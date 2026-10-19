Freya Skye anuncia su primer concierto en Colombia como parte de la gira Stars Align Tour

A sus 16 años está en medio de la gira Stars Align que pisará Australia, Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, incluyendo Colombia. (CMN)

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Freya Skye llevará su gira Stars Align Tour a Colombia por primera vez el próximo 21 de enero de 2027, cuando se presente en el Royal Center de Bogotá. La cantante y actriz británica de 16 años, que ha acumulado más de 2.800 millones de reproducciones en plataformas digitales y agotó más de 100 fechas durante 2026, sumará así una parada en la capital colombiana como parte de la expansión latinoamericana de su primera gira mundial como solista.

La gira que convirtió a una actriz de Disney en estrella del pop

Freya Skye grabó su primer sencillo, “Lose My Head”, a los 12 años como participante del Junior Eurovision Song Contest en 2022. Tres años después protagonizó Zombies 4: Dawn of the Vampires en Disney Channel . REUTERS/Aude Guerrucci

Freya Skye grabó su primer sencillo, “Lose My Head”, a los 12 años como participante del Junior Eurovision Song Contest en 2022. Tres años después protagonizó Zombies 4: Dawn of the Vampires en Disney Channel junto a Malachi Barton, otra de las jóvenes promesas de la industria audiovisual. Pero fue en 2026 cuando la artista nacida en Reino Unido dio el salto definitivo hacia la música con el lanzamiento de su EP debut, stardust, publicado el 4 de febrero a través de Hollywood Records.

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El disco de cinco canciones, producido junto a Julia Michaels, Mattman & Robin y Johan Carlsson, debutó en el puesto 35 de la lista de álbumes del Reino Unido y alcanzó el número 74 en el Billboard 200. También llegó al número uno en la Billboard Vinyl Chart y en las listas de vinilos del Reino Unido. Sobre el título del EP, Skye explicó en su momento: “Las canciones del EP son el ‘polvo de estrellas’. Son un poco desordenadas cuando están separadas, muy honestas, pero cuando las juntas, cuentan la historia completa”.

Más de 100 fechas agotadas en un solo año

El Stars Align Tour arrancó el 6 de febrero de 2026 en Portland, Oregón, apenas dos días después de la publicación de stardust. Las primeras 15 fechas por Estados Unidos y una parada en Toronto se agotaron en cuestión de segundos.

La Stars Align Tour arrancó el 6 de febrero de 2026 en Portland, Oregón, apenas dos días después de la publicación de stardust. Las primeras 15 fechas por Estados Unidos y una parada en Toronto se agotaron en cuestión de segundos, según informó Hollywood Records. Ante la demanda, la producción añadió 36 nuevas presentaciones en Australia, Europa y más ciudades estadounidenses.

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La gira pasó por Brisbane el 7 de junio, recorrió el Reino Unido y continuó su camino por escenarios de Estados Unidos durante el verano y el otoño boreal. Freya Skye ha escalado de recintos con capacidad para 200 personas a salas de más de 7.000 localidades en menos de un año, un crecimiento que refleja la velocidad con la que su base de seguidores se ha multiplicado hasta superar los cinco millones en redes sociales.

El tramo europeo de la gira, aún en curso, incluye fechas confirmadas en la Salle Pleyel de París el 13 de noviembre, la Fabrique de Milán el 25 de noviembre y Las Ventas de Madrid el 27 de noviembre de 2026, antes de cruzar el Atlántico rumbo a Latinoamérica.

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“Silent treatment”, el sencillo que abrió todas las puertas

Freya Skye performs during the iHeartRadio Jingle Ball concert in Inglewood, California, U.S., December 5, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El ascenso de Skye en la industria musical tiene un punto de inflexión claro: “silent treatment”. Publicado en diciembre de 2025, el sencillo acumuló más de 40 millones de reproducciones, ingresó al Billboard Hot 100 —donde alcanzó el puesto 88— y llegó al número 14 en la lista Pop Airplay. La canción también obtuvo el reconocimiento de iHeart Radio, que la nombró artista “On the Verge”, y recibió apoyo de BBC Radio 1 en el Reino Unido, NOVA y Triple J en Australia, entre otras emisoras.

