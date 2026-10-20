Una ciudadana extranjera fue devuelta del aeropuerto de Cali por una alerta sobre delitos sexuales contra menores: esto dijo Migración Colombia

Migración Colombia inadmitió en Cali a extranjera con alerta Angel Watch - crédito Migración Colobmia

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Migración Colombia inadmitió a una ciudadana extranjera que intentó ingresar al país por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. La entidad consideró que la viajera reunía el perfil de una persona que presuntamente buscaba cometer actividades ilícitas contra menores.

La mujer arribó en un vuelo procedente de Estados Unidos. Los funcionarios migratorios la esperaron en la terminal aérea y aplicaron la medida antes de que pudiera entrar al territorio nacional.

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La inadmisión se basó en información que la relacionaría con agresiones sexuales contra menores de edad. Según Migración Colombia, la extranjera habría viajado con la intención de realizar ese tipo de actividades.

La cooperación con Estados Unidos activó la alerta en Cali

Procedimiento de expulsión de una ciudadana extranjera en el aeropuerto de Cali - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento fue posible por el intercambio de información entre Colombia y Estados Unidos mediante el programa AngelWatch. La estrategia permite identificar a presuntos agresores sexuales de menores y a viajeros vinculados con el turismo con fines de explotación sexual.

El objetivo de estos controles es impedir que personas con ese perfil ingresen al país y pongan en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

Los operativos en Cali detectaron casos de vulnerabilidad infantil

El caso ocurrió mientras Cali desarrolla intervenciones bajo el Plan Cristo Rey, dirigido a reducir la criminalidad y atender focos de inseguridad.

De acuerdo con Semana, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la Operación Iron redujo en 83% los delitos de alto impacto en el sector intervenido desde el 24 de septiembre.

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El mandatario también afirmó que durante ese período no se registraron homicidios ni hurtos de motocicletas y vehículos en la zona.

Eder señaló que las autoridades hallaron a dos niños que consumían bazuco en una vivienda y a once niñas indígenas que habrían sido obligadas a realizar actos indebidos. Las autoridades mantendrán las labores de atención en distintos sectores de la ciudad.

Migración Colombia expulsó a alias Chachi, señalado cabecilla del Tren del Llano, hacia Venezuela

Migración Colombia expulsó del país a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, alias Chachi, señalado como presunto cabecilla de la organización Tren del Llano - crédito prensa Migración Colombia

Migración Colombia expulsó a alias Chachi, identificado como Romer Eduardo Rodríguez Torrealba y señalado como presunto cabecilla del Tren del Llano. El ciudadano venezolano fue entregado a las autoridades de Venezuela en la frontera de Norte de Santander.

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El procedimiento se realizó el 15 de octubre con participación de funcionarios de Migración Colombia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional y representantes de la Embajada de Estados Unidos.

Las autoridades lo identificaron durante una verificación en bases de datos, donde figuraba con una notificación roja de Interpol con fines de extradición. Esa alerta solicita la localización y detención provisional de personas requeridas en procesos de ese tipo.

El director de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, relacionó el operativo con el intercambio de información entre instituciones nacionales e internacionales.

Las autoridades identificaron a Rodríguez Torrealba tras verificar bases de datos y confirmar una notificación roja de Interpol - crédito prensa Armada de Colombia

“Este resultado demuestra la importancia de la articulación y el intercambio de información con las autoridades nacionales e internacionales”, afirmó Castañeda Tiria.

La entidad indicó que también intervinieron su Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación, así como mecanismos vinculados a los programas U.S. Marshals y Bitmap, respaldados por la Embajada estadounidense.

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“La cooperación del gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en Colombia, ha sido fundamental para fortalecer nuestras capacidades operativas”, sostuvo el funcionario ante el medio.

Después de completar los trámites administrativos, agentes migratorios y policías trasladaron a Rodríguez Torrealba hasta el paso fronterizo, donde quedó bajo custodia de funcionarios venezolanos.

Medios regionales de Venezuela le atribuyen hasta 18 expedientes por homicidio, extorsión, secuestro, robo y hurto. La definición de esos señalamientos corresponde a las autoridades judiciales de ese país.

Migración Colombia no informó si alias Chachi ingresó regularmente al país, cuánto tiempo permaneció en Colombia, dónde fue localizado ni si enfrenta investigaciones en territorio colombiano.

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