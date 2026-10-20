Gustavo Petro publicó documento sobre el llamado ‘Pacto de Valledupar’: “Garantizar la devolución de los bienes de los paramilitares a las víctimas”

Petro publicó comunicado sobre la reunión oficial del ‘Pacto de Valledupar’: - crédito Colprensa

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La administración del expresidente Gustavo Petro se reunió el 24 de octubre de 2025 con 11 jefes paramilitares designados gestores de paz y funcionarios encabezados por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), en un encuentro que duró cuatro días y derivó en compromisos sobre nuevas declaraciones, seguridad jurídica, condiciones de reclusión y posibles excarcelaciones.

La reunión ocurrió siete meses antes de la primera vuelta presidencial e incluyó al asesor de Presidencia Víctor de Currea Lugo, con el apoyo de Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y al exministro del Interior Armando Benedetti. El objetivo expuesto fue cerrar el acuerdo de Ralito, la mesa ilegal que congregó a paramilitares y políticos de distintas regiones para “refundar la nación”.

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Rodríguez presentó el encuentro como una instancia para completar un proceso de más de dos décadas. “Este día histórico es un paso fundamental para que el país pueda sanar las heridas. Hay una verdad que se sabe en las etapas judiciales pero el país no la conoce (…) es necesario cerrar este proceso que lleva más de 20 años”, afirmó.

El documento firmado al término de las jornadas planteó la búsqueda de información previa sobre la relación entre paramilitarismo, economía y política. Rodríguez reconoció posteriormente ante medios de comunicación que se buscaban declaraciones sobre Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella, entonces uno de los candidatos con mejor ubicación en las encuestas, informó La FM.

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La respuesta de Petro a las acusaciones de pactos con exparamilitares

Tras las polémicas declaraciones, el expresidente Gustavo Petro publicó en sus redes un comunicado conjunto fechado el 24 de octubre de 2025, en el que explicó los principales puntos dialogados en el encuentro.

En el documento, los exfuncionarios y exlíderes paramilitares se comprometen a trabajar en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con las extintas farc.

El expresidente Gustavo Petro publicó en sus redes un comunicado conjunto fechado el 24 de octubre de 2025, en el que explicó los principales puntos dialogados en el encuentro - crédito @petrogustavo/X

“Los gestores de paz presentarán la actualización de sus nuevos Planes de Trabajo sobre la base de las condiciones que establece este proceso y de la realidad del país. Estos planes identificarán tareas para la implementación de este acuerdo”, puntuaiza el escrito.

En paralelo, destacaron, “la importancia de mostrarle al país los gestos de reconciliación ya realizados, y de contar con el acompañamiento de la comunidad internacional durante el cierre de este proceso, como garantía de transparencia y respaldo al camino hacia la paz”.

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La publicación de la misiva estuvo acompañada de un mensaje del exjefe de Estado en el que desmintió las presuntas alianzas para desestabilizar a líderes de derecha como Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y el presidente Abelardo de la Espriella en plena contienda electoral.

El expresidente de la República desmintió las presuntas alianzas para desestabilizar a Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y el presidente Abelardo de la Espriella en plena contienda electoral - crédito @petrogustavo/X

Según Petro, la inclusión de exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tenía como propósito colaborar en la entrega de bienes y tierras a las víctimas del conflicto armado.

“Este es el comunicado que salio de la reunión oficial con los paramilitares y que se firmó. Buscaba cerrar el proceso de ralito para garantizar la devolución de todos loa bienes de los paramilitares a las víctimas, completar la verdad sobre financiadores y garantizar seguridad jurídica de acuerdo a la justicia restaurativa (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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Hollman Morris negó que Rtvc estuviera implicada en el ‘Pacto de Valledupar’

Hollman Morris negó que Rtvc estuviera implicada en el ‘Pacto de Valledupar’ - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Hollman Morris, saliente director de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc) negó que el Sistema de Medios Públicos hubiera dispuesto equipos para producir declaraciones contra dirigentes de la oposición durante un encuentro entre antiguos jefes paramilitares y representantes del Gobierno de Gustavo Petro, realizado en Valledupar entre el 22 y el 24 de octubre de 2025.

Moris dijo que asistió al lugar para entrevistar a alias Jorge 40. “No había unidad móvil de Rtvc, ni había presentadora, ni había luces, ni había cámara, acción, show. Eso no había”, declaró en entrevista con Caracol Radio.