Colombia

Una ciudadana extranjera fue devuelta del aeropuerto de Cali por una alerta sobre delitos sexuales contra menores: esto dijo Migración Colombia

El procedimiento fue posible por el intercambio de información entre Colombia y Estados Unidos mediante el programa AngelWatch

Migración Colombia inadmitió en Cali a extranjera con alerta Angel Watch - crédito Migración Colobmia

Guardar

Migración Colombia inadmitió a una ciudadana extranjera que intentó ingresar al país por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. La entidad consideró que la viajera reunía el perfil de una persona que presuntamente buscaba cometer actividades ilícitas contra menores.

La mujer arribó en un vuelo procedente de Estados Unidos. Los funcionarios migratorios la esperaron en la terminal aérea y aplicaron la medida antes de que pudiera entrar al territorio nacional.

PUBLICIDAD

La inadmisión se basó en información que la relacionaría con agresiones sexuales contra menores de edad. Según Migración Colombia, la extranjera habría viajado con la intención de realizar ese tipo de actividades.

La cooperación con Estados Unidos activó la alerta en Cali

Ilustración en acuarela de un oficial y una mujer con maleta que caminan por una manga de abordaje hacia un avión en un aeropuerto.
Procedimiento de expulsión de una ciudadana extranjera en el aeropuerto de Cali - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento fue posible por el intercambio de información entre Colombia y Estados Unidos mediante el programa AngelWatch. La estrategia permite identificar a presuntos agresores sexuales de menores y a viajeros vinculados con el turismo con fines de explotación sexual.

El objetivo de estos controles es impedir que personas con ese perfil ingresen al país y pongan en riesgo a niños, niñas y adolescentes.

Los operativos en Cali detectaron casos de vulnerabilidad infantil

El caso ocurrió mientras Cali desarrolla intervenciones bajo el Plan Cristo Rey, dirigido a reducir la criminalidad y atender focos de inseguridad.

De acuerdo con Semana, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la Operación Iron redujo en 83% los delitos de alto impacto en el sector intervenido desde el 24 de septiembre.

PUBLICIDAD

El mandatario también afirmó que durante ese período no se registraron homicidios ni hurtos de motocicletas y vehículos en la zona.

Eder señaló que las autoridades hallaron a dos niños que consumían bazuco en una vivienda y a once niñas indígenas que habrían sido obligadas a realizar actos indebidos. Las autoridades mantendrán las labores de atención en distintos sectores de la ciudad.

Migración Colombia expulsó a alias Chachi, señalado cabecilla del Tren del Llano, hacia Venezuela

Migración Colombia expulsó del país a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, alias Chachi, señalado como presunto cabecilla de la organización Tren del Llano - crédito prensa Migración Colombia
Migración Colombia expulsó del país a Romer Eduardo Rodríguez Torrealba, alias Chachi, señalado como presunto cabecilla de la organización Tren del Llano - crédito prensa Migración Colombia

Migración Colombia expulsó a alias Chachi, identificado como Romer Eduardo Rodríguez Torrealba y señalado como presunto cabecilla del Tren del Llano. El ciudadano venezolano fue entregado a las autoridades de Venezuela en la frontera de Norte de Santander.

El procedimiento se realizó el 15 de octubre con participación de funcionarios de Migración Colombia, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional y representantes de la Embajada de Estados Unidos.

Las autoridades lo identificaron durante una verificación en bases de datos, donde figuraba con una notificación roja de Interpol con fines de extradición. Esa alerta solicita la localización y detención provisional de personas requeridas en procesos de ese tipo.

El director de Migración Colombia, José Luis Castañeda Tiria, relacionó el operativo con el intercambio de información entre instituciones nacionales e internacionales.

Las autoridades identificaron a Rodríguez Torrealba tras verificar bases de datos y confirmar una notificación roja de Interpol - crédito prensa Armada de Colombia
Las autoridades identificaron a Rodríguez Torrealba tras verificar bases de datos y confirmar una notificación roja de Interpol - crédito prensa Armada de Colombia

Este resultado demuestra la importancia de la articulación y el intercambio de información con las autoridades nacionales e internacionales”, afirmó Castañeda Tiria.

