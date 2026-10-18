Emmanuel Restrepo, participante de ‘MasterChef Celebrity’ que criticó el retiro de piezas del Museo Nacional

Emmanuel Restrepo criticó el desmonte de más de 30 obras del Museo Nacional - crédito cortesía Canal RCN

Guardar

El actor y participante de MasterChef Celebrity, Emmanuel Restrepo, reaccionó a la polémica de las obras desmontadas en el Museo Nacional a través de sus redes sociales. El también influenciador acompañó su mensaje con una serie de fotografías junto a su compañero de competencia Emiro Navarro.

En una de las imágenes, los dos aparecen en una calle mientras Navarro carga a Restrepo y extiende los brazos, celebrando un triunfo en la competencia. Otra fotografía los muestra dentro del set de MasterChef Celebrity, con los brazos abiertos y delantales blancos con sus nombres bordados.

PUBLICIDAD

Una tercera imagen los capta en un momento de complicidad en la cocina del programa: Navarro le da un beso en la mejilla a Restrepo, que responde con un gesto de sorpresa fingida.

Junto a las fotografías, Restrepo escribió: “Podrán bajar todas nuestras banderas y quitarlas de todos los museos; pero hay muchas más formas de resistir, y acá estamos nosotros. Así sea como gatas nos defenderemos”, acompañado de una bandera del arcoíris en referencia a la defensa de los derechos de la población Lgbt+.

Emmanuel Restrepo reaccionó a la polémica con el Museo Nacional y el desmonte de sus obras - crédito @emmanuelrestrepozapata/IG

El presidente Abelardo de la Espriella dio la orden que desencadenó el retiro de al menos 30 piezas de las exhibiciones permanentes del museo. La instrucción llegó durante una visita del mandatario a la sede del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

PUBLICIDAD

La ministra de Cultura, Paola Holguín, fue la encargada de justificar públicamente la medida. La funcionaria defendió el desmonte y afirmó que el museo no puede convertirse en un espacio de adoctrinamiento político ni de difusión de interpretaciones sesgadas de la historia.

Las reacciones en la publicación de Restrepo no tardaron en aparecer, con mensajes como: “¡Eso es!👏 🏳️‍🌈“; ”Siempre del lado correcto"; “Tremendo mensaje Emma, te amamos”, entre otros.

La orden presidencial que inició el desmonte

De la Espriella instruyó que las imágenes y los elementos vinculados a Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19) y candidato presidencial asesinado en 1990, desaparecieran de los espacios públicos del Gobierno. Pero no fue lo único, pues también eliminaron obras con alusión a la población Lgbti+, religión y representación femenina.

PUBLICIDAD

El mandatario pidió que “toda esa oda al terrorismo, en la que aparecen Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.

Además de la sala 'Hacers sociedad', también se removieron obras de la sala 'Memoria y Nación' - crédito @marcela_s_b/X

El presidente también adelantó el alcance de su política cultural, anunció que desde su gobierno “va a empezar la contrarrevolución cultural” y que no permitirá lo que calificó como “apología del terrorismo” en lugares públicos como el museo.

La justificación de la ministra de Cultura

Holguín defendió la decisión a través de sus redes sociales y sostuvo que las piezas retiradas promovían “adoctrinamiento político” y difundían “versiones sesgadas” de la historia del país. La funcionaria agregó que algunos de esos materiales operaban como “multiplicador de la agenda gubernamental” de administraciones anteriores.

PUBLICIDAD

La ministra confirmó además que la revisión no se limita a las piezas ya desmontadas. “La museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluados y rediseñados”, declaró Holguín.

- crédito @ABarriosBernal/X

La funcionaria enmarcó el proceso dentro de la misión institucional del museo. Holguín aseguró que el rediseño busca “cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social”.

Entre las piezas afectadas por la orden presidencial se encontraban afiches de las campañas de Carlos Pizarro y de Bernardo Jaramillo Ossa, excandidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, además de materiales vinculados a la Constitución de 1991 y al Acuerdo de Paz de 2016.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el Ministerio no ha difundido un inventario oficial completo de los objetos retirados ni ha precisado si volverán a formar parte de la exhibición permanente.