Colombia

Investigan a 3 exdirectivos de Aerocivil por irregularidades en contrato de mantenimiento para 18 aeropuertos del país

La Procuraduría indaga presuntas omisiones en un millonario convenio para renovar las plataformas de comunicación, donde faltaron inspecciones técnicas obligatorias antes del despacho de los equipos extranjeros

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación revisa la falta de autorizaciones para que funcionarios presenciaran pruebas técnicas en el exterior - crédito Colprensa (Colprensa)
Guardar

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra tres exdirectivos de la Aeronáutica Civil por presuntas fallas en la ejecución de un contrato destinado a renovar los sistemas de comunicaciones de voz en 18 aeropuertos de Colombia.

De acuerdo con la investigación del organismo nacional, la actuación examina si hubo falta de gestión para que funcionarios de la entidad verificaran los equipos en las instalaciones del fabricante antes de su envío al país.

PUBLICIDAD

La decisión cobija a los exdirectores generales de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), José Henry Pinto Rodríguez, que ocupó el cargo en 2025, y Luis Alfonso Martínez Chimenty, director entre 2025 y 2026.

Los sistemas de comunicaciones de voz debían renovarse en 18 aeropuertos de Colombia - crédito @PGN_COL/X
Los sistemas de comunicaciones de voz debían renovarse en 18 aeropuertos de Colombia - crédito @PGN_COL/X

También fue vinculado Carlos Uriel Barragán Mina, que se desempeñaba como secretario de Servicios a la Navegación Aérea, cargo que ejerció entre 2023 y 2026.

El proceso disciplinario no supone una declaración de responsabilidad. La Procuraduría busca establecer si los entonces directivos incumplieron deberes relacionados con la supervisión y ejecución del contrato.

Las pruebas en el exterior eran previas al despacho de los equipos

La investigación adelantada por la Procuraduría General de la Nación se concentra en los trámites para autorizar los viajes internacionales del personal de Aerocivil que debía presenciar las pruebas técnicas de los Sistemas de Comunicaciones de Voz (VCS) en la sede del fabricante extranjero.

PUBLICIDAD

La Aeronáutica Civil activó un plan de contingencia en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá por una falla intermitente en las pantallas del Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia - crédito Colprensa
La investigación revisa la falta de autorizaciones para que funcionarios presenciaran pruebas técnicas en el exterior - crédito Colprensa

Esas revisiones estaban contempladas antes del traslado y la instalación de la tecnología en los 18 aeropuertos incluidos en el contrato. Según informó el Ministerio Público, habrían existido deficiencias y falta de gestión para permitir los desplazamientos de los funcionarios responsables de esa tarea.

La contratación, de acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, asciende a $ 36.300 millones y tiene como objetivo actualizar la plataforma de comunicaciones aeronáuticas. El sistema VCS permite la comunicación por voz en las operaciones de navegación aérea, por lo que las verificaciones técnicas formaban parte de las condiciones previstas para su puesta en servicio.

La ausencia de verificaciones puede afectar el control de calidad y la capacitación

De otro lado, la Procuraduría General señaló que, al parecer, las pruebas requeridas no se realizaron. La situación podría afectar el control de calidad que debía efectuarse antes de que los equipos fueran despachados a Colombia.

El organismo de control advirtió que la falta de esas verificaciones presenciales también podría comprometer la capacitación del personal de Aerocivil, prevista dentro del contrato.

Falla - Radar - Aeropuerto El Dorado
La Procuraduría evalúa si la ausencia de pruebas afectó el control de calidad de los equipos - crédito Acdecta

Circunstancia que podría comprometer tanto el control de calidad previo al envío de los equipos como la capacitación al personal de la Aerocivil, previstos contractualmente”, indicó la entidad.

La investigación deberá determinar qué actuaciones correspondían a cada uno de los exfuncionarios vinculados, cómo avanzaron las autorizaciones de viaje y si las eventuales omisiones incidieron en el cumplimiento de las obligaciones contractuales para la instalación de los sistemas en los aeropuertos.

La Procuraduría continuará la recolección de pruebas dentro de la etapa disciplinaria para definir si hay lugar a nuevas decisiones en el proceso.

La Procuraduría también indaga presuntas influencias en decisiones de Aerocivil

Esta no es la primera investigación de la Procuraduría General de la Nación contra la Aeronáutica Civil. En julio de 2026, el organismo de control abrió una indagación previa por posibles irregularidades relacionadas con la vinculación de la creadora de contenido Gabriela Muñoz Olaya y algunos de sus allegados.