La entidad indicó que también intervinieron su Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación, así como mecanismos vinculados a los programas U.S. Marshals y Bitmap, respaldados por la Embajada estadounidense.

“La cooperación del gobierno de los Estados Unidos, a través de su Embajada en Colombia, ha sido fundamental para fortalecer nuestras capacidades operativas”, sostuvo el funcionario ante el medio.

Después de completar los trámites administrativos, agentes migratorios y policías trasladaron a Rodríguez Torrealba hasta el paso fronterizo, donde quedó bajo custodia de funcionarios venezolanos.

Medios regionales de Venezuela le atribuyen hasta 18 expedientes por homicidio, extorsión, secuestro, robo y hurto. La definición de esos señalamientos corresponde a las autoridades judiciales de ese país.

Migración Colombia no informó si alias Chachi ingresó regularmente al país, cuánto tiempo permaneció en Colombia, dónde fue localizado ni si enfrenta investigaciones en territorio colombiano.

Temas Relacionados

Extranjera inadmitidaCaliDelitos sexueles con menores de edadMigración ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Pablo Raba se sinceró sobre sus excesos y el día que decidió dejarlos: “Cuando empiezas a consumir, se vuelve una cosa muy autodestructiva”

El intérprete relató que vació las botellas de alcohol de su casa y pidió apoyo a un amigo para no retomar esos hábitos

Juan Pablo Raba se sinceró sobre sus excesos y el día que decidió dejarlos: “Cuando empiezas a consumir, se vuelve una cosa muy autodestructiva”

Fiscalía acusó formalmente a Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar: el empresario no aceptó cargos y denunció extorsión

El ente investigador radicó un documento judicial contra el reconocido productor musical tras registrar once presuntos episodios de maltrato físico y económico hacia su expareja, quien entregó diversos registros médicos y grabaciones

Fiscalía acusó formalmente a Ricardo Leyva por violencia intrafamiliar: el empresario no aceptó cargos y denunció extorsión

Chontico Día resultados de hoy martes 20 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

Chontico Día resultados de hoy martes 20 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Diana Ángel contó que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito y le desocupó la cuenta: “Me acompañó a poner la denuncia”

La actriz relató que descubrió un año más tarde quién estaría detrás de los movimientos que la obligaron a pedir dinero prestado a su padre

Diana Ángel contó que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito y le desocupó la cuenta: “Me acompañó a poner la denuncia”

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League

El “Gigante de Baviera” recibirá al campeón de Inglaterra en uno de los duelos más atractivos que tendrá la fase de grupos del torneo de clubes más importante del mundo

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Raba se sinceró sobre sus excesos y el día que decidió dejarlos: “Cuando empiezas a consumir, se vuelve una cosa muy autodestructiva”

Juan Pablo Raba se sinceró sobre sus excesos y el día que decidió dejarlos: “Cuando empiezas a consumir, se vuelve una cosa muy autodestructiva”

Diana Ángel contó que un exnovio habría usado sus tarjetas de crédito y le desocupó la cuenta: “Me acompañó a poner la denuncia”

Guajira, exparticipante del ‘Desafío’, reveló que perdió un bebé de 14 semanas que esperaba con Kevyn Rua: “Con el alma rota”

Latin Grammy 2026 confirmó a Juanes entre los artistas que actuarán en vivo durante la gala: este es el listado completo de presentaciones

Karol G reveló cómo conoció a Bruno Mars y la sorpresa que se llevó: “Tuvimos química”

Deportes

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League

Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal de televisión para ver en vivo a Luis Díaz por la Champions League

Luis Díaz mejor que Messi y Bellingham en el Balón de Oro 2026: el análisis de The Athletic que da al colombiano entre los ocho mejores del mundo

Nairo Quintana aclaró si en su mejor momento deportivo habría podido disputarle los títulos al esloveno Tadej Pogačar: “En estos últimos años he mejorado mis números”

Ian Poveda, figura de Atlético Nacional, será operado y se perdería las finales de Liga BetPlay y Copa Colombia

Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional - Liga BetPlay en vivo HOY: siga aquí el partido de James Rodríguez en su regreso a su ciudad natal