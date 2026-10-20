En un atraco, tres menores, entre 13 y 15 años, mataron a un hombre en Villavicencio: lo hirieron con un cuchillo por robarle el celular

Edvin Rojas reaccionó durante el asalto y recibió una herida con arma cortopunzante en la pierna izquierda - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Edvin Rojas murió tras un atraco ocurrido en el barrio El Rodeo de Villavicencio (Meta), donde habría intentado impedir que le robaran los teléfonos celulares que llevaba junto con su compañera sentimental.

El hombre, de 38 años, recibió una herida con arma blanca en la pierna izquierda durante el hecho. La lesión resultó mortal pese a que fue llevado a un centro asistencial del sector de El Recreo.

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Tres adolescentes, de 13, 15 y 16 años, estarían involucrados en el ataque, de acuerdo con la información divulgada por la Policía Metropolitana de Villavicencio.

El caso ocurrió cuando la pareja fue abordada por los jóvenes, quienes presuntamente les exigieron sus celulares. Rojas habría reaccionado ante el robo y uno de los atacantes lo agredió con el arma blanca.

La víctima alcanzó a ser trasladada para recibir atención médica, pero el personal sanitario no logró salvarle la vida por la gravedad de la herida.