Ese impulso catapultó a la artista a participar en cuatro fechas del iHeart Radio Jingle Ball a finales de 2025 y a presentarse en The Kelly Clarkson Show el 27 de febrero de 2026, donde interpretó el tema en directo. “Silent treatment” alcanzó el top 10 de la Mediabase Top 40 Pop Radio Chart, una marca que consolidó su posición entre las nuevas voces del pop internacional.

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“Bad taste”, el nuevo sencillo que marca el camino hacia Latinoamérica

El 16 de septiembre de 2026, Freya Skye lanzó “bad taste”, su sencillo más reciente. La canción, que debutó en vivo durante una actuación acústica en Nueva York.

El 16 de septiembre de 2026, Freya Skye lanzó “bad taste”, su sencillo más reciente. La canción, que debutó en vivo durante una actuación acústica en Nueva York —su primer show como cabeza de cartel en solitario—, se convirtió rápidamente en una de las favoritas del público durante las primeras etapas de la gira. Tras la respuesta de las audiencias, grabó la versión de estudio y publicó un vinilo de 7 pulgadas el 18 de septiembre.

La letra de “bad taste” aborda con un tono pop desenfadado la experiencia de elegir mal a una pareja, un tema con el que la artista busca conectar con su audiencia joven. “Es algo que les puede pasar a todos”, ha señalado sobre la canción, que se perfila como un posible himno generacional dentro de su repertorio.

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Junto al lanzamiento del sencillo, Skye confirmó la expansión de la gira hacia Sudamérica y Asia para 2027. Además de Bogotá, la etapa latinoamericana contempla presentaciones en el Auditorio BB de la Ciudad de México el 18 de enero, Santiago de Chile el 23 de enero, Buenos Aires el 25 de enero —fecha que ya figura como agotada— y dos noches en São Paulo el 27 y 28 de enero. Después de Brasil, la gira continuará por Asia con paradas en Bangkok el 12 de febrero, además de Tokio, Seúl y Taipéi, donde cerrará el 22 de febrero.

Royal Center de Bogotá, el escenario para la primera vez de Skye en Colombia

El Royal Center en Bogotá será el escenario de la presentación de Freya Skyae en Colombia.

El Royal Center en Bogotá será el escenario de la presentación de Freya Skye en Colombia. La artista desarrollará el repertorio que ha definido la Stars Align Tour: las canciones de stardust, junto a sencillos como “silent treatment”, “bad taste”, “Can’t Fake It”, “Who I Thought I Knew”, “Someone to Love” y “Gold’s Gone”. Hollywood Records también publicó una serie de videos en vivo bajo el título Stars Align Tour: Live from London, que ofrecen una muestra de lo que el público bogotano podrá esperar.

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La gira mantiene además una asociación con PLUS1, una iniciativa mediante la cual un dólar o un euro de cada entrada vendida se destina a organizaciones dedicadas a la salud mental de jóvenes, entre ellas Active Minds en Estados Unidos.

Una carrera que no se detiene: Zombies 5 y el debut discográfico completo

Mientras recorre el mundo con la Stars Align Tour, Freya Skye también prepara su regreso a la pantalla. La artista retomará el papel de Nova Bright en Zombies 5: Secrets of the Sea.

Mientras recorre el mundo con la Stars Align Tour, Freya Skye también prepara su regreso a la pantalla. La artista retomará el papel de Nova Bright en Zombies 5: Secrets of the Sea, la próxima entrega de la saga de Disney Channel prevista para 2027. En paralelo, entre fechas de la gira, ha dedicado tiempo en el estudio a la composición y grabación de lo que será su álbum debut, un proyecto que aún no tiene fecha de lanzamiento confirmada.

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Billboard la incluyó en su lista 21 Under 21 de 2026, y Hollister la eligió como imagen de su campaña de denim para el otoño del mismo año. Con 16 años, más de 2.800 millones de reproducciones globales y una gira que sigue sumando fechas agotadas, la fecha del 21 de enero en el Royal Center de Bogotá representa la primera oportunidad para el público colombiano de ver en directo a una artista cuya trayectoria no muestra señales de desaceleración.