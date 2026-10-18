Colombia

Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’ que criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó retirar del recinto las imágenes vinculadas a Carlos Pizarro Leongómez, instrucción que derivó en el desmonte de al menos 30 piezas de las exhibiciones permanentes

Emmanuel Restrepo agradeció a su yo del pasado por haber resistido una de las etapas más complejas de su vida - crédito cortesía Canal RCN
Emmanuel Restrepo criticó el desmonte de más de 30 obras del Museo Nacional - crédito cortesía Canal RCN
Guardar

El actor y participante de MasterChef Celebrity, Emmanuel Restrepo, reaccionó a la polémica de las obras desmontadas en el Museo Nacional a través de sus redes sociales. El también influenciador acompañó su mensaje con una serie de fotografías junto a su compañero de competencia Emiro Navarro.

En una de las imágenes, los dos aparecen en una calle mientras Navarro carga a Restrepo y extiende los brazos, celebrando un triunfo en la competencia. Otra fotografía los muestra dentro del set de MasterChef Celebrity, con los brazos abiertos y delantales blancos con sus nombres bordados.

PUBLICIDAD

Una tercera imagen los capta en un momento de complicidad en la cocina del programa: Navarro le da un beso en la mejilla a Restrepo, que responde con un gesto de sorpresa fingida.

Junto a las fotografías, Restrepo escribió: “Podrán bajar todas nuestras banderas y quitarlas de todos los museos; pero hay muchas más formas de resistir, y acá estamos nosotros. Así sea como gatas nos defenderemos”, acompañado de una bandera del arcoíris en referencia a la defensa de los derechos de la población Lgbt+.

---
Emmanuel Restrepo reaccionó a la polémica con el Museo Nacional y el desmonte de sus obras - crédito @emmanuelrestrepozapata/IG

El presidente Abelardo de la Espriella dio la orden que desencadenó el retiro de al menos 30 piezas de las exhibiciones permanentes del museo. La instrucción llegó durante una visita del mandatario a la sede del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

PUBLICIDAD

La ministra de Cultura, Paola Holguín, fue la encargada de justificar públicamente la medida. La funcionaria defendió el desmonte y afirmó que el museo no puede convertirse en un espacio de adoctrinamiento político ni de difusión de interpretaciones sesgadas de la historia.

Las reacciones en la publicación de Restrepo no tardaron en aparecer, con mensajes como: “¡Eso es!👏 🏳️‍🌈“; ”Siempre del lado correcto"; “Tremendo mensaje Emma, te amamos”, entre otros.

La orden presidencial que inició el desmonte

De la Espriella instruyó que las imágenes y los elementos vinculados a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y candidato presidencial asesinado en 1990, desaparecieran de los espacios públicos del Gobierno. Pero no fue lo único, pues también eliminaron obras con alusión a la población Lgbti+, religión y representación femenina.

El mandatario pidió que “toda esa oda al terrorismo, en la que aparecen Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.

Además de la sala 'Hacers sociedad', también se removieron obras de la sala 'Memoria y Nación' - crédito @marcela_s_b/X
Además de la sala 'Hacers sociedad', también se removieron obras de la sala 'Memoria y Nación' - crédito @marcela_s_b/X

El presidente también adelantó el alcance de su política cultural, anunció que desde su gobierno “va a empezar la contrarrevolución cultural” y que no permitirá lo que calificó como “apología del terrorismo” en lugares públicos como el museo.

La justificación de la ministra de Cultura

Holguín defendió la decisión a través de sus redes sociales y sostuvo que las piezas retiradas promovían “adoctrinamiento político” y difundían “versiones sesgadas” de la historia del país. La funcionaria agregó que algunos de esos materiales operaban como “multiplicador de la agenda gubernamental” de administraciones anteriores.

La ministra confirmó además que la revisión no se limita a las piezas ya desmontadas. “La museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluados y rediseñados”, declaró Holguín.

- crédito @ABarriosBernal/X
- crédito @ABarriosBernal/X

La funcionaria enmarcó el proceso dentro de la misión institucional del museo. Holguín aseguró que el rediseño busca “cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social”.

