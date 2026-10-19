Colombia

Saúl Kattan, exasesor de Petro, fue denunciado por presuntas irregularidades en los proyectos Bio-Nube y Big Data

Una auditoría forense de ISA señaló posibles conflictos de interés, decisiones sin aval corporativo y un desembolso bajo revisión. El exgerente de Internexa negó los hechos, afirmó que actuó conforme a la ley y anunció que ejercerá su defensa

Saúl Kattan Cohen fue denunciado por presuntas irregularidades durante su gestión como gerente encargado de Internexa. - crédito @KattanSaul/X
Saúl Kattan Cohen fue denunciado por presuntas irregularidades durante su gestión como gerente encargado de Internexa. - crédito @KattanSaul/X
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Saúl Kattan Cohen, exalto consejero presidencial para la Transformación Digital durante el Gobierno de Gustavo Petro, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades relacionadas con los proyectos Bio-Nube y Big Data para el Estado colombiano (BEC), cuando se desempeñó como gerente encargado y miembro de la junta directiva de Internexa, filial de ISA.

De acuerdo con una investigación publicada por El Tiempo, el apoderado de Internexa presentó la denuncia penal el 4 de agosto de 2026 por los presuntos delitos de administración desleal, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

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Posteriormente, el 16 de octubre, la compañía entregó información al contralor general, Jorge Laverde, para que se examinen posibles detrimentos patrimoniales y se establezcan eventuales responsabilidades fiscales.

Los señalamientos se basan en hallazgos de una auditoría forense ordenada por ISA para revisar las actuaciones relacionadas con ambas iniciativas tecnológicas. Según el medio, el documento cuestiona decisiones administrativas, posibles conflictos de intereses y procedimientos utilizados para impulsar los proyectos.

Kattan rechazó las acusaciones y aseguró que actuó de manera transparente y conforme a la ley. En declaraciones al diario, manifestó su sorpresa por la denuncia y afirmó que ejercerá su defensa ante las autoridades.

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Qué encontró la auditoría sobre Bio-Nube y Big Data

Uno de los proyectos examinados es Bio-Nube, una iniciativa tecnológica valorada en aproximadamente 630.000 millones de pesos, que contemplaba la participación de entidades públicas y empresas privadas para desarrollar infraestructura tecnológica.

Según la información publicada, la auditoría cuestionó actuaciones de la administración de Internexa relacionadas con la estructuración de esta iniciativa y señaló posibles vulneraciones de los controles internos y de los procedimientos de aprobación corporativa.

En la propuesta participaban entidades como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Minciencias), Ecopetrol y la Central de Inversiones S. A. (Cisa), además de Huawei como proveedor de equipos para centros de datos.

El proyecto no llegó a ejecutarse con recursos públicos. De acuerdo con el medio, la iniciativa se frenó después de las alertas relacionadas con su estructuración.

El segundo caso corresponde a Big Data para el Estado colombiano (BEC). A diferencia de Bio-Nube, en esta iniciativa sí se realizaron desembolsos, cuya procedencia, autorización y posible recuperación forman parte de las revisiones adelantadas por Internexa.

La junta directiva de ISA aprobó el 28 de agosto de 2026 recomendar la terminación anticipada del proyecto. A comienzos de septiembre, se acordó no ejecutarlo y no ratificar las decisiones adoptadas durante la administración de Kattan, según los documentos citados.

Ilustración con el texto BIO-NUBE y BIG DATA sobre una nube con cadenas de ADN, células, código binario, servidores y una ciudad iluminada de fondo.
Los proyectos Bio-Nube y Big Data son objeto de revisión por posibles irregularidades en su estructuración y ejecución, así como por los desembolsos realizados en Big Data. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posible conflicto de intereses de Saúl Kattan

Otro de los aspectos examinados es la relación entre las funciones que Kattan desempeñó en el Gobierno nacional y sus responsabilidades posteriores en Internexa.

