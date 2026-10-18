Vecinos de Teusaquillo protestan por las carreras de atletismo los domingos que restringen la movilidad en la zona

En la mañana del domingo 18 de octubre, vecinos de la localidad de Teusaquillo manifestaron en la vía que conecta la calle 53 con la carrera 50 su rechazo a los eventos deportivos que provocan cierres viales y dificultan la movilidad durante los fines de semana.
La protesta reunió a residentes del barrio La Esmeralda y de los alrededores del Centro Administrativo Distrital (CAN).
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Las imágenes difundidas por la cuenta Pasa en Bogotá muestran a los manifestantes en mitad de la calle, con banderas de Colombia y carteles, mientras gritaban arengas contra los atletas, que debieron esquivarlos. La inconformidad se relaciona con las carreras organizadas los domingos por distintos actores en la zona.
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