Entre las piezas afectadas por la orden presidencial se encontraban afiches de las campañas de Carlos Pizarro y de Bernardo Jaramillo Ossa, excandidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, además de materiales vinculados a la Constitución de 1991 y al Acuerdo de Paz de 2016.

Hasta el momento, el Ministerio no ha difundido un inventario oficial completo de los objetos retirados ni ha precisado si volverán a formar parte de la exhibición permanente.

Temas Relacionados

Emmanuel RestrepoDesmonte Obras Museo NacionalPiezas de arte Museo NacionalPaola HolguínColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vicepresidente José Manuel Restrepo explicó cómo acceder a las 15.000 becas de Google en Colombia

Los interesados deben residir en el país, tener más de 18 años e ingresar al portal de Colnodo para completar el formulario de postulación

Vicepresidente José Manuel Restrepo explicó cómo acceder a las 15.000 becas de Google en Colombia

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

El equipo Leopardo quiere extender su liderato, en casa y ante el líder del campeonato en el encuentro que abre la jornada dominical de la fecha 15 en el fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali - en vivo HOY: siga aquí el partido que puede clasificar a los ‘Diablos Rojos’ a las finales de la Liga BetPlay

¿Colegios públicos en manos privadas y de la iglesia hasta por 12 años?: las luces y sombras de la propuesta que divide a la educación en Colombia

A partir de una revisión de un borrador del Ministerio de Educación, Infobae Colombia contrastó los argumentos de varios expertos sobre las viabilidades del proyecto y las serias trabas que enfrenta, especialmente en lo relativo a la educación de la niñez, el marco legal y las garantías en un país laico

¿Colegios públicos en manos privadas y de la iglesia hasta por 12 años?: las luces y sombras de la propuesta que divide a la educación en Colombia

El peso invisible del sobreviviente: el miedo a la recaída afecta al 70% de las pacientes de cáncer

La psicóloga Jennifer Avellaneda explicó que la preocupación ante una posible reaparición del tumor puede activarse por controles médicos, síntomas cotidianos o recuerdos del tratamiento

El peso invisible del sobreviviente: el miedo a la recaída afecta al 70% de las pacientes de cáncer

Brasil define su futuro presidencial en segunda vuelta: ¿Qué se juega Colombia ante una victoria de Flávio Bolsonaro o Lula da Silva?

Ad portas de los resultados de las elecciones en el país vecino, Infobae Colombia consultó a un experto para analizar las implicaciones geopolíticas para la nación, además del futuro de la relación con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que podría oscilar entre una mayor cooperación o una relación diplomática más distante

Brasil define su futuro presidencial en segunda vuelta: ¿Qué se juega Colombia ante una victoria de Flávio Bolsonaro o Lula da Silva?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

ENTRETENIMIENTO

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

María Alejandra López, la Miss Universe Colombia 2026, reflexionó sobre el camino a la corona y reveló que ya está comprometida en matrimonio

Yina Calderón soltó duros comentarios sobre la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: “Va a fracasar”

Incertidumbre en la gira europea de Karol G: entre especulaciones y fechas canceladas, la verdad del anuncio que circula en redes sociales

Eileen Roca recordó el acoso que enfrentó en su vida y en redes sociales luego de ser coronada como Señorita Colombia

Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez se juntaron con Voz De Mando para grabar una nueva versión de “Pa’ Que No Me Anden Contando”

Deportes

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Once Caldas venció 2-0 a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot

Millonarios goleó a Jaguares en El Campín, que volvió a ver fútbol luego de 25 días de polémica con el Grupo Sencia

Juan Guillermo Cuadrado empezó a brillar con Millonarios: así fue su primera asistencia ante Jaguares

El intento de recuperación de la gramilla que se hizo en El Campín se debería repetir en Colombia, “pero con la ejecución correcta”, según experta

Iván René Valenciano calificó al técnico de Junior como “monigote”: “Hace lo que los jugadores le dicen”