Antes de asumir la gerencia de la filial de ISA, Kattan asesoraba al presidente Petro en asuntos de ciberseguridad, administración de datos, inteligencia artificial y conectividad, entre otros temas.

La auditoría cuestionó si esa coincidencia de funciones podía representar un conflicto de intereses, debido a su participación en asuntos tecnológicos desde la Presidencia y en decisiones empresariales relacionadas con proyectos impulsados por el Gobierno.

El documento también señala modificaciones internas que, según los hallazgos divulgados, habrían afectado los controles para la toma de decisiones y los mecanismos de gobierno corporativo.

Kattan negó que hubiera incurrido en un conflicto de intereses. Según explicó al diario, se había comprometido a informar cualquier situación de esa naturaleza para que lo relevaran de la decisión correspondiente.

En la auditoría también aparece Jorge Carrillo, expresidente de ISA, por su participación en decisiones relacionadas con el nombramiento de Kattan como gerente de Internexa.

El hermano de Manuel Grau (cercano a Verónica Alcocer), uno de los catalanes nacionalizados por Petro, también figura como socio clave en Colven, la empresa que se benefició de los contratos en Barinas y Apure - crédito EFE
Manel Grau aparece mencionado en reuniones y comunicaciones relacionadas con el proyecto Bio-Nube. - crédito EFE

Qué relación tiene Manel Grau con el proyecto Bio-Nube

La revisión también menciona a Manel Grau, quien, según la investigación, participó en reuniones relacionadas con Bio-Nube y aparece en comunicaciones sobre la iniciativa.

Entre los antecedentes figura una invitación enviada en septiembre a Carrillo por Claudia Consuelo Cepeda Benito, directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Minciencias, para participar en una visita institucional a Abu Dabi en el marco del proyecto. El mensaje tenía copia a Grau.

La auditoría también examina un posible acceso a información no pública durante la preparación de la propuesta para Bio-Nube.

Según los documentos citados, el 14 de noviembre de 2025 Kattan presentó una propuesta ante la Convocatoria 046 del Sistema General de Regalías, denominada “Colombia Inteligente: Infraestructura para el desarrollo de la inteligencia artificial”. La auditoría cuestionó que lo hiciera sin la aprobación previa de la junta directiva de Internexa para el proyecto y determinadas iniciativas asociadas.

Kattan negó haber utilizado información privilegiada. También reconoció que Grau estuvo en una reunión de Minciencias sobre Bio-Nube, pero aseguró que no sostuvo encuentros con él en la Presidencia ni en Internexa.

ISA ordenó una auditoría forense a Internexa para examinar las decisiones relacionadas con los proyectos Bio-Nube y Big Data. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta
ISA ordenó una auditoría forense a Internexa para examinar las decisiones relacionadas con los proyectos Bio-Nube y Big Data. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

La respuesta de Kattan a las denuncias

El exgerente cuestionó el momento en que se presentó la denuncia y afirmó que la auditoría interna aún no había concluido cuando se radicó. Además, señaló que había recibido información sobre posibles presiones a funcionarios y técnicos para modificar o reinterpretar conceptos relacionados con los proyectos.

En una carta enviada en septiembre a la junta directiva de ISA, Kattan advirtió sobre el riesgo de que se difundieran conclusiones prematuras que afectaran su reputación y la de las empresas involucradas.

También sostuvo que los desembolsos de Big Data se realizaron después de su salida de Internexa y aseguró que contaba con un concepto jurídico según el cual no necesitaba autorización de la junta para participar en los proyectos.

Kattan fue retirado de la gerencia el 2 de febrero de 2026, según los antecedentes recogidos en la auditoría. Tras su salida, Internexa contrató asesoría jurídica para evaluar acciones que permitan proteger los intereses de la compañía y recuperar recursos, si corresponde.

Las denuncias ante la Fiscalía y la Contraloría buscan establecer si las actuaciones examinadas constituyeron irregularidades penales o fiscales.

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