Verónica Alcocer entregó informe a la Fiscalía respondiendo por los señalamientos sobre un presunto transporte de drogas, armas y dinero a Venezuela

El informe aborda el viaje oficial a Venezuela del 31 de enero de 2023, durante el cual, según las acusaciones de Ferrer, se habrían transportado estupefacientes y dinero en efectivo en una aeronave oficial - crédito Verónica Alcocer García Facebook

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La defensa de Verónica Alcocer entregó a la Fiscalía General de la Nación un informe preliminar con verificaciones sobre los señalamientos de Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, relacionados con un supuesto transporte de estupefacientes, armas y dinero entre Colombia y Venezuela en una aeronave oficial.

La documentación fue remitida el martes 20 de octubre de 2026, un día antes de la fecha prevista para una nueva declaración de Ferrer ante el ente investigador.

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En una comunicación dirigida a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, defensor de confianza de Alcocer, explicó que el documento fue elaborado a partir de labores investigativas adelantadas por la defensa y que busca aportar elementos para contrastar las afirmaciones de la exfuncionaria.

El informe se concentra en el desplazamiento oficial del 31 de enero de 2023 y en las afirmaciones sobre el supuesto traslado de drogas, armas y 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela. La defensa indicó que sus verificaciones incluyen la reconstrucción cronológica del viaje, la identificación de los participantes y el análisis del equipaje que se observa en registros audiovisuales difundidos en Colombia y Venezuela.

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La entrega del documento se produjo en medio de las actuaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría a raíz de las denuncias de Ferrer contra la ex primera dama. La exconsejera fue citada por cuarta vez para rendir declaración jurada ante la Fiscalía el miércoles 21 de octubre a las 9:00 a. m., según la citación del 14 de octubre mencionada en el escrito de la defensa.

Defensa cuestionó la versión de Eva Ferrer

Las verificaciones preliminares incluyen una reconstrucción cronológica del viaje, la identificación de los integrantes de la comisión oficial, el análisis del equipaje visible en registros audiovisuales y estimaciones sobre el peso, el volumen y la viabilidad logística del supuesto transporte - cédito @penalyempresa/X

Uno de los puntos centrales del informe corresponde a la verificación de la fuente de información que Eva Ferrer habría mencionado para respaldar sus afirmaciones. Según la carta enviada a la Fiscalía, la defensa contactó directamente a Manel Grau Pujadas, empresario catalán al que Ferrer atribuyó información sobre el supuesto ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela.

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De acuerdo con el documento, Grau respondió que la afirmación sobre una conversación en la que supuestamente le habría informado a Ferrer del ingreso de 2,5 millones de dólares a Colombia por parte de la ex primera dama era falsa. La defensa reprodujo la siguiente respuesta atribuida al empresario: “Es totalmente falso, una calumnia”.

El abogado también señaló que el informe contiene una reconstrucción cronológica del viaje oficial a Venezuela, a partir de registros audiovisuales divulgados en ambos países. Entre los elementos examinados se encuentran la identificación de los integrantes de la comisión, sus perfiles profesionales y la relación de estos con el objeto cultural de la visita.

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La defensa propuso a la Fiscalía evaluar las declaraciones del exministro Jorge Ignacio Zorro Sánchez, Clara Inés Leyva Durán, Pilar Leyva Durán y Manel Grau Pujadas, quienes podrían aportar información sobre el desplazamiento oficial - cédito @penalyempresa/X

Asimismo, el documento incluye un análisis del equipaje que se observa en las imágenes, entre este el bolso de mano que portaba Alcocer, además de estimaciones preliminares sobre peso, volumen y viabilidad logística frente a los señalamientos sobre el presunto transporte de estupefacientes y dinero en efectivo.

La defensa indicó que también examinó el marco normativo de seguridad aplicable a las aeronaves de Estado, particularmente el RACAE 160. Sin embargo, el escrito precisa que estas estimaciones y referencias normativas todavía requieren contrastación con los registros efectivos del vuelo y sus controles.

El abogado sostuvo que las verificaciones preliminares documentadas no han encontrado corroboración periférica de las acusaciones, aunque el informe corresponde a un avance de las labores investigativas y no sustituye las diligencias que corresponden a las autoridades judiciales. El defensor agregó que su intención es contribuir a la verificación de las afirmaciones difundidas públicamente, en ejercicio del derecho de defensa de su representada.

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La propuesta de escuchar a integrantes de la comisión oficial

Los señalamientos de Ferrer también han sido objeto de actuaciones ante la Procuraduría, donde rindió declaración el 15 de octubre y mantuvo sus acusaciones contra la ex primera dama - crédito Canal Institucional y @Veronicalcocerg/X

Además de presentar el informe preliminar, la defensa informó que estableció contacto con el exministro Jorge Ignacio Zorro Sánchez y con Clara Inés Leyva Durán y Pilar Leyva Durán, quienes participaron en la comisión oficial que viajó a Venezuela.

Según la carta, estas personas manifestaron su disposición a atender eventuales requerimientos de la Fiscalía y explicar lo ocurrido durante el desplazamiento. Por esa razón, el abogado solicitó que el ente investigador evalúe la pertinencia de recibir sus entrevistas o declaraciones.

También propuso considerar el testimonio de Manel Grau Pujadas, cuyos datos de contacto, según indicó, fueron suministrados directamente al despacho fiscal.

Los señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer se hicieron públicos inicialmente a través de audios divulgados por la revista Semana y posteriormente fueron ampliados en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada por ese medio el 10 de octubre.

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La exconsejera mantuvo sus acusaciones durante una declaración ante la Procuraduría el 15 de octubre, diligencia que se prolongó por más de cuatro horas y quedó pendiente de continuación.