La investigación surgió tras denuncias de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que había señalado que Muñoz habría tenido incidencia en decisiones administrativas y en nombramientos de la entidad, pese a desempeñarse como auxiliar 1 del nivel asistencial.

El exdirector de la Aerocivil sostuvo que Gabriela Muñoz y su hermano Santiago no acreditaban la formación ni la experiencia para aspirar a cargos de mayor nivel - crédito @gabrielaa.muol/Instagram
La Procuraduría mantiene otra indagación previa por presuntas influencias en decisiones administrativas de Aerocivil - crédito @gabrielaa.muol/Instagram

El Ministerio Público busca establecer si la funcionaria participó de forma irregular en asuntos que excedían sus funciones y si existió un posible tráfico de influencias para favorecer a personas cercanas. Muñoz rechazó los señalamientos y sostuvo que su cargo no le otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, elegir contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni intervenir en procesos de contratación.

La indagación también abarca un contrato cuyo valor inicial rondaba los $400 millones y que, tras modificaciones, habría alcanzado cerca de $12.000 millones. Además, la Procuraduría revisará la eventual habilitación de días y horas no laborables para actuaciones contractuales y la respuesta de Aerocivil a un requerimiento del Ministerio de Transporte sobre información de contratos de prestación de servicios.

Como parte de las pruebas, el organismo solicitó a Aerocivil que entregue, en un plazo de 10 días hábiles, información sobre los que hayan ejercido la Secretaría General y la coordinación administrativa desde el 1 de enero de 2025, así como datos de la funcionaria Narda Duperly Roa Ibarra. También pidió al Ministerio de Transporte remitir el requerimiento mencionado y precisar qué datos enviados por la entidad resultaron incompletos.

Temas Relacionados

AerocivilProcuraduría General de la NaciónInvestigación disciplinariaContratación públicaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

El equipo Leopardo quiere extender su liderato, en casa y ante el líder del campeonato en el encuentro que abre la jornada dominical de la fecha 15 en el fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Shakira apareció con el sombrero tradicional de Kirguistán para sus conciertos en el país y desató la euforia entre sus fans

La llegada de la colombiana despertó expectativa entre admiradores locales y visitantes de otros países. La artista se presentará en el Bishkek Arena como parte de la gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira apareció con el sombrero tradicional de Kirguistán para sus conciertos en el país y desató la euforia entre sus fans

Vecinos de Teusaquillo protestan por las carreras de atletismo los domingos que restringen la movilidad en la zona

Los residentes de La Esmeralda y sectores cercanos al CAN bloquearon la conexión entre la calle 53 y la carrera 50 durante la mañana del 18 de octubre, según imágenes divulgadas por Pasa en Bogotá

Vecinos de Teusaquillo protestan por las carreras de atletismo los domingos que restringen la movilidad en la zona

Hallaron cuatro piscinas con crudo en presunta operación ilegal atribuida al ELN en Norte de Santander

Las autoridades atribuyeron el lugar al frente Reynaldo Ardila Gómez del Ejército de Liberación Nacional y advirtieron sobre los riesgos para el suelo, las fuentes hídricas y las comunidades cercanas

Hallaron cuatro piscinas con crudo en presunta operación ilegal atribuida al ELN en Norte de Santander

Una joven de Suiza que vive en Colombia afirmó que “el acento español más bonito de todo el mundo es sin duda el de Bogotá”

La residente en Colombia destacó en Instagram la entonación y la manera de expresarse de los habitantes de la capital, a quienes señaló como referentes de su preferencia lingüística personal

Una joven de Suiza que vive en Colombia afirmó que “el acento español más bonito de todo el mundo es sin duda el de Bogotá”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

Shakira apareció con el sombrero tradicional de Kirguistán para sus conciertos en el país y desató la euforia entre sus fans

Shakira apareció con el sombrero tradicional de Kirguistán para sus conciertos en el país y desató la euforia entre sus fans

Lina Tejeiro reveló los detalles de su parto: “Me soñaba uno vaginal y lo tuve”

Margarita Rosa de Francisco contesta a Amparo Grisales: “La lealtad no puede ser desleal, pero yo sigo creyendo en las ideas de Petro”

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’, criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

Deportivo Cali vs. Junior FC - en vivo HOY: siga aquí la última chance del ‘Tiburón’ para seguir con vida en la Liga BetPlay II-2026

Por primera vez en la historia Colombia se clasificó a la final por equipos del Mundial de Gimnasia Artística: Ángel Barajas comanda la selección

Jugadores de Millonarios FC rajaron el estado de la grama de El Campín: “Es muy peligrosa una cancha así”

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot