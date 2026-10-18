Colombia

Fiscalía imputó a un hombre por 11 hurtos a sucursales bancarias que superaron los $20 millones en Norte de Santander

Pedro Melchisedek Ramírez fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario tras ser imputado por hurto calificado y agravado, cargo que no aceptó

Capturaron a hombre señalado de intimidar a empleados para robar recaudos en puntos financieros - crédito Fiscalía General de la Nación
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Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Pedro Melchisedek Ramírez, señalado de participar en una serie de robos a sucursales bancarias y puntos de atención financiera ubicados en barrios de Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargo que el procesado no aceptó. La captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble de la capital de Norte de Santander, donde intervino la Policía Nacional.

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De acuerdo con el ente investigador, las denuncias permitieron establecer similitudes entre los hechos denunciados por los trabajadores de los establecimientos afectados. La investigación agrupó los reportes y documentó 11 casos que ocurrieron entre julio y agosto de 2026.

Las autoridades calcularon que, durante esa secuencia de asaltos, fueron sustraídos más de $20 millones. En varios episodios, además del dinero que manejaban los puntos financieros, las víctimas habrían perdido teléfonos celulares y otros objetos personales.

Enviaron a prisión a hombre señalado de 11 robos en puntos bancarios de Cúcuta - crédito Fiscalía General de la Nación
Enviaron a prisión a hombre señalado de 11 robos en puntos bancarios de Cúcuta - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación identificó un patrón de amenazas a empleados

Según la Fiscalía, el investigado presuntamente utilizaba armas de fuego y agresiones para obligar a los empleados a entregar el recaudo de las entidades financieras que operan dentro de tiendas de barrio y otros negocios.

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Los funcionarios señalaron que el análisis de los casos permitió advertir un patrón en la forma en que se habrían cometido los robos. Las víctimas fueron abordadas en establecimientos de sectores residenciales de Cúcuta y del municipio de Villa del Rosario.

Uno de los eventos incluidos en el proceso ocurrió el 11 de julio en el barrio Gramalote, en Villa del Rosario. Los elementos recopilados por los investigadores indican que Ramírez habría llegado al lugar en una motocicleta.

La Fiscalía sostuvo que el hombre se presentó ante una trabajadora como integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Luego, al parecer, la intimidó con un arma para exigirle la entrega del dinero disponible en el punto de atención.

El señalamiento sobre esa presunta pertenencia a la guerrilla hace parte de los elementos que analizan las autoridades dentro del expediente.

Judicializaron a presunto responsable de asaltos a sucursales financieras en Cúcuta y Villa del Rosario - crédito Fiscalía General de la Nación
Judicializaron a presunto responsable de asaltos a sucursales financieras en Cúcuta y Villa del Rosario - crédito Fiscalía General de la Nación

Tras la captura, un fiscal de la Seccional Norte de Santander presentó a Ramírez ante un juez para la legalización del procedimiento y la formulación de cargos. La audiencia derivó en la imposición de una medida privativa de la libertad.

La decisión judicial se tomó mientras avanza la investigación por los 11 hechos atribuidos al procesado.

Capturaron a cinco presuntos integrantes de Los Sayayines por atracos en zonas rurales de Palmira

Las autoridades capturaron a cinco presuntos integrantes de Los Sayayines, una estructura investigada por al menos 12 robos cometidos en Rozo y otros sectores rurales de Palmira, en el Valle del Cauca. Cuatro procedimientos se realizaron por orden judicial y el restante ocurrió en flagrancia.

La operación reunió a unidades de la Sijín, el Grupo de Operaciones Especiales (Goes), la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Entre los detenidos está alias Barba, a quien las autoridades señalan como posible cabecilla y encargado de repartir tareas dentro del grupo.

La Policía captura a presunto homicida de joven en Medellín - crédito Colprensa
Imagen de referencia - Operativo en Palmira dejó capturas por robos, porte de armas y tentativa de homicidio - crédito Colprensa

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la investigación relaciona a los capturados con hechos ocurridos principalmente en la noche. El corredor vial de Rozo habría sido uno de los escenarios donde interceptaban a conductores y peatones para quitarles motocicletas, joyas y otros objetos.

Los investigadores sostienen que los señalados recurrían a armas de fuego y ataques físicos contra las víctimas. Uno de los expedientes corresponde al robo a un integrante activo de la Policía Nacional, a quien le habrían quitado pertenencias y cadenas de oro.

El proceso también incluye un caso de homicidio agravado en grado de tentativa contra un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ocurrido el 15 de julio de 2025.

Durante la intervención se efectuaron ocho allanamientos en Palmira y Rozo, donde las autoridades recogieron elementos para el proceso judicial. Los delitos bajo investigación son hurto calificado, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio agravado.

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