Colombia

Hallaron cuatro piscinas con crudo en presunta operación ilegal atribuida al ELN en Norte de Santander

Las autoridades atribuyeron el lugar al frente Reynaldo Ardila Gómez del Ejército de Liberación Nacional y advirtieron sobre los riesgos para el suelo, las fuentes hídricas y las comunidades cercanas

Hallaron en Cúcuta una instalación artesanal para producir combustible ilegal - crédito @COL_EJERCITO/X
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Tropas del Ejército Nacional localizaron una estructura clandestina usada para extraer y almacenar hidrocarburos de forma ilegal en una zona rural de Cúcuta, según informó Diego Mauricio León Osorio, comandante del Grupo de Caballería Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, a través de un video publicado en X.

El operativo formó parte del plan de campaña Ayacucho Plus y contó con la coordinación de la Seccional de Policía Judicial. En el lugar también participaron efectivos de la Dirección Antinarcóticos, de acuerdo con la declaración del oficial.

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Las autoridades ubicaron cuatro piscinas artesanales que, según el Ejército, eran utilizadas por el frente Reynaldo Ardila Gómez del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Allí se almacenaba crudo que luego era sometido a procesos rudimentarios para obtener pategrillo, un combustible derivado de la actividad ilegal.

“Era empleado para la extracción ilegal de hidrocarburos”, afirmó León Osorio al referirse a la estructura encontrada durante la operación. El comandante señaló que ese material constituiría una fuente de recursos para la organización armada.

Desmantelaron estructura para extraer hidrocarburos de forma ilegal en Cúcuta - crédito @COL_EJERCITO/X
Desmantelaron estructura para extraer hidrocarburos de forma ilegal en Cúcuta - crédito @COL_EJERCITO/X

El hallazgo fue atribuido al frente Reynaldo Ardila Gómez

El Ejército indicó que el grupo armado empleaba las piscinas para acumular el petróleo extraído de manera ilícita antes de su transformación. La institución no precisó la cantidad de combustible que habría sido almacenada ni informó si hubo capturas durante el procedimiento.

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El pategrillo es un producto obtenido de forma artesanal a partir de hidrocarburos y puede ser utilizado como combustible. Las autoridades consideran que su producción y comercialización alimentan circuitos económicos ilegales en zonas donde operan grupos armados.

“La operación golpea la economía ilícita del GAO ELN”, sostuvo el comandante del Grupo de Caballería Mediano N.° 5. El Ejército clasifica al ELN como Grupo Armado Organizado, una denominación que utiliza para identificar a estructuras con capacidad armada y control territorial.

Las autoridades advirtieron por daños al suelo y al agua

Además del impacto sobre las finanzas ilegales, el procedimiento buscó reducir los riesgos ambientales vinculados con la manipulación de crudo sin controles técnicos. La presencia de hidrocarburos en piscinas improvisadas puede afectar el suelo y las fuentes hídricas cercanas.

León Osorio afirmó que estas prácticas “ocasionan graves daños” al entorno y a las comunidades de la zona. El Ejército señaló que mantendrá las operaciones contra la extracción ilegal de hidrocarburos en Norte de Santander, dentro de las acciones previstas en el plan Ayacucho Plus.

Operación militar contra el ELN detectó una red de almacenamiento de crudo en Norte de Santander - crédito @COL_EJERCITO/X
Operación militar contra el ELN detectó una red de almacenamiento de crudo en Norte de Santander - crédito @COL_EJERCITO/X

Ejército destruyó complejo cocalero atribuido al ELN en zona rural de Sardinata

Una operación conjunta del Ejército Nacional y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía permitió la destrucción de un complejo para el procesamiento de cocaína en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

Las autoridades atribuyeron la infraestructura al frente Juan Fernando Porras Martínez del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El lugar estaba ubicado en la vereda San Miguel Encerradero y tenía cuatro construcciones destinadas a la producción de alcaloides.

Según información de inteligencia militar, la instalación podía elaborar hasta tres toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína, una capacidad que habría servido para sostener las finanzas ilegales de esa estructura armada.

Operación contra el ELN dejó 859 kilos de cocaína incautados en Sardinata - crédito @COL_EJERCITO/X
Operación contra el ELN dejó 859 kilos de cocaína incautados en Sardinata - crédito @COL_EJERCITO/X

Durante la intervención, los uniformados encontraron 859 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión. También incautaron más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas empleadas en las distintas etapas de la fabricación.

La operación estuvo a cargo de tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, unidad adscrita a la Trigésima Brigada, junto con la Policía Antinarcóticos. El Ejército indicó que el complejo contaba con recursos e infraestructura para mantener un flujo continuo de producción en esta zona del departamento.

La valoración institucional estimó en cerca de $8.600 millones el impacto económico ocasionado a las rentas ilegales del ELN. Esa cifra contempla la droga hallada, los insumos y la capacidad de producción que fue afectada con la destrucción de las instalaciones.

Las autoridades señalaron que el resultado hace parte de las acciones de control territorial en Norte de Santander, donde el narcotráfico constituye una fuente de recursos para grupos armados.

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