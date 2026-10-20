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Colombia alista 86 proyectos para conquistar inversionistas en Nueva York durante la Milagro Week: estos son los sectores clave

La estrategia reunirá a representantes de empresas, entidades financieras y organismos internacionales para discutir las barreras que frenan iniciativas productivas y buscar acuerdos que permitan avanzar en su ejecución

Colombia presentará en Nueva York una cartera de proyectos que busca atraer capital extranjero y concretar nuevas oportunidades de negocio -crédito @jrestrp/X
Colombia presentará en Nueva York una cartera de proyectos que busca atraer capital extranjero y concretar nuevas oportunidades de negocio -crédito @jrestrp/X
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Colombia llegará a Nueva York con una cartera de proyectos que busca convertir el interés de inversionistas internacionales en acuerdos concretos. La Vicepresidencia, en cabeza de José Manuel Restrepo, y ProColombia alistan una agenda de reuniones entre el 16 y el 18 de noviembre, centrada en iniciativas de infraestructura, energía, tecnología, agroindustria y turismo.

La apuesta tendrá cerca de 400 participantes, entre representantes de compañías, entidades financieras, promotores, inversionistas y centros de pensamiento. La programación estará diseñada para que las conversaciones no se queden en contactos generales: cada sector contará con espacios de trabajo y reuniones previamente organizadas para examinar oportunidades de financiación y ejecución.

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La agenda de la Milagro Week estará dividida en cuatro espacios sectoriales para facilitar las reuniones entre promotores e inversionistas internacionales - crédito Visuales IA/Cristian Bayona/Colprensa/Justin Lane/EFE
La agenda de la Milagro Week estará dividida en cuatro espacios sectoriales para facilitar las reuniones entre promotores e inversionistas internacionales - crédito Visuales IA/Cristian Bayona/Colprensa/Justin Lane/EFE

El portafolio presentado por la Vicepresidencia agrupa 133 proyectos, cuyo valor estimado asciende a USD120.324 millones. De ese universo, 86 iniciativas fueron seleccionadas para la llamada Milagro Weeks, con inversiones proyectadas por USD56.799 millones.

Cuatro espacios para conectar proyectos e inversionistas

La agenda de Nueva York se distribuirá en cuatro deal rooms, o mesas sectoriales. La distribución pretende que las conversaciones tengan objetivos definidos y que los participantes puedan contrastar condiciones, identificar socios potenciales y avanzar en decisiones sobre la viabilidad de cada iniciativa.

El primero estará dedicado a infraestructura y transporte; el segundo, a minas, energía, petróleo y gas; el tercero, a tecnología e infraestructura digital; y el cuarto reunirá farmacéutica, agroindustria, turismo y otras actividades económicas. Para ello, cada espacio tendrá un aliado estratégico y una metodología de trabajo ajustada a las características de los proyectos.

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Samuel Bluman, presidente de ProColombia, explicó que el formato contempla entre 8 y 10 mesas de conversación con inversionistas, además de encuentros individuales de 20 minutos que deberán reservarse con anticipación.

“Cuatro deal rooms que son sectoriales. Vamos con todo muy claro para que sea muy eficiente. Tenemos de 8 a 10 round tables con inversionistas. Y vamos a tener 20 minutos de encuentro one to one con reserva previa. O sea, que vamos muy bien estructurados para venir con muy buenas noticias para el país, porque vamos a ir es a cerrar, a vender”, afirmó durante la presentación de la iniciativa.

Samuel Bluman Levy será el nuevo presidente de ProColombia, la entidad que promueve exportaciones, inversión extranjera, turismo internacional e imagen de Colombia en el exterior - crédito ProColombia/iblu
ProColombia lidera la estrategia para presentar proyectos colombianos ante inversionistas internacionales y facilitar acuerdos de financiación en sectores clave de la economía nacional - crédito ProColombia/iblu

La participación de entidades internacionales también se organizará según la especialidad de cada mesa. J.P. Morgan acompañará infraestructura y transporte; Citi estará vinculado con energía, petróleo, gas y minería; Atlantic Council participará en tecnología, infraestructura digital e inteligencia artificial; y la Cámara de Comercio de Estados Unidos apoyará el espacio de farmacéutica, agroindustria, turismo y otros sectores.

Los obstáculos que Colombia quiere abordar

Además de presentar oportunidades, la agenda pretende poner sobre la mesa las dificultades que pueden demorar el desarrollo de los proyectos. Entre los asuntos previstos figuran la disponibilidad de minerales críticos, las consultas previas con comunidades, las licencias ambientales y las iniciativas turísticas.

El vicepresidente José Manuel Restrepo señaló que la convocatoria incluirá entidades financieras, empresas, promotores, inversionistas, centros de pensamiento, abogados y consultores especializados en remover obstáculos. “Tendremos asistencia a bancas y financiadores, de empresas, promotores e inversionistas, de think tanks. También tenemos abogados y consultores en temas de destrabar”, dijo al explicar el alcance del encuentro.

Restrepo también detalló que la identificación de los proyectos permitió establecer qué entidades del Gobierno debían participar para atender los aspectos técnicos y administrativos: “Lo siguiente que hicimos fue tratar de identificar dónde estaban esos proyectos. Mayormente están en infraestructura, por eso el Ministerio de Transporte está allí presente. Estaban en Minas y Energía, por eso va a estar la ministra de Minas y Energía. Y había un grupo significativo de proyectos relacionados con tecnologías de información y comunicación, especialmente data centers de hyperscale. Ahí va a haber entonces una participación del Ministerio de las TIC”.

Pilas de billetes de cien dólares con el rostro de Benjamin Franklin, con el horizonte de la ciudad de Nueva York y el Empire State Building al fondo, al atardecer.
J.P. Morgan, Citi, Atlantic Council y la Cámara de Comercio de Estados Unidos participarán en las mesas de trabajo según los sectores asignados-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El licenciamiento ambiental tendrá un espacio particular dentro de esas conversaciones. “Sabíamos también que una de las preocupaciones grandes era el tema de licenciamiento ambiental. Y allí era muy importante la participación del Ministerio de Ambiente”, agregó el vicepresidente.

La programación se extenderá durante tres días, aunque Bluman indicó que el trabajo principal se concentrará en dos jornadas, después de una apertura prevista para la tarde y la noche, además, ProColombia revisará indicadores y resultados mediante un tablero de seguimiento.

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