Jugadores de Millonarios FC rajaron el estado de la grama de El Campín: “Es muy peligrosa una cancha así”

Leonardo Castro, Rodrigo Contreras, Andrey Estupiñán y Alberto Gamero se refirieron a los arreglos en la grama tras los conciertos de BTS - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Guardar

Millonarios cuestionó el césped del estadio Nemesio Camacho El Campín pese a la victoria 4-1 ante Jaguares FC, el 17 de octubre, por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026. Rodrigo Contreras alertó sobre el riesgo que supone el estado del terreno para los futbolistas.

Las declaraciones fueron recogidas por Infobae Colombia en la zona mixta, después del encuentro disputado en Bogotá. También hablaron el director técnico Alberto Gamero y los jugadores Leonardo Castro y Andrey Estupiñán.

PUBLICIDAD

Rodrigo Contreras, futbolista de Millonarios FC, afirmó que las condiciones del campo representaban una amenaza para quienes disputaron el partido. “La cancha está en muy mal estado. Es muy peligroso para los jugadores una cancha así”, sostuvo el atacante tras la goleada ante Jaguares FC.

Leonardo Castro sostuvo que el estado de la superficie afectó el espectáculo para los hinchas que asistieron al estadio - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Contreras dejó a un lado la crítica al terreno y puso el foco en el resultado que buscaba el equipo en la recta final de la Liga BetPlay II-2026: “Necesitábamos el triunfo y lo conseguimos de buena manera con nuestra gente, que es lo más importante”.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios FC, dijo que el plantel intentó evitar situaciones que pudieran afectar físicamente a los jugadores durante el compromiso. “La cancha, pues intentamos de que no pasara nada. Hoy, gracias a Dios, no pasó nada”, expresó el entrenador.

PUBLICIDAD

Gamero reconoció que la superficie no ofrecía una buena imagen, aunque evitó calificarla en términos absolutos: “No se ve bien, pero tampoco se ve mal. La cancha está para jugar y Dios quiera que de aquí al martes esté mejor”.

Millonarios superó 4-1 a Jaguares FC en el estadio El Campín durante la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Leonardo Castro, delantero de Millonarios FC, sostuvo que el césped condicionó el juego y dificultó el espectáculo para los asistentes al estadio: “Sabemos que el terreno está bastante difícil, complicado, para la gente que quiere ver un lindo fútbol”.

El atacante explicó que el plantel se adaptó a las condiciones que encontró en El Campín. “Eso es lo que nos tocó hoy. Tratamos de hacer lo mejor y obviamente, contentos por los tres puntos”, añadió.

PUBLICIDAD

Andrey Estupiñán también describió el campo como una dificultad durante el encuentro ante Jaguares FC: “Compleja, pero logramos sacar los tres puntos, que era lo más importante”, afirmó Estupiñán sobre la cancha.

Así fue la goleada de Millonarios vs. Jaguares en la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026

Andrey Estupiñán anotó dos goles frente a Jaguares FC y destacó la obtención del triunfo pese a la dificultad del campo - crédito Colprensa/Cristian Bayona)

Millonarios goleó 4-1 a Jaguares en El Campín, con Juan Guillermo Cuadrado como eje de un ataque que recuperó fluidez bajo la conducción de Alberto Gamero. Andrey Estupiñán marcó dos veces, Leonardo Castro y Daniel Ruiz completaron la cuenta, y el equipo alcanzó los 25 puntos antes de recibir a Once Caldas en la próxima fecha.

Gamero modificó el esquema a un 4-1-3-2, con Mackalister Silva como interior y Cuadrado más asociado con Silva y Ruiz en campo rival. La apuesta reunió experiencia y juego ofensivo, con el capitán participando en la recuperación, los duelos y la generación de pases decisivos.

PUBLICIDAD

Daniel Ruiz habilitó a Castro en una ocasión clara a los 29 minutos. Cuatro minutos después, Andrey Estupiñán abrió el marcador tras recibir una asistencia de Mackalister Silva.

El segundo grito llegó a los 39 minutos. Cuadrado elevó la pelota para Ruiz, quien dejó solo a Castro para definir ante el arco visitante. Jaguares descontó en el minuto 45 mediante un tiro libre de Cristian Álvarez. El remate dejó sin opciones a Burrai y redujo la diferencia antes del entretiempo.

La tranquilidad llegó a los 62 minutos con una jugada colectiva: Ruiz pasó para Martín, quien devolvió de taco hacia Mackalister Silva. El volante envió el balón al área, Castro asistió y Estupiñán convirtió el tercero. Cuadrado volvió a intervenir en el cuarto gol, a los 69 minutos, con una asistencia para que Ruiz definiera de zurda.

PUBLICIDAD