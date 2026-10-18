Colombia

Abelardo de la Espriella se despachó contra gobernadora y representante de San Andrés en pleno recibimiento a la isla: "Voy a utilizar toda mi autoridad"

El jefe de Estado les reprochó a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la congresista Elizabeth Jay-Pang Díaz las protestas y los bloqueos contra la medida aplicada al hospital departamental, además de advertirles sobre presuntas irregularidades en la contratación

Así fue el Consejo de Seguridad que se desarrolló en San Andrés, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
El presidente Abelardo De La Espriella increpó a la gobernadora y a la representante a la Cámara de San Andrés a su llegada al archipiélago - crédito Presidencia
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El presidente Abelardo De La Espriella protagonizó un nuevo enfrentamiento con dirigentes regionales, esta vez a su llegada a la isla de San Andrés, cuando increpó a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz por la crisis del hospital departamental, el manejo de la entidad ambiental Coralina y presuntas irregularidades en la contratación pública.

El cruce ocurrió después del saludo protocolario a integrantes de la Armada Nacional. Un video difundido en la mañana del domingo 18 de octubre por El Tiempo muestra al jefe de Estado reclamando a las dos dirigentes locales por protestas y bloqueos contra la intervención hospitalaria.

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El Hospital Departamental de San Andrés atraviesa faltantes presupuestales, desabastecimiento de insumos y retrasos en el pago de la nómina médica. Ordóñez y Jay-Pang Díaz intentaron explicar que habían pedido el acompañamiento del Ministerio de Salud para atender la emergencia.

De La Espriella cuestionó que las dirigentes hubieran expresado tranquilidad ante la intervención y luego se opusieran a ella en el hospital. En ese contexto, lanzó acusaciones contra el esposo de la representante por una presunta participación en contratos de la Gobernación.

Representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz
De La Espriella acusó al esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang Díaz de participar en la contratación pública departamental - crédito @ejaypangdiaz/X

Ayer me dijeron que estaban tranquilas con la intervención del hospital y se fueron allá a atravesarse. (...) Quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando. Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo y no lo voy a permitir”, afirmó el presidente.

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Según información conocida por El Tiempo, el mandatario se refería al esposo de Jay-Pang Díaz al mencionar presuntas irregularidades en la contratación. También reprochó lo que consideró una posición ambivalente frente a la intervención sobre el sistema de salud insular.

La gobernadora de San Andrés, Girley Natacha Ordóñez Bowie, insistió en que había solicitado apoyo del Ministerio de Salud. Sin embargo, De La Espriella interrumpió las explicaciones y sostuvo que la administración nacional vigilará el destino de los fondos enviados al departamento.

Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar. Pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos, doctora. No, no, no. Tengo toda la información y tengo todo claro. No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso”, sentenció.

La advertencia sobre las finanzas del archipiélago

La Superintendencia Nacional de Salud intervino el Hospital Departamental de San Andrés tras una supervisión realizada luego de las visitas de la ministra Ana Vesga - crédito Presidencia - @ABDELAESPRIELLA/X
El mandatario reprochó la oposición y los bloqueos contra la intervención administrativa del centro hospitalario insular - crédito Presidencia - @ABDELAESPRIELLA/X

Durante el intercambio en las instalaciones navales, el jefe de Estado aseguró que empleará sus atribuciones para evitar pérdidas de recursos públicos. También afirmó que tiene información sobre la contratación departamental y volvió a señalar al esposo de la congresista.

“No voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre. Y voy como jefe de Estado y jefe de Gobierno a utilizar toda mi autoridad para que no se pierda un peso. Y quiero que queden advertidas de eso porque estoy informado. (...) Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación, doctora. Bueno, ¿quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces”, reiteró.

De La Espriella sostuvo que la intervención estatal sobre la salud llegará “hasta sus últimas consecuencias”. Acusó a sectores locales de haber enviado personas a obstaculizar la medida y afirmó que su Gobierno combatirá la corrupción mediante “todas las armas de la democracia”.

Collage con la fachada de un hospital, bandejas con instrumental médico, camas en un pasillo y una lavandería con prendas apiladas.
La gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie afirmó que solicitó el acompañamiento del Ministerio de Salud ante la crisis local - crédito X

Al retirarse hacia la caravana presidencial, anunció que la fuerza pública y los organismos de control inspeccionarán las finanzas departamentales. “A este archipiélago no se lo van a volver a robar en mi administración. En mi presidencia no se va a tocar un peso más de la gente del archipiélago que está sumida en la pobreza, en el abandono. Aquí no ha faltado plata, aquí lo que ha faltado es honestidad, porque aquí ha llegado mucho dinero y se lo ha robado la clase política del archipiélago. Voy a llegar al fondo de todo”, concluyó.

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