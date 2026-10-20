Colombia

Durante operativo liderado por Abelardo de la Espriella en Barranquilla capturaron a un francés acusado de narcotráfico: ‘Traore’ es señalado de enviar ‘correos humanos’ a Europa con droga

El ciudadano europeo, a quien detuvieron con un kilogramo de cocaína en su poder, fue relacionado con una de las organizaciones criminales que hace de las suyas en Barranquilla y su área metropolitana: Los Costeños

El megaoperativo se desarrolló la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026 en la capital del Atlántico contra cinco estructuras criminales: el Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños - crédito @infopresidencia/X
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Las autoridades expulsaron de Colombia a Traore Mamaodou, ciudadano francés conocido como alias Traore, quien fue capturado durante la Operación Blindaje 360 en Soledad, Atlántico, la misma que comandó el presidente Abelardo de la Espriella la madrugada del viernes 16 de octubre de 2026.

La Policía lo señala de tener presuntos vínculos con la estructura criminal Los Costeños y de participar en una modalidad de narcotráfico que consistía en captar personas en situación de vulnerabilidad para transportar droga hacia Europa.

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La medida fue ejecutada por la Policía Nacional, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación, luego de la detención del extranjero, que hizo parte de los 72 detenidos tras el balance del operativo en Barranquilla y su área metropolitana.

Según el reporte oficial por parte de la Policía Nacional, alias Traore fue detenido en en el barrio Soledad 2000. La investigación lo relaciona con alias Mauricio El Quesero, señalado por las autoridades como jefe de zona de Los Costeños, y que fue capturado a mediados de 2026, además de figurar en el cartel de los más buscados por homicidio en la capital del Atlántico.

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La Policía indicó en su informe que el ciudadano francés habría contactado a personas con dificultades económicas para convencerlas de viajar al continente europeo con sustancias estupefacientes adheridas al cuerpo o escondidas entre el equipaje.

El francés fue detenido en el barrio Soledad 2000 - crédito Fiscalía | Policía Nacional | Ministerio de Defensa
El francés fue detenido en el barrio Soledad 2000 - crédito Fiscalía | Policía Nacional | Ministerio de Defensa

La investigación señala una red de “correos humanos” hacia Europa: el rol de ‘Traore’

Las autoridades colombianas relacionan a “Traoré” con una modalidad detectada desde 2022, basada en el uso de viajeros como correos humanos.

De acuerdo con los investigadores, las personas captadas asumían el traslado de droga hacia Europa y enfrentaban el riesgo de ser detectadas en controles aeroportuarios de los países de destino.

El ciudadano francés ya había sido capturado el 1 de diciembre de 2022 por hechos relacionados con narcotráfico.

La expulsión se produjo días después de la Operación Blindaje 360, desplegada con más de 587 integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, con coordinación de la Fiscalía.

La ofensiva dejó 72 capturas, 50 diligencias de allanamiento y registro, además de la incautación de 17 armas de fuego, una granada y estupefacientes.

La investigación apunta a que Traore habría actuado bajo las órdenes de “Mauricio El Quesero”, capturado en julio en Cajicá, Cundinamarca.

Las autoridades lo señalan de ser uno de los presuntos cabecillas de Los Costeños y de estar relacionado con homicidios selectivos, extorsiones y el control de rentas ilícitas en Barranquilla y Soledad.

La comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Sandra Liliana Rodríguez Castro, destacó la coordinación entre las entidades que participaron en la salida del extranjero del país.

“Son acciones articuladas, planeadas y ejecutadas para contrarrestar el delito, no solo frente a quienes lo cometen en nuestro país, sino también frente a ciudadanos extranjeros que pretendan utilizar nuestra ciudad para desarrollar actividades criminales”, afirmó la oficial.

Alcalde Alejandro Char destacó las capturas de la Operación Blindaje 360

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, resaltó los resultados del operativo y afirmó que la ofensiva representa una acción contra grupos vinculados con homicidios, extorsiones y hurtos en la ciudad.

En una publicación en X, Char se refirió a la expulsión del ciudadano francés, al que le incautaron un kilogramo de cocaína.

“Este es el primero de muchos golpes que nuestra fuerza pública seguirá dando”, escribió el alcalde, quien sostuvo que la Alcaldía aportará recursos para fortalecer las capacidades operativas de la Policía, entre ellas equipos de comunicación, cámaras, motocicletas y herramientas de inteligencia.

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