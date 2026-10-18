Vecinos de Teusaquillo protestan por las carreras de atletismo los domingos que restringen la movilidad en la zona

Allianz 15k volverá a Bogotá, el próximo 18 de octubre y tendrá una recaudación para los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito Allianz

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En la mañana del domingo 18 de octubre, vecinos de la localidad de Teusaquillo manifestaron en la vía que conecta la calle 53 con la carrera 50 su rechazo a los eventos deportivos que provocan cierres viales y dificultan la movilidad durante los fines de semana.

La protesta reunió a residentes del barrio La Esmeralda y de los alrededores del Centro Administrativo Distrital (CAN).

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Las imágenes difundidas por la cuenta Pasa en Bogotá muestran a los manifestantes en mitad de la calle, con banderas de Colombia y carteles, mientras gritaban arengas contra los atletas, que debieron esquivarlos. La inconformidad se relaciona con las carreras organizadas los domingos por distintos actores en la zona.