, una marca perteneciente al propio conglomerado empresarial del también abogado colombiano.

Vale mencionar que la compañía fue fundada en 2020 y tiene entre sus socios a una empresa del cantante de vallenato Silvestre Dangond, con una participación del 8%, y a otra del petrolero Serafino Iácono, con el 2%.

PUBLICIDAD

Según información recopilada por el medio citado, la imagen se produjo al término de un consejo de seguridad realizado en el buque patrullero ARC 24 de Julio. Entre los funcionarios que se encuentran realizando el particular brindis se destaca el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, el jefe de gabinete Nicolás Gómez, y el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, comandante de la Armada de Colombia, junto con oficiales y miembros de la institución naval.

Todos, excepto Gómez, sostienen una copa, aunque no está claro si los uniformados consumieron el licor, según recopilaron los medios citados. En tal caso, las imágenes generó cuestionamientos por el posible consumo de alcohol durante el servicio y por la eventual promoción de un negocio privado en una actividad oficial.

PUBLICIDAD

Posibles sanciones a los uniformados

Los códigos que regulan a las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia consideran una falta gravísima que los uniformados consuman bebidas embriagantes durante el servicio.

De acuerdo con la Ley 1862 de 2017 (Código Disciplinario Militar), un oficial que consume alcohol durante el servicio enfrenta consecuencias disciplinarias y penales por poner en riesgo la seguridad de las operaciones, la vida de sus subordinados y la integridad de la población.

“Consumir bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica estando en actos del servicio o portando armas de dotación oficial, munición o explosivos”, expresa el numeral 27 del artículo 76 de dicha normativa.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, la Ley 2196 de 2022 (Estatuto Disciplinario Policial) contempla la misma restricción a los oficiales del país. “Consumir o estar bajo el efecto de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes o sicotrópicas, durante el servicio o no permitir la realización de las pruebas físicas o clínicas para su determinación, pese a ser requerido, con plenitud de garantías”, según enuncia el numeral 27 del artículo 45 de la legislación.

Las sanciones pueden incluir la separación absoluta de la institución y la inhabilidad general para ejercer cargos públicos. La conducta también puede ser investigada por la Justicia Penal Militar y Policial si el consumo lleva al abandono del puesto, una guardia, un patrullaje o una operación.

PUBLICIDAD

Las leyes citadas también mencionan que el porte o utilización de armas de dotación en estado de embriaguez agrava la situación cuando se amenaza a superiores, subordinados o civiles y puede derivar en penas de prisión. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han sostenido que el servicio militar exige disponibilidad y lucidez estrictas.

Por el momento, desde la Presidencia de la República ni el propio mandatario nacional se ha pronunciado frente a la difusión de las fotografías.